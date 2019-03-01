Джона Хилл ответил троллю неожиданным сообщением: это то, что нужно всему интернету

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Хейтеры в интернете — явление обыденное. Но одному из них повезло: актер Джона Хилл, которому очередной злобный комментатор адресовал свои слова, решил ему ответить. Да так, что мало кого оставил равнодушным.

AdMe.ru решил непременно написать об этом случае: давайте взглянем на своих виртуальных соседей с другой стороны.

Напомним, как выглядит Джона Хилл

Как вы можете заметить, звездный актер фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Мачо и ботан» и «Побег из Вегаса» сильно похудел. Изменения коснулись не только внешности, но и его амплуа: в 2018 году вышел сериал «Нетфликса» «Маньяк», в котором Хилл сыграл крайне депрессивного персонажа с шизофреническим расстройством, а к концу года и вовсе выступил в роли режиссера с картиной о юных скейтбордистах «Середина 90-х» (которую, кстати, уже назвали одним из лучших дебютов 2019 года). Тем не менее при словах «Джона Хилл» многим представляется забавный пухляш из не особо качественных комедий, за которые отдельные зрители упрекают его до сих пор. Очередная такая ситуация произошла буквально на днях.

Актер выложил снимок постера от поклонника своего нового фильма

Тему фильма новоиспеченный режиссер и по совместительству сценарист выбрал неслучайно: подростком Джона сам любил кататься на скейтборде. Но один из подписчиков в искренность Хилла не поверил и был крайне возмущен скейтборд-лицемерием актера-режиссера. И конечно же, решил об этом не молчать.

«Ты просто лживый позер и напыщенный придурок. В детстве ты был толстым ботаном. При этом считать себя бывшим скейтером — врать самому себе. Прими тот факт, что ты был задротом, будь честным». afools_watch / instagram

Хилл не просто прочитал комментарий, но и ответил на него

«Я был и скейтером, и ботаном. Здесь я честен с самим собой. А на фото всего лишь постер от человека, которому понравился наш фильм, и я это оценил. Я заметил, что в тебе много боли. Должно быть, это дерьмовое чувство. Свяжись со мной, если тебе нужно с кем-то поговорить. Гнев — это просто грусть, которую ты держал в себе слишком долго. Я с тобой, чувак». jonahhill / instagram

А потом и вовсе написал пост с рассуждением на тему этого парня

«Я вижу в сети много негатива. Сперва это неприятно читать, но потом я понимаю, что это просто боль человека, которую он трансформировал и перенаправил на другого. Я хочу сдержать свое слово про помощь таким людям и уделю этому максимум свободного времени. Но я осознаю, что все гораздо масштабнее, чтобы действовать в одиночку. Возможно, есть способ организовать нечто, например создать номер, по которому ты со всей этой болью и злостью внутри мог бы просто позвонить, вместо того чтобы делать что-то плохое. Я готов направить силы на этот порыв. Возможно, среди вас есть тот, кто по-настоящему поможет мне начать это дело. Если у кого-то есть похожий опыт, может, мы сможем запустить некий сервис с волонтерами? Не знаю, это всего лишь мысли. Но я действительно хотел бы понять, возможно ли такое в принципе. Если что, дайте мне знать. Спасибо». jonahhill / instagram

Как вы думаете, прав ли актер в своих рассуждениях? Или негатив в сети бывает действительно оправданным?