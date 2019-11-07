Джон Бон Джови открыл 2 благотворительных ресторана, в которых нуждающиеся могут поесть бесплатно

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Джон Бон Джови — очень разносторонний человек. Один из самых влиятельных рокеров в музыкальной индустрии, выступал как актер в популярных телешоу. Несколько раз его признавали одной из самых привлекательных знаменитостей. Кроме того, Джон — известный политический активист. Однако мало кто знает о его благотворительной работе, хотя это выделяет его среди многих коллег по цеху. Певец является владельцем 2 ресторанов, в которых малообеспеченные люди могут питаться бесплатно.

AdMe.ru хочет рассказать вам о проекте, в рамках которого было приготовлено уже более 104 800 бесплатных обедов. А из бонуса в конце статьи вы узнаете еще несколько неожиданных фактов об этом неординарном музыканте.

«Всем добро пожаловать за стол»

Некоммерческая организация (НКО) Soul Kitchen находится под управлением JBJ Foundation — учреждения, которое возглавляет артист (JBJ — его инициалы). В меню Soul Kitchen блюда не имеют цены, поэтому счет можно оплатить по желанию. У тех, кто может это сделать, просят пожертвование в размере $ 20. Люди, которые не располагают такой суммой, могут отработать обед, помогая на кухне. Согласно данным на сайте ресторана, 54 % блюд на сегодняшний день были оплачены пожертвованиями. Стоимость 46 % заказов была покрыта с помощью волонтерской работы. Поэтому один из девизов ресторана — «Всем добро пожаловать за стол!».

Любовь Бон Джови к Нью-Джерси

Первое заведение сети открылось в октябре 2011 года в районе Ред Бэнк, Нью-Джерси. Это штат, в котором родился Бон Джови и в честь которого он назвал свой 4-й альбом (1988). Второй ресторан был открыт в 2016 году в районе, сильно пострадавшем от урагана «Сэнди» 4 годами ранее. «Наша миссия — менять мир к лучшему и работать над такими проблемами, как голод и отсутствие крова», — объяснил Джон во время открытия 2-го ресторана. «В нашем меню нет цен. Так что, если у человека нет денег — еду можно отработать. Нужно накрывать на стол, мыть посуду, работать в огороде», — добавил Бон Джови.

В ресторане нет брони — незнакомые друг с другом люди едят за одним столом

В Soul Kitchen нельзя забронировать столик. Обедающие садятся за общий стол в порядке очереди и часто едят бок о бок с незнакомыми людьми. Таким образом социальное взаимодействие становится более непринужденным и финансовые проблемы не мешают общению. Голодные люди, которым просто необходима порция горячей еды, имеют право сесть за стол раньше других.

Меню состоит из 3 блюд, приготовленных из органических и питательных продуктов

Меню состоит из 3 блюд американской кухни. Оно меняется каждые 10 дней. На первое подается салат или суп. Второе блюдо — мясное или рыбное (вегетарианская и безглютеновая еда также всегда доступна). И, наконец, сезонный десерт. Блюда готовятся из питательных органических ингредиентов из собственного сада ресторана и фермы, принадлежащей НКО. Вы можете взглянуть на меню на сайте ресторана.

Разорвать порочный круг нищеты

Jon stopped by to see what was cooking at #JBJSoulKitchen on Sunday pic.twitter.com/HraAZ541r4 — JBJ Soul Foundation (@JBJSoulFound) June 12, 2017

Джон зашел посмотреть, что готовится на кухне в #JBJSoulKitchen в воскресенье.

Помимо этих 2 ресторанов фонд JBJ построил дома для бездомных в Филадельфии, в том числе для молодых людей и ветеранов войны. Он также спонсировал строительство центра, который помогает несовершеннолетним матерям и их детям, и выделил средства на огранизацию временного приюта для бездомных, чтобы обеспечить им ночлег и медицинскую помощь. У фонда, созданного рок-звездой и его женой Доротеей Херли, есть четкая миссия: «Разорвать порочный круг нищеты путем развития партнерских отношений, создания программ и обеспечения грантового финансирования для поддержки инновационных общественных благотворительных организаций». НКО Джона Бон Джови запустила программу, которая обучает людей грамотно составлять резюме и успешно проходить собеседования при приеме на работу. Также в рамках этой программы предоставляется бесплатная финансовая и юридическая помощь, консультации по трудовому законодательству.

Бонус: неизвестные и забытые факты о Бон Джови

«Ты. Я. Последний шанс!»

Его мать, Кэрол Шарки, была одним из первых «зайчиков» на обложке журнала Playboy. Именно ей сын обязан своей любовью к музыке.

Его настоящее имя — Джон Фрэнсис Бонджови — младший.

Его первая профессиональная запись была выпущена в 1980 году в составе альбома «Christmas in the Stars». Пластинка представляла собой смесь рождественских песен с композициями из «Звездных войн». Двоюродный брат Бон Джови являлся совладельцем студии, в которой был записан альбом. Именно он посоветовал Джону исполнить одну из песен.

В 1991 году Бон Джови получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая оригинальная песня» за трек «Blaze Of Glory», который прозвучал в фильме «Молодые стрелки — 2». В том же году Джон был номинирован на «Оскар», но тогда статуэтка досталась Мадонне.

Певец страдает от повышенной чувствительности глаз. Он болезненно реагирует на солнечный свет и табачный дым, поэтому обычно носит темные очки.

Бон Джови — поклонник Фрэнка Синатры, который, кстати, тоже уроженец Нью-Джерси. Раньше во время выступлений Бон Джови оставлял фотографию Синатры в своей гримерке. Мэтр даже упоминается в одной из самых популярных песен Бон Джови «It’s My Life»: «По совету Фрэнки, я сделал это по-своему» (отсылка к песне «My Way» Синатры).