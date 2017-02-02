Думаете, все эти люди — модели? Не-ет. У них совсем другие профессии
Мы привыкли видеть людей, наделенных яркой внешностью, на экранах, обложках журналов и в каталогах модной одежды.
Мы в редакции AdMe.ru очень удивились, когда узнали, что выбрали эти красавчики вместо подиума.
Андреас Оттензаммер, музыкант
Андреас — виртуозный кларнетист. Посмотрите, как он играет «Чардаш» Монти. С ума сойти!
Эван Антин, ветеринар
В инстаграме у Эвана 747 тыс. подписчиков и миллион фотографий с пушистыми и чешуйчатыми пациентами.
Маршалл Пэррин, пожарный
Канадец Маршалл Пэррин иногда участвует в модных съемках, но основная его работа — бороться с огнем.
Ева Кайли, политик
Ева — член парламента Греции. И его украшение, конечно.
Михаил Варшавски, врач
Русский эмигрант из Нью-Йорка Михаил Варшавски — ортопед. На инстаграм «доктора Майка» подписаны 2,2 млн человек, а журнал People назвал его самым красивым доктором планеты. Кроме врачебной практики Михаил занимается благотворительностью.
Лука Сулич, музыкант
Лука Сулич — сербский виолончелист из дуэта 2 CELLOS, который сумел сделать из парной игры на виолончели крутое шоу.
Антония Мисура, баскетболистка
Антония Мисура играет в баскетбол за сборную Хорватии. Она стала одной из самых заметных участниц Олимпийских игр в Рио.
Лассе Матберг, морской пехотинец
Лассе — обычный морской пехотинец из Норвегии. Его прозвали Тором, а на его инстаграм подписаны 594 тыс. человек. Говорят, карьеры модели ему все-таки не избежать.
Бобак Фердоуси, астрофизик
Бобак Фердоуси — инженер NASA, который руководил посадкой марсохода Curiosity на Красную планету. Он прославился своей прической с ирокезом, цвет и рисунок которой меняются к каждой новой миссии.
Пьетро Боселли, преподаватель математики
Пьетро — кандидат технических наук. Он преподает математику в Университетском колледже в Лондоне. На его инстаграм подписаны 1,7 млн человек. Пьетро пробовал себя в качестве модели, но потом вернулся к преподаванию.
Джейд Реймонд, программист
Канадка Джейд Реймонд занимается программированием. Она продюсер игры Assassin’s Creed.