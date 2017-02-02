Думаете, все эти люди — модели? Не-ет. У них совсем другие профессии

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли видеть людей, наделенных яркой внешностью, на экранах, обложках журналов и в каталогах модной одежды. Мы в редакции AdMe.ru очень удивились, когда узнали, что выбрали эти красавчики вместо подиума.

Андреас Оттензаммер, музыкант

Андреас — виртуозный кларнетист. Посмотрите, как он играет «Чардаш» Монти. С ума сойти!

Эван Антин, ветеринар

В инстаграме у Эвана 747 тыс. подписчиков и миллион фотографий с пушистыми и чешуйчатыми пациентами.

Маршалл Пэррин, пожарный

Канадец Маршалл Пэррин иногда участвует в модных съемках, но основная его работа — бороться с огнем.

Ева Кайли, политик

Ева — член парламента Греции. И его украшение, конечно.

Михаил Варшавски, врач

Русский эмигрант из Нью-Йорка Михаил Варшавски — ортопед. На инстаграм «доктора Майка» подписаны 2,2 млн человек, а журнал People назвал его самым красивым доктором планеты. Кроме врачебной практики Михаил занимается благотворительностью.

Лука Сулич, музыкант

Лука Сулич — сербский виолончелист из дуэта 2 CELLOS, который сумел сделать из парной игры на виолончели крутое шоу.

Антония Мисура, баскетболистка

Антония Мисура играет в баскетбол за сборную Хорватии. Она стала одной из самых заметных участниц Олимпийских игр в Рио.

Лассе Матберг, морской пехотинец

Лассе — обычный морской пехотинец из Норвегии. Его прозвали Тором, а на его инстаграм подписаны 594 тыс. человек. Говорят, карьеры модели ему все-таки не избежать.

Бобак Фердоуси, астрофизик

Бобак Фердоуси — инженер NASA, который руководил посадкой марсохода Curiosity на Красную планету. Он прославился своей прической с ирокезом, цвет и рисунок которой меняются к каждой новой миссии.

Пьетро Боселли, преподаватель математики

Пьетро — кандидат технических наук. Он преподает математику в Университетском колледже в Лондоне. На его инстаграм подписаны 1,7 млн человек. Пьетро пробовал себя в качестве модели, но потом вернулся к преподаванию.

Джейд Реймонд, программист