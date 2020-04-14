Доктор Айболит существовал на самом деле, и он действительно кормил молоком детей и лечил животных

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Принято считать, что Корней Чуковский «списал» своего Айболита с доктора Дулиттла из серии сказок англичанина Хью Лофтинга. Отчасти это правда: доктор Дулиттл был литературным прототипом доброго врача, лечившего животных. Однако у знаменитого и любимого детьми персонажа был и реальный прототип. Его звали Цемах Шабад, он жил в Вильнюсе, и дети его просто обожали.

Мы в AdMe.ru очень трепетно относимся к доброму врачу, который был готов плыть в Африку, чтобы спасти зверей. А когда узнали, кто вдохновил Чуковского на его создание, решили немедленно рассказать вам.

Однажды Корней Чуковский в интервью «Пионерской правде» рассказал о своем друге — враче Цемахе Шабаде, которого многие знали под именем Тимофей Осипович. Писатель останавливался у него, когда приезжал в Вильнюс. У двух талантливых людей было много общего: один лечил малышей, второй сочинял для них сказки. «Дети не только сами приходили к нему, но и приносили больных животных... Как-то утром пришли к доктору трое плачущих детей. Они принесли ему кошку, у которой язык был проткнут рыболовным крючком. Кошка ревела. Тимофей Осипович вооружился щипцами, вставил кошке в рот какую-то распорку и очень ловким движением вытащил крючок. Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого доброго доктора. После этого у меня и написалось: „Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица...“», — вспоминал о приятеле Чуковский.

У доброго доктора была насыщенная жизнь, похожая на приключенческий роман. Он родился в Вильнюсе в 1864 году, окончил Московский университет, после чего его распределили в Астрахань бороться с эпидемией холеры. Затем он успел поучиться за границей, побывать добровольцем на фронте во время Первой мировой, вернуться в родной город, заняться благотворительностью и даже вступить в масонскую ложу. Однако Цемах Шабад ни на секунду не забывал, что он в первую очередь медик. Врач мог поставить диагноз даже в очень сложных случаях, поэтому за помощью к нему обращались тысячи людей, причем не только из Вильнюса. И сколько бы лет ни прошло с момента обращения к Шабаду, у доктора под рукой всегда была личная карта пациента с его историей болезни. При этом врач не брал плату за лечение с бедняков. Более того, в плохую погоду он мог пешком отправиться к больному ребенку через весь город, если были проблемы с транспортом.

«Это был самый добрый человек, которого я знал в жизни. Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей: „Ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне каждое утро — и получишь два стакана молока“. И по утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая очередь», — рассказывал Чуковский о Шабаде. Детский автор описал благотворительную акцию «Капля молока», организованную по инициативе доктора Шабада и его племянницы Розы: малоимущим беременным и кормящим женщинам в Вильнюсе бесплатно выдавали продукты и одежду. По сути, эта акция стала прототипом сегодняшних молочных кухонь. Также по инициативе Цемаха в ряде школ было организовано бесплатное питание, открывались детские оздоровительные лагеря. Одним из главных кредо доктора было: «Опрятность — условие выживания». Он проделал огромную просветительскую работу, выпустив множество статей и памяток о правилах гигиены. А еще Шабад обожал животных и, не имея специального ветеринарного образования, мог вылечить даже лошадь.

Литературным прототипом Айболита был доктор Дулиттл, созданный писателем Хью Лофтингом. Именно серия книг английского автора легла в основу прозаических произведений Чуковского о добром ветеринаре. Но стихотворные работы про Айболита — авторское достояние Чуковского. Кстати, русскоязычная версия приключений врача была переведена на английский.