Дочь Елизаветы II называют «лучшей королевой, которой никогда не будет у британцев». Объясняем почему

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Принцесса Анна — единственная дочь Елизаветы II. Она не следит за модой, редко улыбается, но британские СМИ называют ее лучшей королевой, которая у них могла бы быть. Могла бы, но не будет. Сейчас Ее Высочество занимает 13-е место в очереди на престол, и с каждым новым наследником принца Уильяма она будет все больше отдаляться от короны.

Впрочем, Анна никогда не переживала по этому поводу. Она всегда позволяла себе чуть больше, чем другие члены королевской семьи: выступила на Олимпиаде, появилась на свадьбе родственницы в собственном наряде 27-летней давности и завела моду на браки по любви, которую потом поддержали ее племянники Уильям и Гарри. Мы в AdMe.ru буквально потеряли голову от принцессы и не можем не рассказать вам о том, какая она крутая.

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский Филипп, герцог Корнуолльский принц Чарльз и принцесса Анна.

Анна не всегда была дочерью королевы: она родилась в 1950-м — за два года до того, как ее мама взошла на трон. К тому времени у Елизаветы уже был сын Чарльз. Маленькая принцесса очень ревновала родителей. Ей казалось, что брату-наследнику престола уделяют больше внимания. Даже гувернантка обращала на это внимание королевской четы и просила быть с девочкой дипломатичнее. Возможно, некоторое недопонимание в семье привело к тому, что Анна выросла довольно своенравной и острой на язык. Она не побоялась дерзко ответить даже сумасшедшему, который покушался на нее, — об этом мы еще расскажем.

Елизавета II, принц-консорт Филипп, их сыновья принцы Эдвард и Эндрю (в центре), дочь принцесса Анна и первенец-наследник принц Чарльз.

Две больших страсти принцессы — спорт и лошади. В 1976 году девушка (кстати, первая из Винздоров) приняла участие в Олимпиаде в Монреале. В индивидуальных соревнованиях по конному спорту Анна заняла 24-е место, а в командных — 9-е. Спустя 36 лет на Олимпиаде в Лондоне ее дочь Зара в тех же состязаниях принесла Британии золотую медаль.

Принцесса Анна и ее конь Гудвилл отдыхают во время подготовки к Олипиаде в Монреале.

Хобби Анны принесло ей знакомство с первым мужем Марком Филлипсом — спортсменом-конником. У молодого человека не было титула, поэтому Винздоры не обрадовались его союзу с принцессой. Старший брат довольно язвительно высказался об избраннике сестры: «Анна не могла выйти замуж за своего коня и потому выбрала Марка». А королева, видимо, была очень раздосадована выбором дочери и заметила, что не удивится, если дети влюбленной пары родятся с копытами.

И хотя на свадьбу молодоженам Елизавета II подарила поместье в графстве Глостершир, с неравным браком принцессы королева, видимо, не смирилась. Сейчас дети Анны Питер и Зара являются простолюдинами. Первопричина этого — указ 1917 года, по которому только дети и внуки монарха по мужской линии могут носить королевский титул. Анна была принцессой до свего замужества, а после свадьбы лишилась титула. В 1987 году мама ей пожаловала титул королевской принцессы, а ее дети так и остались простолюдинами. По одной из версий, королева хотела пожаловать титулы и внукам, но Анна отказалась, желая оградить малышей от придворного церемониала. По другой версии, Елизавета предлагала мужу дочери титул графа, который перешел бы внукам, но тот тоже отказался.

Смелость и ум

Марк и Анна вместе много пережили. В 1974 году на них напал вооруженный преступник, который хотел похитить принцессу ради выкупа. Ранив шесть человек, он потребовал, чтобы Анна вышла из автомобиля, на что девушка ответила: «Еще чего!» Нападавшего удалось задержать. Он оказался психически больным человеком. Тогдашний премьер-министр Гарольд Уилсон похвалил Анну в правительственных газетах, заявив, что она вела себя «с необычайной смелостью и умом» в этой ситуации.

Принцеса Анна навещает в больнице своего телохранителя, который был ранен при попытке ее похищения.

Брак Анны, казавшийся таким крепким, в 1992 году все-таки распался. И буквально через несколько месяцев принцесса вышла замуж за капитана Тимоти Лоренса, который, кстати, тоже был связан с лошадьми. В прошлом избранник принцессы был конюшим Елизаветы II. Так Анна стала первым разведенным членом английской королевской семьи, заключившим повторный брак.

Принцесса Диана, принцесса Анна, герцогиня Йоркская и королева-мать Елизавета (мать Елизаветы II) на церемонии в День памяти.

Дочь Елизаветы II, кроме того что совершенно не боялась мезальянсов, во многом опередила время. Сейчас журналисты восхищаются бережливостью и скромностью одежды герцогини Кейт, но до Анны супруге Уильяма еще далеко. Например, в 2008 году на свадьбу леди Роуз Виндзор принцесса надела то же платье, в котором 27 лет назад пришла на венчание Чарльза и Дианы. А однажды, собираясь на скачки, она нашла в шкафу блузу 35-летней давности. При этом она трижды снималась для обложки журнала Vogue. Кстати, раз уж зашел разговор об одежде: на военных парадах Анна предпочитает мужскую военную форму. Причем, в ней и марширует.

Принцесса Анна на параде в честь дня рождения Елизаветы II.

Дочь Елизаветы II имеет репутацию самого трудолюбивого члена королевской семьи. В 2014 году принцесса более 600 раз участвовала в различных официальных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом. Кстати, одно из таких событий — Олимпиада в Сочи. Анна вообще бывает в России чаще, чем другие Винздоры. Более того, она единственная из семьи успела побывать в СССР — еще в 1973 году. Тогда она ездила в Киев на соревнования по верховой езде. А еще принцесса несколько раз была в Антарктиде! Дело в том, что под патронажем Анны находится 200 организаций благотворительного, культурного и экологического направлений. В частности, фонд «Антарктическое наследие».

Жизненое кредо принцессы — больше делать, меньше говорить. Она заслуженно добилась большого уважения в своей стране. Как вы считаете, подошла бы Анне роль королевы или она слишком свободолюбива для этого?