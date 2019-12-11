«Для кого одеваются российские женщины». Текст о том, почему нам так нужны длинные ногти и прозрачные блузки

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Восточная женщина, выходя из дома, старается максимально закрыть лицо и фигуру, чтобы чужие мужчины не видели ее красоты. Ведь все ее прелести должны принадлежать мужу. Среднестатистическая российская женщина все лучшее обычно надевает на работу. Она может долгое время провести перед зеркалом в ванной, нанося макияж, накручивая локоны, выбирая белье и колготки. Однако, придя домой, она с радостью скидывает всю эту «амуницию», смывает макияж и облачается в лучшем случае в пижаму с овечками. А в худшем — в видавший виды халат. Почему так происходит?

Откровенный текст блогера Морены Мораны вызвал массу откликов в сети. Нам в AdMe.ru стало интересно, что же думают по этому поводу наши читатели.

Наши соотечественницы одеваются не для мужчин, а для женщин. И конкурируют между собой нарядами

Многие мужчины ошибочно считают, что женщины одеваются для них (три раза «ха»), поэтому и жен, выходящих на работу при параде, в полупрозрачных блузках и на каблуках, ревнуют. «Мужика себе завела?» На самом деле ученые давно доказали, что одежда — способ поставить себя не столько среди других мужчин, сколько среди других женщин. К сожалению или к счастью, дорогие мужчины, мы одеваемся не для вас, а для других тетенек. Доказано, что женщины намного строже мужчин оценивают параметры фигуры, возраст и ухоженность друг друга, стиль и цену одежды, аксессуаров. Согласно этому формируется место в женской иерархии.

Я знаю очень мало мужчин, которые после общения смогут описать, какой у женщины был маникюр и какие у нее были ногти. Зато я знаю массу женщин, которые готовы высказать претензии уже за аккуратно подстриженные ногти без лака, секущиеся концы волос и старомодный стиль одежды. Если ваша женщина, собираясь на работу, чересчур озабочена своим маникюром, макияжем и прической, то, скорее всего, поразить она хочет других женщин, а не мужчин. В некоторых коллективах без этого вообще невозможно — заклюют. Вы замечали, что самые откровенные наряды частенько можно увидеть на утреннике в детском саду?

Дома у женщин масса бытовых забот

Возможно, некоторые мужчины формируют свое представление об идеальной жене на основании фильмов, которые они видели в детстве, и рекламы йогуртов. Там красивые, нарядные домохозяйки легким движением ноги приводят квартиру в порядок, одновременно с этим успевая готовить обед, заботиться о детях и танцевать. Увы, реальность более сурова. И вместо пахнущего розами белого платья иногда нужно надеть что-то немаркое. Это особенно касается тех ситуаций, когда женщина действительно занята детьми и хозяйством, плюс не имеет помощниц. Мне рассказывали о мужчине, который сменил семь жен, гражданских и официальных. Он выбирал женщин ярких и хорошо одетых, настоящих красавиц. Но каждый раз после рождения ребенка искреннее удивлялся, почему любимая переоблачалась в халат, иногда к тому же обляпанный детской отрыжкой. Надеюсь, вам не нужно объяснять, с чем это связано. С появлением одного ребенка или нескольких количество дел по дому возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому и внешний вид не может оставаться прежним.

Броский внешний вид — это попытка подать окружающим знак «у меня все хорошо»

Если каблуки и макияж — обязательные составляющие похода в ближайший магазин, а укладка делается даже перед тем, как выбросить мусор, очевидно, что женщина не чувствует себя реализованной в других, более значимых областях. Потому все усилия и бросает на внешность. Женщина криком кричит миру: «У меня все хорошо, а не то, что вы подумали». Не зря говорят, что чем сумбурнее личная жизнь женщины, тем богаче ее маникюр. Женщины же, которые уверены в себе, в своей второй половинке и завтрашнем дне, не нуждаются в том, чтобы кому-то что-то доказывать, и выглядят, как правило, куда скромнее. Так что, дорогие мужчины, можете выдохнуть с облегчением: даже если, прежде чем выйти из дома, ваша дама облачается в чулки, то красивой она хочет быть не для других мужчин. Она просто желает показать миру, что у нее все хорошо, а другим женщинам — Кузькину мать. А если перед вами она не стесняется быть собой, то только потому, что вы для нее человек родной и близкий.

Интересно, вы согласны с автором или готовы немного поспорить?