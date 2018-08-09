Для чего нужны буквы на кнопках телефона, если мы используем только цифры (И почему за ними будущее)
Возьмите в руки ваш смартфон и попробуйте набрать любой 7-значный номер. А теперь попытайтесь сделать то же самое при помощи букв, ведь они не случайно соседствуют рядом с цифрами в вашем телефоне. Если у вас ничего не получилось, не расстраивайтесь, мы сейчас откроем вам простой и полезный лайфхак, которым захочется сразу поделиться с друзьями.
Мы в AdMe.ru разгадали истинную причину появления букв на клавишах смартфонов, и она никак не связана с набором текстовых сообщений.
Буквы на телефонных аппаратах появились задолго до изобретения смартфонов и служили для набора номеров
В США, Канаде и Европе, где телефонная связь развивалась быстрее всего, на аппаратах вместе с цифрами дублировались практически все буквы латинского алфавита, кроме Q и Z из-за схожести с 0 и 2. Буквы обычно относились к определенной телефонной станции, которая соединяла вас с нужным абонентом.
С 1928 года в некоторых городах СССР на устройствах связи вместе с цифрами также использовались первые 10 букв алфавита, за исключением «З», которую можно было перепутать с цифрой 3. Однако в конце 60-х годов вслед за США и европейскими странами была принята единая междугородняя цифровая система набора номера и буквы перестали использовать для связи с абонентами.
С увеличением числа телефонов росла и длина номеров, которые все труднее стало запоминать
Американцы решили эту проблему при помощи мнемонических правил. Они снова заменили цифры буквами с кнопок телефона, чтобы легче запоминать длинные номера.
Например, известная сеть отелей вместо полного номера клиентской поддержки
Буквенный номер в силу своей наглядности сегодня является своеобразным вирусным маркетингом
Например, некоторые американские компании даже используют свой уникальный номер в качестве названия. Так, фирма по продаже контактных линз называется 1-800 Contacts, а компания по доставке цветов — 1-800-Flowers.
А еще на таких необычных комбинациях можно хорошо заработать. Например, австралийский номер 13TAXI был куплен практически за $ 1 млн.
Даже мусороперерабатывающие компании не отстают от модного тренда. Номер 1-800-ЕСТЬ-МУСОР запоминается сразу
В России пока американский тренд не подхватили, а предпочтение отдается коротким или «красивым» номерам, где все цифры повторяются
Можно представить, что в ближайшем будущем отечественная реклама могла бы выглядеть так: «Доставка пиццы за 20 минут! Телефон: „Пицца-20“». Это сообщение означает, что заказ можно сделать по номеру
Бонус-секрет: почему буквы начинаются с двойки
По техническим причинам в США номера не начинались с единицы, а ноль исторически всегда служил для соединения с телефонисткой. Поэтому если вы сейчас посмотрите на свой смартфон или домашний телефон, то букв на нуле и единице не обнаружите.
Идея с буквенными номерами может выигрышно смотреться на визитках, если цифры вашего телефона позволяют составить какое-нибудь необычное слово. А чтобы самим не подбирать варианты, это можно легко сделать на специальных сайтах.
А какое слово зашифровано в последних 4 цифрах вашего номера?
Фото на превью В.Галушко / Wikipedia