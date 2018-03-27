Девушка терпела издевательства в школе. Теперь особенность, над которой все смеялись, сделала ее знаменитой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ия Остергрен (Ia Östergren) — шведская модель с феноменально длинными ногами. Сейчас у нее десятки тысяч поклонников, но раньше девушка стеснялась своей необычной внешности и считала себя гадким утенком. История этой модели доказывает: красота начинается с любви к себе и мы сами решаем, считать наши изюминки недостатками или достоинствами.

AdMe.ru предлагает познакомиться с яркой Ией Остергрен поближе.

При росте в 178 см длина ног этой девушки составляет 108 см. Такая диспропорция помогает Ие выделиться и выглядеть очень эффектно.

Глядя на смелые и часто весьма откровенные фотографии, которые модель публикует в своем инстаграме, трудно поверить, что раньше она терпела издевки одноклассников и ненавидела свою худобу и длинные ноги.

Долгое время девушка боролась с депрессией. Чтобы почувствовать себя увереннее, Ия решила заняться фитнесом и бодибилдингом.

Своим прогрессом она делилась в сети. На один из постов обратил внимание будущий муж девушки — известный шведский бодибилдер Торбьорн Остергрен. Он поддержал Ию и помог ей поверить в себя. В 2014 году Ия и Торбьорн поженились.

После первых успехов Ия не бросила занятия фитнесом. Больше того, девушка тренируется каждый день и продолжает публиковать фотографии из зала в своем инстаграме.

Сейчас она — одна из самых популярных шведских фитнес-моделей и культуристок.

Ия Остергрен — прекрасный пример целеустремленности и уверенности. И нет ничего странного в том, что теперь модель вдохновляет людей, которые только начинают свой путь к изменениям.