Девушки 180+ рассказывают о том, что они не баскетболистки и почему хочется ударить за шутку о размере ноги как у Шакила О’Нила

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, что девушкам с ростом 180+ см живется весело, шагается широко и у них нет отбоя от поклонников, предложений модельных агентств или волебольных клубов. Но мало кто догадывается, что на самом деле приходится переживать «высшим мира сего»: начиная от школьных шуток про котел с «Растишкой» и глупых вопросов «Ну как там погода наверху?» и заканчивая тем, что большинство брендов шьет одежду на средний женский рост по планете, который составляет около 160 см.

AdMe.ru решил осветить никому не известную до этого проблему: сейчас в Instagram идет буквально массовый «каминг-аут» прекрасных обладательниц роста 180 и выше, которые пишут о своей жизни с хештегом флешмоба против дискриминации девушек высокого роста — #явышеэтого. Наверняка среди наших читателей найдутся те, кто целиком и полностью проникнется этой драмой; а другие просто поаплодируют им где-то на уровне колен.

1.

Всю жизнь я мечтала о крутых джинсах — нормальной длины. Не до середины икры, не до колена, а хотя бы до щиколотки. Брюки в пол — это сон, который мне снится уже лет 10. Длинные рукава на пальто, жакете, куртке? Не слышала. Сейчас меня спасают только друзья-дизайнеры, которые шьют специально для меня вещи длиннее на 10–15 см.

2.

В подростковом возрасте я очень комплексовала по поводу своего роста, плюс с самого детства мама твердила, что каблуки — это не мое. На работе люди шарахались, думая, что я манекен; в своем любимом виде спорта не попала в стандарт; парни со свиданий сбегали — за все спасибо росту! Но. Сейчас мне уже все равно, что думают окружающие. Я поняла, что они просто завидуют, что у них ноги не 1,5 метра.

3.

Знаете, какие вопросы чаще всего в жизни я слышу? А ты в баскетбол играла?

Да ты гонишь, точно играла!

А у тебя дома стремянка есть?

А сколько ты метров?

А муж тоже высокий?

А на сколько он тебя ниже?

И что, совсем не комплексует?

Вы, наверное, модель? Да, ребята, модель человека в полный рост.

4.

Еще в детстве окружающие смотрели настороженно, словно 190-сантиметровый рост — это заразно; бабули крестились — да, было и такое. Представители спортивных школ ловили за рукав прямо на улице, совестя, что я не имею морального права закапывать такие данные. Родители вздыхали о другом: «Жениха не найдет», ведь То и дело слышу эту фразу: «Большие женщины для работы, а маленькие для любви». Лет в 16–17 полушутя-полусерьезно предложили подышать сигаретным дымом (никотин замедляет рост) или поносить на голове тазик вверх дном (по антинаучным поверьям, это должно прекращать рост).

5.

Мой рост 180. Данная фотография ярко показывает проблемы высоких людей: при общих селфи приходится приседать;

не помещаться в душе и приседать;

фотографировать других и приседать;

смотрясь в зеркало, приседать;

видеть потолки / поручни / подвесные цветы и приседать;

стоять в передних рядах и приседать.

6.

Скажите, почему подойти к человеку 100+ кг и сказать: «Ого! Это ж сколько ты весишь? Наверное, самый „весомый“ среди сверстников?» — это неприлично, а подойти к высокой девушке и сказать все то же самое, но про ее рост — это нормально и даже комплимент? Хотя тот же вес, в отличие от роста, при должных усилиях и силе воли поддается корректировке.

7.

«Девушка, а можно нескромный вопрос?» — после этих слов я уже знаю, каким будет продолжение. После озвучивания моего роста следует презрение или восхищение вроде «Мне бы такой рост!» Поверьте мне на слово, вы не хотите такой рост, как у меня. Если вы не хотите месяцами охотиться за более-менее длинными джинсами, штанами и адекватной длины рукавами. Именно охотиться! Потому что их нет нигде! По крайней мере в масс-маркете. Единственные длинные джинсы у меня в гардеробе стоят 7 500 ₽, и купила я их не от большого количества купюр в кошельке. При этом каблуки я ношу, потому что я поняла, что это НЕ моя вина, что я выше многих своих знакомых, и НЕ их, что они ниже. Я хочу быть собой, не ущемлять себя и выглядеть так, как мне комфортно, а не выслушивать «Ну куда тебе еще каблуки?!»

8.

Когда я на променаде с подруженьками, складывается ощущение, что воспитательница вывела старшую группу детсада на прогулку.

Вопреки прогнозам моей мамы не встречаюсь с лысым карликом (откуда у нее в голове вообще такой стереотип?). Так что выкусили, полторашки?

9.

В какой-то момент я поняла, что проблемы У МЕНЯ, а вовсе не у людей меньше меня ростом или тех, кто шутит или называет меня лошадью. Я задумалась: а почему я себя останавливаю в прелестях маленьких девочек, например в туфельках? Пошла выбирать каблуки — здравствуйте, 2 метра! Выходить в них на улицу было страшно, просто ужас. Столько взглядов... И иду я в юбке, на каблуках, а за спиной разные комментарии — хорошие, смешные и отрицательные... Но вдруг громко: «СМОТРИ, КАКАЯ КОБЫЛА!» В этот момент на секунду время остановилось, как в фильмах. Я поняла, мой мир начал восстанавливаться, я ощущала себя уже не конем или кобылой, а шикарной девушкой на каблуках, ее заметно за километр, а то, что сказали, прошло мимо. Я анализировала, зачем именно меня одарили тем, что, как я считала, мешает жить. Это свело меня с уникальными людьми, привлекло крутые события и изменения. Может, была бы ростом 150, меня бы не заметили. В общем, я люблю себя и людей ниже меня! А выше я и так любила.

10.

Была у меня однажды смешная ситуация: сижу в метро, напротив парень. Сидим, а он все улыбается, заигрывает. И вот мы встаем вместе на общей станции, и тут он понимает, что дышит мне в подбородок. Поднимает глаза и резко выходит первый из вагона. А знаете, мне в тот момент так смешно стало, и я подумала: а ведь это здорово! Люди при встрече со мной почему-то считают меня солиднее и увереннее.

11.

Чувствую себя очень неуютно с парнями ниже меня или моего роста. И несколько раз это послужило причиной отказа. А встречи с парнем моего роста где-то глубоко внутри меня напрягают, и в конце концов по ряду различных факторов мы расходимся. Возможно, тут повлияла фраза моей соседки из детства — о том, что будет смешно, если сложится жизнь так, что мой муж будет низким. Будет круто, когда мы перестанем травмировать психику в детстве и будем свободны в своей индивидуальности. Верю в скорое будущее такого общества.

12.

Длина моих ног — 109 см, и я считаю, это лучшее, что подарила мне природа. Но я быстро хожу, и со мной невозможно нормально гулять.

13.

Хочу сказать: «Я не высокая, у меня просто кость длинная». И я люблю все свои 180 см, и вы любите и не задавайте глупых вопросов по поводу роста высоким барышням, они же вас не спрашивают: «Ничего себе у тебя шутки несуразные! Ты что, в детстве „Кривое зеркало“ смотрел?»

14.

Моей дочери скоро будет 2 года. И сейчас, со своим ростом 187, я столкнулась с новой проблемой: когда я подхожу к ней очень близко что-то сказать, она поднимает голову, чтобы на меня посмотреть, и просто падает назад! Ей слишком сложно на меня смотреть снизу.

15.

Когда надеваешь каблуки, ощущение, что ты на гору взобрался.

Ходить с прямой спиной очень сложно, подсознательно ждешь подвоха сверху.

16.

Как-то в школе у нас была контрольная, и все тетради сдались на проверку. По ошибке свою тетрадь я забыла подписать. И учитель, показав ее всему классу, спросила, мол, это чье? На что один из моих одноклассников ответил: «Так там же фото на обложке». Как вы думаете, что было изображено? Конечно же, жираф! P. S. Мой рост 182 см.

17.

Вечером, зимой, после университета идем с подругой по темной улице, и она говорит: «А ты можешь надеть капюшон и немного походку пацанскую сделать, ссутулиться? Так подумают, что ты парень 2-метровый, и к нам не пристанут!» И почему-то в тот момент моей однокурснице не мешало, что на мне ярко-розовая толстовка и блестящие кроссовки, а это улица Донская в Сочи: в таком виде, даже если я очень прикинусь парнем в темноте, шанс «выгребалова» увеличится раз в 10!

18.

Предлагаю разработать законопроект, который бы обязывал коммунальные хозяйства стричь деревья над тротуарами хотя бы не ниже уровня 190 см. Очень бесит, когда во время прогулки веточки висят так низко и приходится наклоняться, ну или если не заметишь, то получишь по лицу.

19.

Как думаете, почему я никогда не говорила своим знакомым: «Что, как там внизу? Вы карликом подрабатываете?» или «Сколько-сколько у тебя рост? Ты, наверное, из цирка лилипутов сбежала?» Потому что Т — тактичность.

20.