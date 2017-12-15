Девушка, сбежавшая из Северной Кореи, и еще 7 интересных людей ответили на каверзные вопросы о себе

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В интернете есть все, и вот вам доказательство: пользователи сайта Reddit придумали такую штуку: любой человек, у которого есть какой-то интересный жизненный опыт, может создать тему, рассказать о себе в двух словах, а другие пользователи задают ему любые вопросы. Каких только героев тут не было: и невиновный человек, отсидевший в тюрьме 15 лет, и Мэтт Гроунинг, создатель «Симпсонов». Мы в AdMe.ru отобрали людей с совершенно разными историями, которые пользовались наибольшим интересом у читателей сайта.

1. Привет, я объездил 125 стран одним непрерывным путешествием, не используя самолет. Отвечу на любые вопросы!

В какой момент ты понял, что тебе нужно это все? Когда мне было 34. Сперва я решил, что слишком стар для этого и что надо было начать в 24. Потом я подумал, что в 44 я буду жалеть, что не начал сейчас. И тогда я сорвался с места, создав свой мини-проект, который заключался в том, что я объеду все страны без самолета. К слову, у меня поначалу даже был спонсор. Что было самым трудным? Бюрократическая волокита и путешествия зайцем в трюме грузового корабля. В какую страну было сложнее всего попасть? В Экваториальную Гвинею! Когда я был в Африке, в стране был карантин и границы были закрыты, мне пришлось ждать 4 месяца. В каких странах самая вкусная еда? В Эфиопии. А также в Италии, Сербии, Испании, Мексике, Перу, Аргентине, Сенегале, Габоне и ЮАР. Какая у тебя любимая страна? Любимой нет, но вот 3 самых уникальных места: Гренландия, Куба и Иран. Сколько ты на все это потратил? $ 50 тыс. Я стараюсь тратить примерно $ 20 в день.

2. Я в 18 лет сбежала из Северной Кореи в Китай, где меня продали как невесту. Спросите что хотите!

Как ты сбежала из Северной Кореи? Я жила недалеко от границы с Китаем, поэтому примерно знала, как живут люди во всем мире, и я твердо решила сбежать из страны. Мачеха знала человека, который сказал, что переправит меня через границу, но он подставил нас. Когда я уже была в Китае, он сказал, что я должна заплатить за побег, иначе меня продадут как невесту, а денег у меня не было, в итоге меня выдали замуж за китайца и я родила ему дочь. Ты живешь в рабстве? Нет, я снова сбежала, теперь я в Южной Корее. Дорога и переход через границу были невероятно сложными, и мне пришлось бежать без дочери. Надеюсь, я смогу забрать ее, но не представляю, как семья мужа отдаст ее. Северная Корея действительно так страшна, как ее рисуют в СМИ? Она еще страшнее. Лидеры фокусируются на военных достижениях и демонстрации в СМИ сцен из жизни Пхеньяна, тогда как большинство жителей страны не живут, а выживают. Много ли людей действительно верят в северокорейскую пропаганду и думают, что Ким Ир Сен — бог? Те, кто живут на границе с Китаем, знают, что это обман, у них есть какой-никакой доступ к китайским медиа. А люди, живущие в изоляции от иностранных СМИ, действительно верят в пропаганду. Что в Северной Корее рассказывают детям о Западе? В учебниках западный мир изображают как ужасное место, а американцев как злых людей. Еще нам говорили, что Южная и Северная Кореи не могут воссоединиться из-за вмешательства Америки. Что шокировало тебя в Южной Корее? Короткие юбки! А также пары, которые держались за руки в общественных местах. В южнокорейском языке много странных слов, заимствованных из английского.

3. Я живу в торговом центре и каждую ночь прячусь от охранников. Отвечу на любые вопросы!

Как так получилось? Я работаю в мебельном магазине, и я один из тех, кто закрывает его на ночь. Я подумал, зачем мне снимать жилье, если в моем распоряжении 100 кроватей. У меня есть маленький стартап, на который я трачу все деньги, и поэтому я вот так экономлю на жилье. Как по утрам ты покидаешь магазин так, чтобы не сработала сигнализация? Я нашел дверь без сенсора движения в районе приемки товара. А как там с ванной и туалетом? В магазине есть женский туалет, в него я и хожу (там приятнее пахнет). Душ я принимаю каждое утро в спортзале неподалеку. Как ты избегаешь охранников и камер? Я не сплю на кроватях, которые стоят в зале, так как тут рядом ходят охранники. Я утащил огромный матрас в одну из служебных комнат и сплю там, охранники тут не появляются. Камер всего 4, я знаю, где они расположены.

4. У меня шизофрения, я слышу голоса и вижу то, чего нет. Можете что-нибудь спросить

Расскажи о своих галлюцинациях. Это голоса, которые я слышу «изнутри». Они могут говорить друг с другом и со мной. Я с ними тоже разговариваю, но не на публике. Что это за личности? Их трое: Демон (я его слышу и вижу), Бланк и Малышка — их я только слышу. Демон ненавидит меня и всех вокруг, Бланк и Малышка — просто женские голоса, которые ведут себя нейтрально. Если они исчезнут, тебе будет их не хватать? Думаю, да, они ВСЕГДА были в моей жизни, это все равно что лишиться части тела. Когда ты поняла, что ты не такая, как все? Когда мне было 13. До этого все думали, что я придуриваюсь, даже родители мне не верили. Ты не могла бы нарисовать демона? Да, вот он.

Извини за глупый вопрос: если ты плаваешь в море, демон тоже плывет рядом? Обычно он ждет на берегу, поэтому я люблю плавать. Только так я могу избавиться от него на время. Они что-то говорят тебе о своем происхождении? Они говорят, что родились вместе со мной.

5. Привет, я вырос в семье нудистов, жду вопросов!

Кто решает, будет ли ребенок тоже нудистом? Маленькие дети обычно и так рады побегать без одежды на пляжах или дома, а когда у них появляется самосознание, они сами могут выбрать, оставаться им нудистами или нет. Я, к примеру, в 11 лет решил, что буду «обычным». У нудистов есть какие-то правила? Да, они в любом случае стремятся воспринимать наготу как естественное состояние тела и лишить ее сексуального подтекста. Еще настоящему нудисту-мужчине не подобает приходить на нудистский пляж одному — он должен прийти с девушкой или семьей. Иначе его будут воспринимать как угрозу и нежелательный элемент — все мы знаем, для чего одинокие мужчины ходят на такие пляжи. Где и когда вы ходите без одежды? У себя дома, а также на прилегающей территории. Мы одеваемся, чтобы поехать в город за продуктами. Мы снимаем одежду весной и надеваем в середине осени, когда становится холодно. А если к тебе домой пришел бы твой одноклассник? А у тебя все голые, что тогда? Я был на домашнем обучении, и близких друзей у нас особо не было, только среди нудистов, так что такая ситуация невозможна.

6. У меня расстройство мозга, и я буквально не могу чувствовать злость. Хотите что-нибудь спросить?

Какие плюсы и минусы у твоего состояния? Самое плохое — что я не могу понять, отчего злятся другие люди, поэтому общаться иногда бывает сложно. Зато в любой компании я самый объективный и спокойный. Если у тебя случается что-то плохое, как ты реагируешь? Я чувствую грусть или думаю о ситуации и ищу причины, почему это случилось. Когда у меня украли телефон, я думал, кто же мог это сделать и что его заставило пойти на это. Я бы очень хотел поиграть с тобой в «Доту», пожалуйста, напиши мне! Я в нее никогда не играл, но давай, я с радостью.

7. Привет, я пластический хирург. Спросите меня что хотите!

Бывали ли у тебя пациенты, которые приводили несовершеннолетних детей? Ты работаешь с ними? Бывало, я обычно посылаю таких к психиатру. Была одна корейская мама, которая хотела сделать своему 7-летнему сыну более «европейский» разрез глаз. Бывали ли еще какие-то безумные просьбы? Некоторые просили сделать им крылья (!), превратить в кого-то из «Людей Икс» или подарить внешность Ким Кардашьян. Были ли пациенты, недовольные результатом пластики? Их было мало, но, к сожалению, были. Иногда они просили что-то, что было очень сложно слепить из их «исходных материалов». К счастью, на меня еще ни разу не подавали в суд, и я надеюсь, не подадут. Кто-нибудь хотел поиграть в «Бойцовский клуб» и украсть жир, откачанный в ходе липосакции? Да, причем это был доктор. Он умудрился делать биодизель из жира своих пациентов и заправлял им автомобиль.

8. Я дальтоник, который недавно примерил очки, которые позволили мне увидеть цвет. Спросите меня об этом!

Какой твой любимый цвет? Желтый — он реально сумасшедший! Такой яркий. Я видел видео, в которых люди с цветовой слепотой впервые надевают такие очки, эти люди выглядели ОЧЕНЬ эмоционально. У тебя было также? В первые 10 секунд, когда я надел очки и огляделся, все эти цвета словно сбили меня с ног, я чуть не заплакал при всех. Потом меня трясло часа два. Я чувствую прилив адреналина, даже когда просто пишу об этом! Когда тебе описывали, как выглядят цвета, ты представлял их примерно так? Нет, я не представлял их такими яркими. Яркость каждого оттенка просто шокирует меня, особенно красного и желтого. Я и не знал, что я пропускаю! Я слышал, что деревья осенью очень красивы, но для меня они всегда выглядели одинаково. Поэтому я с нетерпением жду осени.