Я живу в Италии больше 5 лет и расскажу об этой стране то, о чем не знает ни один гид
Ciao! На связи — Анна Шмакова. Почти 6 лет назад я переехала с Урала в Италию навстречу мечте и сейчас живу на Лигурийском побережье с мужем Джузеппе и очаровательным биглем Нельсоном.
Сегодня я бы хотела поделиться с читателями AdMe.ru кусочком этой солнечной страны, где люди сушат белье на балконе, ходят к врачу всей семьей, а собаки, удобно разлегшиеся на полу в ресторанах, не являются редкостью.
Сколько стоит жизнь в Италии
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Стоимость жилья зависит от региона и города. Уровень жизни по стране неоднородный, и на севере цены однозначно окажутся выше, чем на юге. Они разнятся и по районам: квартиры в неблагополучных кварталах зачастую обходятся в 2 раза дешевле, чем в центральных или прибрежных домах.
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На еду, в зависимости от аппетита и региона, вы потратите € 200–600 за месяц. За дешевыми продуктами стоит идти в супермаркет, а вот за свежими — на рынок.
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Ездить по Италии на своей машине недешево: за литр бензина придется отдать € 1,6. К тому же в стране 80 платных автодорог. Стоимость поездки на общественном транспорте рассчитывается поминутно, и 100 минут на метро и автобусе обойдутся вам в € 1,5–2.
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Медицина в Италии бесплатна, но только для больных! Бесплатный прием, как бы абсурдно это ни звучало, стоит € 30. Но, если у пациента найдут серьезное заболевание, от трат он освобождается.
Как выглядят итальянки
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Чтобы определить возраст девушки — взгляните на ее одежду! Дамы за 60 выглядят элегентно: юбки, каблучки, полная гармония оттенков.
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А барышни далеко за 20 так стараются скрыть свои годы, что их прикид почти не отличается от одежды подростков. Они любят рваные джинсы (вопреки советам стилистов отправить на помойку всю дырявую одежду), спортивный стиль.
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Три слоя косметики на лице можно увидеть только у женщин после 50. Черные тени, желательно с блестками, яркие румяна, обилие тонального крема — стандартный набор пожилой сеньоры. Итальянки так относятся к возрасту: чем они старше, тем сильнее хотят жить на полную катушку. Вот и косметику наносят на лицо всю разом.
Типичные итальянцы
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Люди в Италии невероятно кудрявые! Их волосы напоминают мне провод от советского стационарного телефона. Поэтому местные так засматриваются на девиц с прямыми волосами: в стране это редкость. А вот стереотип о темных волосах и смуглой коже придется развеять. Среди итальянцев часто встречаются и блондины, и рыжие. А многие вообще расстались с волосами к 30 годам.
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Итальянцы очень низкорослые. Кто же ожидал, что я с моими 175 см буду здесь выглядеть каланчой?
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Здесь встречают по одежке. Причем часть мужчин ценит элегантность, а часть обожает одеваться вычурно, чтобы выделиться из толпы. Браслеты, шарфики, платочки — обязательные элементы гардероба. Но модные тренды, как ни странно, волнуют людей только в пределах Милана.
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Каждый здесь рождается музыкантом. Такое впечатление, что я живу на сцене! Итальянцы поют всегда и везде. Поют бармены, когда делают коктейль, и официанты поют с душой, пока принимают заказ. Они будто живут в каком-то своем мире, где всегда играет музыка.
Как разговаривают в Италии
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Итальянцу ничего не стоит завести разговор с незнакомцем! Поэтому здесь и поезд ждать нескучно, и в очереди стоять: собеседник найдется всегда. Они получают такое удовольствие от общения, что стараются сделать его бесконечно долгим, и неважно, кто их собеседник.
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Перебивать при этом нельзя. Нужно что-то спросить у беседующих? Жди. Стоишь в магазине в очереди из одного человека? Жди, пока он наговорится с продавцом.
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Однажды Джузеппе решил купить сладостей к завтраку, но, по несчастью, в кондитерской в это время дама выбирала торт. Это дело серьезное. После 10 минут расспросов: «А этот с фисташкой? А этот с шоколадом? А насколько шоколад горький? Сильно или несильно?» — она наконец решилась, ей запаковали торт, но потом она передумала и продолжила выбирать, неспешно расспрашивая о ценах и начинке. А что оставалось Джузеппе? Только терпеливо ждать и улыбаться, чтобы не прослыть невоспитанным нахалом.
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Итальянцы любят приукрасить свой рассказ, причем во лжи не поскупятся на детали. В стране так и говорят: «Сказанное итальянцем дели на два».
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Цензуры здесь попросту не существует. Фильмы, передачи, живые разговоры кишат бранью самых удивительных и многообразных форм. Негодование местные чаще всего выражают криком «Cavolo!», что в переводе значит «Капуста!» (аналог русского «Блин!»). А вместо «Иди ты куда подальше!» здесь говорят «Иди в ту страну!» («Vai in quel paese!»).
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И, конечно, какая же беседа без фирменной жестикуляции! Жесты часто используются без слов, а еще помогают северным и южным жителям понять друг друга, так как диалекты немного отличаются, а язык жестов — один на всю страну.
Отношение к животным
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Джузеппе по субботам работает в офисе вместе с Нельсоном, нашей собакой. Это норма! Крупный ротвейлер вальяжно разлегся в проходе бара, мускулистый питбуль спокойно сидит возле столика в ресторане, а золотистый ретривер — безбилетник в автобусе — типичные итальянские будни.
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«Кто любит меня, любит и мою собаку» — так здесь говорят. Собаки здесь — лучшие друзья. Здешнему человеку даже в голову не придет оставить животное дома и отправиться в одиночестве на шопинг или в ресторан. А угощения собачек ждут в каждом магазине.
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Двери для четвероногих всегда открыты, но ограничения все же есть. С животным вас не пустят в музеи, больницы, на пляжи и в некоторые супермаркеты. И это всех очень возмущает.
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Животных здесь воспитывают в ласке и любви, поэтому они отвечают тем же даже незнакомцам.
Приметы и суеверия
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Пятницу, 13-е здесь никто не боится, зато с опаской относятся к числу 17. Римскими цифрами оно записывается так: XVII. Если перестроить эти цифры подобно анаграмме, получается VIXI, что на латыни означает «я жил», то есть «моя жизнь закончена».
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Зато пролить бокал вина считается хорошей приметой. Если с вами такое случится, изо всех сил кричите «Allegria!» («Веселье!»), и будет вам счастье. А вот разобьете бутылку оливкового масла — ждите бед всю жизнь. Поэтому Джузеппе лично упаковывает каждую (!) бутылку масла, которую я везу в качестве подарка из Италии.
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Открытый в помещении зонт тоже считается плохой приметой. Итальянцы вообще не рискуют и сушат зонты закрытыми.
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Чтобы не накликать беду, мужчины без стеснения должны схватиться за свое причинное место, а женщины — за левую грудь.
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И ни в коем случае не оставляйте своего кота у родственников и друзей! А не то, по поверью, он к вам не вернется.
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А в Новый год, вместо того чтобы сжигать бумажку с желанием и глотать пепел с шампанским, итальянцы едят виноградинки. Под бой курантов нужно съесть 12 счастливых штучек, причем последнюю — в первую секунду нового года.
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Самый популярный новогодний подарок в Италии — красное нижнее белье, и, наверное, нет в стране человека без красных трусов. Все потому, что красный цвет приносит удачу и Новый год нужно встречать именно в таком белье.
Развлечения, взгляды и быт
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Улочки славятся живописно развешанными на балконах простынями. Причина такой традиции — тесные квартиры, где не было места для сушки белья. Но это для приезжих миленько, а для многих местных — «колхоз».
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Если вас норовит чмокнуть в щечку малознакомый итальянец — не пугайтесь, это всего лишь форма приветствия. Готовьтесь и вы расцеловать всех гостей, собравшихся на празднике, даже если многих видите впервые! Но не удивляйтесь, если вам дадут легкую пощечину: похлопывания по щеке здесь способ выразить симпатию. А вместо шлепка могут и просто ущипнуть.
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Тату-мастер здесь одна из популярнейших профессий. Человек без татуировки воспринимается как личность без фантазии. Бабушки с «забитыми» руками и огромной ласточкой на бедре, девушки, покрытые хаотичными абстрактными рисунками, — к такому сложно привыкнуть, но со временем я пришла от непринятия к любованию. Правда, престижные компании не берут на работу людей с татуировками на видных местах.
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Антикварные лавочки в Италии на каждом шагу, а дух времени итальянцы стараются сохранить во всем. Им никогда в голову не придет отремонтировать маленькую ветхую квартиру с плохим водоснабжением и отоплением, потому что, по легенде, в ней жил прапрапраученик Данте!
Культура еды
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Еда для итальянцев — святое. У них не принято пропускать ни один прием пищи. Завтракают в Италии сладким: круассан с кофе или печенье с латте. Приезжим к этому непросто привыкнуть.
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А еще в стране культ вина. За обедом даже работники офисов позволяют себе пару бокальчиков, причем напиток выбирают по цвету и настроению, не ориентируясь на блюдо.
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Перед ужином, после сиесты, принято неспешно общаться с друзьями за коктейлем — так сказать, aperol time.
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Если в России мы говорим «Ужин отдай врагу», то в Италии это главный прием пищи! Антипасто, паста, мясо или рыба, салат запивают парой бокальчиков вина, а на десерт — сладости или фрукты. К слову, после ужина в ресторане засиживаться не принято.
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Заведения фастфуда в Италии почти пустуют. Подавляющему большинству местных категорически не нравится такая еда. Чтобы оживить торговлю, McDonald’s добавил в меню национальные блюда: чиабатту, панини, тирамису. А в каждом ресторане непременно есть кофейный уголок с настоящим бариста.
Паста!
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Как итальянцы не устают каждый день есть пасту? Уставали бы, если бы не около 500 разновидностей этого блюда!
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Паста бывает длинной, короткой, фигурной, для супов, для запекания и с начинкой. Из-за разного состава отличается не только время варки, но и рецепты соусов. Все продумано до мелочей: соус из брокколи с анчоусами набирается в пасту в форме чаши, а соус из цукини идеален для спагетти, потому что цукини нарезают длинной соломкой.
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Есть даже десертные пасты! Шоколадная, паста с медом, с цукатами и фисташками, фаршированная рикоттой, приправленная корицей и миндалем.
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Рецептов пасты такое множество, что можно 2 года есть блюда из нее и на обед, и на ужин и ни разу не повториться. Даже в диетическом рационе паста непременно присутствует.
Сложности с трудоустройством
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Итальянцы, по-видимому, лучше всех понимают, в чем смысл жизни. Если работа мешает им наслаждаться жизнью, они бросают ее.
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В стране очень популярны срочные контракты на 3 месяца и работа по полдня, чтобы хоть понемногу обеспечить занятостью как можно больше людей. Полный рабочий день итальянцам дается тяжело: я слышала жалобы, что работа крадет время у личной жизни, а вечером ни на что не остается сил.
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Когда местные говорят, что в стране работы нет, они имеют в виду, что нет идеальной работы, не отнимающей много времени и приносящей солидный доход.
Внутри семьи
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Итальянцы до невозможности любвеобильные. Здесь же девушкам на улице прохода не дают! Из услышанных комплиментов каждая женщина может написать книгу.
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Но к выбору спутницы жизни местные мужчины подходят весьма серьезно, да и женщины не торопятся побыстрее выйти замуж. Даже съехаться со своей второй половинкой для них серьезный шаг.
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Здесь чуть ли не до самой старости к врачу ходят за ручку с мамой! Когда мне приходится идти к врачу, никто из семьи мужа не остается в стороне. Итальянцы стремятся максимально помочь новому человеку в семье, подсказать лучшего доктора, проводить, обсудить итоги визита — настолько они заботливые и приветливые.
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Праздники и выходные здесь принято проводить исключительно в семейном кругу. Воскресные ужины — это святое! Пропуску нет оправдания.
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В рестораны здесь тоже часто ходят огромными семьями, и присутствуют там все без исключения: от старичков с палочками до новорожденных. Самое удивительное, что с малышами обычно возятся именно отцы!
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Здешние мужчины — великолепные папы. На улицах, набережных, детских площадках можно встретить кучу папаш, с удовольствием катающих колясочки и играющих с малютками. Отцы водят детей в сад и на кружки, с радостью готовят и убирают дома, пока мамы проводят время в салоне красоты, на массаже или йоге. Но если женщина захочет убежать от такого счастья, то мужчина настоит, чтобы ребенок остался с ним.
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Родители вполне могут обсудить с 4-летним ребенком разные способы создания семьи и рассказать, откуда берутся дети. Подруга рассказывала о праздничном семейном обеде в честь первой менструации племянницы. Они собрали всю семью и даже испекли торт!
Нелепые законы
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Здесь действует налог на музыку в ресторане, налог на тень от постройки на публичном пространстве, налог для безработных и даже налог на смерть: родственники усопшего обязаны оплатить подтверждающий сертификат. А с бизнесменов взимается налог на выполнение налоговых обязательств — точнее, ведение учета плат.
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Любой антиквариат или произведение искусства можно вывозить за пределы страны, только если ему больше 100 лет. Отсюда пошла шутка: «Моему дедушке 101 год. Могу я вывезти его из Италии или нужно разрешение Министерства культуры?»
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В Италии очень трепетное отношение к сыру, поэтому женщинам, которые дурно себя ведут, запрещено приближаться к сыродельням. А работники сырной фабрики запросто могут угодить за решетку, если уснут на рабочем месте!
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Жителям городка Фальчано-дель-Массико (провинция Кампания) запретили умирать, поскольку местное кладбище оказалось переполненным.
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Многие восхищаются итальянскими красавчиками полицейскими. Оказывается, на улицах городов действительно позволяют работать только симпатичным. За красотой тщательно следят и в южном городке Тропеа: там по закону «полным и некрасивым женщинам» запрещено оголяться на пляже.
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Если турист приобрел некачественный товар, то — барабанная дробь! — ему положено заплатить штраф. Дело в том, что по итальянским законам туристы, равно как и жители страны, обязаны следить за качеством вещей, которые покупают. Запрещено приобретать на рынках вещи сомнительного происхождения и подделки под бренды. Причем продавцы могут ловко сбежать от полиции, а турист попросту растеряется и заплатит немалый штраф.
Патриотизм
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«Succede solo in Italia!» («Это могло случиться только в Италии!») — любимое выражение местных. Здешние люди ругают Италию на чем свет стоит: «Опять эти пробки! Эта бюрократия! Везде коррупция!»
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Но при этом в глубине души каждый из них — великий патриот. В отпуске они ищут итальянские рестораны, а если встретят в чужой стране земляка — непременно станут друзьями и утонут в многочасовых разговорах!
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Bella Italia и все, что с ней связано — культура, климат, традиции, — и есть amore vero итальянца — настоящая любовь.
Бонус: секрет итальянской стройности
В Италии я похудела на 5 кг, совершенно не преследуя такой цели. Знаю, что многие поправляются после отпуска здесь, ведь так сложно отказать себе в пасте, сырах и вине... Но секрет стройной фигуры итальянцев очень прост: это четкий режим приема пищи.
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Завтракают они не поздно, потому что в час дня уже время обедать.
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После сиесты все перекусывают печеньем, соком или йогуртом с чашкой кофе — полдник, как в детском саду.
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За 2 часа до ужина — традиционный аперитив с крекерами, чипсами, небольшими кусочками пиццы или фокаччо и, конечно, напитком — простым или алкогольным.
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Ужин — самый плотный прием пищи. Начинается он в 8 вечера, что довольно поздно, но на фигуре это не отражается.
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На обед и ужин итальянцы обязательно едят пасту, но секрет в том, что это не гарнир, а самостоятельное блюдо. Следят здесь и за размером порции: 100 г пасты на каждого.
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После подают салат и мясо, а на десерт — сладости или фрукты, и питание получается сбалансированным.
А вы когда-нибудь бывали в Италии? Что в этой стране привлекает вас больше всего и хотели бы вы остаться там жить?
Фото на превью pazitea / Instagram