Я живу в Италии больше 5 лет и расскажу об этой стране то, о чем не знает ни один гид

Итальянцу ничего не стоит завести разговор с незнакомцем! Поэтому здесь и поезд ждать нескучно, и в очереди стоять: собеседник найдется всегда. Они получают такое удовольствие от общения, что стараются сделать его бесконечно долгим, и неважно, кто их собеседник.

Перебивать при этом нельзя. Нужно что-то спросить у беседующих? Жди. Стоишь в магазине в очереди из одного человека? Жди, пока он наговорится с продавцом.

Однажды Джузеппе решил купить сладостей к завтраку, но, по несчастью, в кондитерской в это время дама выбирала торт. Это дело серьезное. После 10 минут расспросов: «А этот с фисташкой? А этот с шоколадом? А насколько шоколад горький? Сильно или несильно?» — она наконец решилась, ей запаковали торт, но потом она передумала и продолжила выбирать, неспешно расспрашивая о ценах и начинке. А что оставалось Джузеппе? Только терпеливо ждать и улыбаться, чтобы не прослыть невоспитанным нахалом.

Итальянцы любят приукрасить свой рассказ, причем во лжи не поскупятся на детали. В стране так и говорят: «Сказанное итальянцем дели на два».

Цензуры здесь попросту не существует. Фильмы, передачи, живые разговоры кишат бранью самых удивительных и многообразных форм. Негодование местные чаще всего выражают криком «Cavolo!», что в переводе значит «Капуста!» (аналог русского «Блин!»). А вместо «Иди ты куда подальше!» здесь говорят «Иди в ту страну!» («Vai in quel paese!»).