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Девушка рисует едкие комиксы, в которых вся правда о салонах красоты и некоторых клиентах

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О рекламе тысяч мастеров «по ноготочкам» и другим бьюти-процедурам не шутил только ленивый. На фоне «творческого кризиса» в этой сфере ярко выделяется художница и основатель студии красоты в Екатеринбурге Мария, которая публикует комиксы под псевдонимом Маша Бьютикомикс. В них она уморительно рассказывает об изнанке профессии и говорит о проблемах, знакомых многим женщинам.

Коллектив AdMe.ru поддакивал почти каждому комиксу и хочет, чтобы вы тоже по достоинству оценили работы Марии. А в конце вас ждет бонус — фразы сотрудниц, от которых у большинства клиенток мороз по коже.

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© beauty_comics / Instagram

2.

© beauty_comics / Instagram

3.

© beauty_comics / Instagram

4.

© beauty_comics / Instagram

5.

© beauty_comics / Instagram

6.

© beauty_comics / Instagram

7.

© beauty_comics / Instagram

8.

© beauty_comics / Instagram

9.

© beauty_comics / Instagram

10.

© beauty_comics / Instagram

11.

© beauty_comics / Instagram

12.

© beauty_comics / Instagram

13.

© beauty_comics / Instagram

14.

© beauty_comics / Instagram

15.

© beauty_comics / Instagram

16.

© beauty_comics / Instagram

17.

© beauty_comics / Instagram

Бонус: аж мороз по коже от этих фразочек

© beauty_comics / Instagram

А в какие истории вы попадали в салоне красоты?

Фото на превью beauty_comics / Instagram
42102811
6k