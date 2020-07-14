Девушка рисует едкие комиксы, в которых вся правда о салонах красоты и некоторых клиентах
О рекламе тысяч мастеров «по ноготочкам» и другим бьюти-процедурам не шутил только ленивый. На фоне «творческого кризиса» в этой сфере ярко выделяется художница и основатель студии красоты в Екатеринбурге Мария, которая публикует комиксы под псевдонимом Маша Бьютикомикс. В них она уморительно рассказывает об изнанке профессии и говорит о проблемах, знакомых многим женщинам.
Коллектив AdMe.ru поддакивал почти каждому комиксу и хочет, чтобы вы тоже по достоинству оценили работы Марии. А в конце вас ждет бонус — фразы сотрудниц, от которых у большинства клиенток мороз по коже.
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Бонус: аж мороз по коже от этих фразочек
А в какие истории вы попадали в салоне красоты?
Фото на превью beauty_comics / Instagram