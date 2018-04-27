Девушка показывает, чем фото в инстаграме отличаются от жизни. И это вдохновляет покруче любых идеальных кадров
Инстаграм не раз называли самой депрессивной социальной сетью. Многие, сравнивая свою жизнь с идеальными фотографиями других людей, и правда расстраиваются, не задумываясь, сколько дублей, фильтров и приложений для корректировки внешности понадобилось для снимка, который затем наберет миллион лайков.
Блогер Милли Смит решила не идти по пути инстаграм-моделей с совершенными профилями, а показать, как все выглядит на самом деле.
AdMe.ru вдохновил аккаунт девушки, поэтому мы решили поделиться с вами ее историей.
24-летняя Милли Смит победила анорексию и депрессию. Сейчас девушка столкнулась с еще одним испытанием: у нее диагностировали рак шейки матки. Вопреки всему этому, она не сдается, более того, поражает смелостью и осознанностью. Ее честные фотографии и мотивационные тексты поддерживают всех тех, кто тоже стремится к гармонии с самим собой.
Милли лучше других понимает, что снимки в социальных сетях часто вводят в заблуждение. Блогеры выбирают позы, которые делают их стройнее; фотографируются при правильном освещении; подбирают удачную одежду; улыбаются, когда на самом деле им грустно, — все это для того, чтобы получился тот самый идеальный кадр, от которого будут в восторге подписчики.
Девушка решила на своем примере продемонстрировать разницу между инстаграмом и жизнью.
Инстаграм / Реальность
Та же девушка в тот же день в то же время
Расслабленное тело / Позирование
Разница между фотографиями — 30 секунд
В социальных сетях / В жизни
Инстаграм / Реальность
Как меняет тело правильная поза
Эти фотографии тоже были сделаны с интервалом в несколько десятков секунд
Как и эти
Отредактированная фотография / Настоящая
Красивая / Красивая
Что я публикую / Чего я не публикую
В самый непростой период в жизни девушка даже задумалась о суициде. Но в соцсетях это выглядело так: за 7 часов до попытки самоубийства
Мысли о суициде / Мысли о суициде
Депрессия / Тоже депрессия
Хорошая мама / Все еще хорошая мама
Согласитесь, что каждый из этих снимков заставляет задуматься. Человек — это гораздо больше, чем его внешность. Никогда нельзя сказать, что наверняка скрывается за фотографиями улыбчивых, стройных и успешных людей. Пример Милли Смит учит быть внимательнее к внутреннему миру других. Ведь самое главное не то, кем мы кажемся, а то, чувствуем ли мы себя счастливыми.
Фото на превью selfloveclubb / instagram