Девушка показывает, чем фото в инстаграме отличаются от жизни. И это вдохновляет покруче любых идеальных кадров

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Инстаграм не раз называли самой депрессивной социальной сетью. Многие, сравнивая свою жизнь с идеальными фотографиями других людей, и правда расстраиваются, не задумываясь, сколько дублей, фильтров и приложений для корректировки внешности понадобилось для снимка, который затем наберет миллион лайков. Блогер Милли Смит решила не идти по пути инстаграм-моделей с совершенными профилями, а показать, как все выглядит на самом деле.

AdMe.ru вдохновил аккаунт девушки, поэтому мы решили поделиться с вами ее историей.

24-летняя Милли Смит победила анорексию и депрессию. Сейчас девушка столкнулась с еще одним испытанием: у нее диагностировали рак шейки матки. Вопреки всему этому, она не сдается, более того, поражает смелостью и осознанностью. Ее честные фотографии и мотивационные тексты поддерживают всех тех, кто тоже стремится к гармонии с самим собой.

Милли лучше других понимает, что снимки в социальных сетях часто вводят в заблуждение. Блогеры выбирают позы, которые делают их стройнее; фотографируются при правильном освещении; подбирают удачную одежду; улыбаются, когда на самом деле им грустно, — все это для того, чтобы получился тот самый идеальный кадр, от которого будут в восторге подписчики. Девушка решила на своем примере продемонстрировать разницу между инстаграмом и жизнью.

Инстаграм / Реальность

Та же девушка в тот же день в то же время

Расслабленное тело / Позирование

Разница между фотографиями — 30 секунд

В социальных сетях / В жизни

Инстаграм / Реальность

Как меняет тело правильная поза

Эти фотографии тоже были сделаны с интервалом в несколько десятков секунд

Как и эти

Отредактированная фотография / Настоящая

Красивая / Красивая

Что я публикую / Чего я не публикую

В самый непростой период в жизни девушка даже задумалась о суициде. Но в соцсетях это выглядело так: за 7 часов до попытки самоубийства

Мысли о суициде / Мысли о суициде

Депрессия / Тоже депрессия

Хорошая мама / Все еще хорошая мама

Согласитесь, что каждый из этих снимков заставляет задуматься. Человек — это гораздо больше, чем его внешность. Никогда нельзя сказать, что наверняка скрывается за фотографиями улыбчивых, стройных и успешных людей. Пример Милли Смит учит быть внимательнее к внутреннему миру других. Ведь самое главное не то, кем мы кажемся, а то, чувствуем ли мы себя счастливыми.