Девушка показала, как выглядела идеальная женская фигура в разные времена. К ее выводам стоит прислушаться каждой из нас

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Кэсси Хо ( Cassey Ho ) — блогер и фитнес-тренер из США. Девушка занимается спортом, старается правильно питаться, но не стремится к идеальной фигуре. Почему? Ответ прост: Кэсси уверена, что идеала не существует. И она нашла наглядный способ доказать это.

При помощи фотошопа Кэсси решила показать, каким был идеал женской красоты в разное время. Чтобы ее подписчики отчетливо увидели разницу между снимками, девушка редактировала одну и ту же фотографию.

1400–1700: «Идеальное» тело — пышное, с изгибами

1920-е: «Идеальное» тело — как у мальчика

1950-е: «Идеальное» тело — фигура «песочные часы»

1990-е: «Идеальное» тело — чрезмерно худое

Середина 1990-х — 2000-е: «Идеальное» тело — с большой грудью и длинными ногами

2018: «Идеальное» тело — с тонкой талией и большими ягодицами

А вот так Кэсси Хо выглядит на самом деле

«Этот проект был интересным, потому что я не понравилась себе на ни одной фотографии с „идеальным“ телом. Я поняла, что больше всего мне нравится быть собой», — рассказала блогер.

Кэсси призывает всех женщин в мире подумать о том, почему мы относимся к своему телу так же, как к моде: кто говорит нам о том, что красиво, а что — нет? «Пожалуйста, относитесь к своему телу с любовью и уважением и не обращайте внимания на стандарты. Примите свою фигуру, потому что она уже идеальная», — говорит девушка.

Конечно, Кэсси не призывает забыть о занятиях спортом и уходе за собой. Напротив, она выступает за то, чтобы каждый стремился к совершенству. Просто достигнуть этого помогут не навязанные модные стандарты, операции по увеличению груди, бесконечные диеты и тренды, которые уже в следующем сезоне вызовут только недоумение, а здоровый образ жизни, умение находить во всем золотую середину и мудрый подход в отношении к своей внешности.