Девушка переехала в Японию и рассказывает о вещах, которые для приезжих будут как обухом по голове

Азиатские страны всегда кажутся любому европейцу чем-то ну очень непривычным. Часто восторг легко сменяется вопросом: «Неужели это все происходит на самом деле?» И даже Япония, вызывающая у всего света искреннее уважение, все равно остается загадкой со своими неписаными правилами поведения и общения. А вот наша соотечественница Диана вышла замуж за коренного японца, обжилась в Стране восходящего солнца и теперь рассказывает об особенностях местного колорита на платформе «Яндекс.Дзен» в своем блоге «Япония глазами одного гайджина».

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо блога Дианы и просто-таки зачитались ее рассказами о реалиях японской жизни, которые точно будут в новинку нашему человеку.

Почему японцы такие «черствые»

Японцы, особенно жители больших городов, часто бывают равнодушны к проблемам незнакомых им людей. Они никогда не помогут в беде, если, к примеру, что-то случится на улице с прохожим, не подойдут и не спросят: «У вас все хорошо? Вам помочь?» Это я поняла, прожив в стране буквально полгода, так как была свидетелем некоторых необычных, на мой взгляд, случаев. Как-то мой сын на пляже сильно повредил ногу. Рана была приличная! Был воскресный день, народу вокруг было очень много, но никто к нам не подошел, не спросил, нужна ли помощь. Все только равнодушно отворачивались. Хорошо, что у меня есть навыки оказания первой помощи. Я смогла наложить жгут из подручных материалов, и мы кое-как добрались до дежурной больницы. Мой муж Таро в этот день был на работе. Когда он вернулся, я рассказала о случившемся и о том, что меня очень поразила черствость его соотечественников.

Помню, Таро тогда сказал так: «Наверное, там была молодежь. Старики, скорее всего, подошли бы и помогли, вызвали скорую. А молодые люди другие, они воспитаны иначе. Пойми, они не бесчувственны, нет. Дело в том, что японцы не вмешиваются в проблемы посторонних из деликатности. Они боятся, что незнакомцы почувствуют себя неловко из-за их „вторжения“». Еще заметила, что японцы никогда не помогают в трудных ситуациях женщинам с детьми в колясках. Оказалось, что предложение помощи на самом деле может вызвать раздражение. Так, коллега мужа, 54-летний Т-сан (японец, долго живший по работе в Канаде), рассказал, что как-то хотел помочь соседке-японке. Она воспитывает ребенка-инвалида одна и всегда с трудом завозит коляску с сумками в подъезд. Т-сан спросил ее: «Скажите, пожалуйста, могу ли я иногда чем-то помогать вам?» Соседка тогда ничего не ответила. А через некоторое время он получил письмо-уведомление от компании, управляющей домами, с просьбой не беспокоить жильцов дома и не разговаривать с людьми, которых он не знает.

Конечно, не все японцы такие «ядокари» (раки-отшельники), прячущиеся в своих раковинах и пугающиеся любого общения с незнакомцами. Например, в маленьких городах и сельской местности встречаются люди более открытые, разговорчивые, которые могут помочь и принять помощь. Но все же таких мало. Еще раньше меня всегда удивляла реакция пожилых японцев (или женщин с детьми) в транспорте. Если попытаться уступить им место, они категорически отказываются и даже будто обижаются. Япония — это страна самоответственности. Основные принципы ее граждан: не причинять неприятностей другим, брать ответственность только на себя, не полагаясь на кого-то. Даже кажется, что японцы и не способны принимать помощь от посторонних, а доброта и желание помочь, исходящие от незнакомца, их оскорбляют и раздражают.

О воспитании детей в Японии. Правда ли, что малышу-японцу можно все?

Недавно в лапшичной на острове Фукуэ я заметила на стене у одного из столов странное объявление. Если кратко, в нем содержалась просьба к мамам, которые пришли с детьми в этот ресторан, не сердиться, если их дети все разбрасывают, роняют еду на стол и на пол. Пусть себе ребятишки устраивают беспорядок, все же в детстве были такими! Сотрудники ресторана будут счастливы прибрать за малышами, а мамам нужно расслабиться и не беспокоиться ни о чем. Вот что говорилось в объявлении. Меня это удивило. Призывают расслабиться и не следить за детьми?! Пусть все разбрасывают? «Да, именно так, — сказал Таро. — Неужели ты раньше не видела таких плакатов? Они часто встречаются в японских кафе и ресторанах. Возможно, ты не обращала на них внимания?» И пояснил: «Мамы-японки всегда так строго контролируют своих детей, что не могут нормально поесть и отдохнуть».

То самое объявление.

Да, я замечала, что маленькие японцы ведут себя идеально: не шумят, не ревут, не кричат.

Особенно меня поражало такое поведение малышей, когда я только переехала в Японию.

Помню, часто спрашивала у Таро: «Почему они такие спокойные? Почему они никогда не капризничают?» Но сейчас я привыкла, и это меня уже совсем не удивляет. Причем японцы и сами знают, что их дети редко доставляют беспокойство окружающим. Слышала не раз от знакомых японок высказывания, что если в вагоне метро или кафе ревет, бегает, кричит малыш, то он точно иностранец или хафу (ребенок, у которого один из родителей не является японцем, от английского half — «полу-, половина»). Признаюсь, мне было немного неприятно это слышать. Но если честно, то поспорить сложно, все действительно так и есть. Непонятно лишь одно: почему у нас считается, что японцы очень балуют детей, якобы позволяя им делать все? Откуда взялся этот миф?

Заметила, что, напротив, японские мамы строги и суровы: постоянно контролируют своих детей, чтобы те вели себя тихо и смирно. Одна моя знакомая японка М-сан, мама хорошенькой 3-летней девочки, утверждает, что Япония — это страна, где трудно воспитывать детей. Потому что здесь главное — не причинять никому беспокойства, не мешать и «читать воздух», то есть уметь без слов замечать, что чувствуют окружающие. Японцы считают, что именно «чтение воздуха» является очень важным моментом в воспитании детей. — Эти правила измучили родителей непоседливых малышей! Такое только в Японии, в других странах все иначе! — смеется молодая женщина, жившая некоторое время в Америке и Европе (по работе мужа, коллеги Таро). Надо сказать, она не одинока в своем мнении. Многие японцы считают, что в их стране слишком жесткое воспитание детей.

М-сан рассказывает, что когда японки выходят на прогулку с детьми, то всегда стараются выбирать места, чтобы не беспокоиться о том, что их коляска и ребенок доставят неприятности другим. Но конечно, есть и такие родители-японцы (встречаются редко), которые не придерживаются традиционных правил, попросту не обращают на них внимания, позволяя своим детям вести себя так, как тем нравится. Я спросила у М-сан, в чем, по ее мнению, заключается разница японского воспитания детей и западного. Ее ответ меня удивил. Молодая японка сказала:

— Все дело в самих японцах и их поведении. К тому же самая большая ценность японского общества — это не дети, а работающие, занятые люди. Вообще — взрослые люди. И недопустимо, чтобы малыши создавали им проблемы.

Кого японцы называют «паразитами-одиночками»

«Паразит-одиночка» («парасайто сингуру» — от английского parasite single) — японское выражение, обозначающее одиноких молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте 20–40 лет, беззаботно живущих совместно с родителями на полном содержании. Недавно узнала, что коллега Таро, К-сан, имеет такую вот дочь, из «паразитирующих». Пожилой мужчина во время совместных посиделок в ресторанах часто рассказывает о ней (назовем ее Ю-сан). Например, такую историю: он возил жену и дочь кататься на горных лыжах, на обратном пути их машину занесло в сугроб, слегка помяло крыло. Дочурка рассердилась на отца: выскочила из автомобиля и, топнув ножкой, заявила, что не поедет в такой изуродованной машине, ей стыдно! К-сан стал мокрым снегом маскировать вмятину, чтобы малышка не расстраивалась и села в машину. Тогда я, помню, подумала: «Да... Избаловали они с женой девочку!» А оказалось, что девочке 30 лет!

К-сан поведал, что Ю-сан давно не работает, живет с ними. Окончив колледж, она проработала всего лишь около года, сменив 5 мест. Везде ее, как говорит К-сан, не понимали, обижали, травили, заставляли перерабатывать. Дома же к ней относятся как к ребенку, поэтому Ю-сан ведет себя как ребенок. Она даже одевается как ученица начальной школы. К-сан показывал ее фотографии. Внешность вполне соответствует возрасту, но одежда и прическа — будто из журнала «Чао», популярного у девочек 8–14 лет: бантики, рюшечки, рюкзачок с висящими на нем многочисленными плюшевыми зверюшками. Что же касается мужчин — «одиноких паразитов», то в основном они живут со своими родителями потому, что это позволяет сэкономить на домашних расходах. Можно больше тратить на себя, на развлечения. Стоимость жилья и цены на аренду в Японии высоки, особенно в крупных городах. Да и создание домашнего хозяйства требует немалых первоначальных затрат, например на приобретение мебели, холодильника, стиральной машины и так далее. Японец, выбравший самостоятельную жизнь, в среднем тратит 2/3 своего дохода на различные выплаты. Кроме того, приходится делать уборку и готовить еду. Так что независимость связана с большими расходами и заметным падением уровня жизни и комфорта.

С какого возраста японцы считаются старыми и что им в честь этого дарят

В Японии дни рождения отмечают разве что дети. Среди взрослых это как-то не особо принято. Взрослых редко поздравляют, дарят подарки, да и сами именинники не устраивают застолья даже на юбилеи. Спрашивала у Таро, мол, почему так происходит. Ответ: «Не дети же малые! У японцев это не принято». Но есть особенные даты, которые японцы отмечают всегда. Отмечают их обязательно и даже дарят традиционные подарки. Так, человек с 60 лет начинает считаться пожилым, и его обязательно поздравляют с днем рождения. Существует интересная традиция: 60-летнему имениннику родные и друзья дарят зукин (красную шапочку) и чанчанко (красную безрукавку). По очень древней традиции, пришедшей из Китая, считается, что, прожив 5 раз 12-летний цикл, человек достигает 60-летнего возраста и входит в новое состояние. Он как бы снова возвращается в тот год, когда родился. Можно сказать, впадает в младенчество. Поэтому и подарки дарят детские.

Как-то мы с Таро летали на остров Фукуэ и жили там в глухой рыбацкой деревушке на самом берегу моря. Останавливались в minshuku — семейном отеле капитана рыбацкого катера и его жены. Капитанша была чересчур разговорчивой, во время ужинов и завтраков не давала мне спокойно поесть: засыпала вопросами, много рассказывала о своей семье, о себе и постоянно фотографировала меня на телефон. Оказалось, что неугомонной японке как раз только вчера исполнилось 60 лет. И вот свои чанчанко и зукин она получать категорически отказалась: не считает себя дама пожилой, и точка! Надо сказать, что таких японцев, отказывающихся от традиционного красного комплекта, немало. Понятное дело: кому приятно получать подарок, намекающий на старость и впадение в младенчество? Поэтому подарить могут и меховую игрушку в красных жилетке и шапочке, и просто красные цветы. Так, наша хозяйка отеля похвасталась красивыми букетами, которые ей подарили муж и дети. Один был роскошным — из 60 алых роз!

Удивило то, что женщина так и не освободила цветы от упаковки и не поставила в вазу с водой. Все 2 дня, что мы находились в этом отеле, розы лежали на столе. А еще меня неприятно удивил один из вопросов этой женщины. Похваставшись букетами, 60-летняя японка спросила, сколько мне лет. Я ответила, что мы с ней, можно сказать, ровесницы: мне 56. И тут она как-то с издевкой спросила: «Наверное, ты в молодости красивой была?» Я не считаю себя молодой и красивой. Всегда критически относилась и отношусь к своей внешности, не стесняюсь своего возраста, не боюсь старости. Но когда слышу такое, то становится слегка не по себе и стыдно за человека, задавшего этот странный вопрос. Ведь он звучит как завуалированное оскорбление. Мне бы точно никогда не пришло в голову спросить об этом даже 100-летнюю женщину.

Но я, можно сказать, закаленная такого рода «комплиментами», весело ответила: «Ой, я такая старая, что и не помню, какой была в молодости! Вроде молодой когда-то была... А вот красивой — точно нет». Таро, не сдержавшись, прыснул со смеху. Женщина поджала губы... Капитан встал из-за стола и направился к выходу, позвав за собой капитаншу.

В личных отношениях японки все чаще берут инициативу в свои руки

Японки всегда считались женственными и нежными, идеальными, заботливыми. Но сегодня стандарты красоты и поведения очень изменились. Девушки все чаще ведут себя раскованно и дерзко, а мужчины — застенчиво и пассивно. Да и выглядят женственно: носят длинные волосы, выщипывают брови и даже наносят легкий макияж.

У моего знакомого японца, коллеги Таро, подруга как раз активная. Поняв, что парень, назовем его М-сан, спокойный, добрый, а главное, небедный, она буквально сгребла его в охапку. Приходится невольно наблюдать за их общением во время совместных посиделок. И меня, признаться, немного шокирует то, что японка может так раскованно себя вести. Да, девушка дерзкая, смелая. По ее словам, она долго добивалась возлюбленного: сама звонила, назначала встречи. М-сан какое-то время сопротивлялся, отказывался от своего счастья, но потом все же сдался. И вот они встречаются уже больше года. Нет, ну японок можно понять. Приходится брать инициативу в свои руки, если современные японцы настолько скромны и пассивны, не могут и не хотят оказывать знаки внимания, ухаживать. Вот и сформировалось новое поколение женщин — с бойцовским темпераментом и напористостью.