Девушка изучила внешность звезд инстаграма и поняла, как нужно выглядеть, чтобы прославиться. Результат пугает

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Кэсси Хо (Cassey Ho) — популярный американский блогер и фитнес-тренер. На профиль этой девушки в инстаграме подписано больше 1,5 млн человек. Это, конечно, не мало, но до результата Ким Кардашьян (149 млн) далеко. Кэсси стало интересно, что отличает ее от таких суперзвезд, как Ким, поэтому она начала свое исследование.

Нам в AdMe.ru понравился аналитический подход американки, и мы решили познакомить вас с ее проектом. Предметом изучения Кэсси стала внешность топ-блогеров. Если хотите узнать секреты популярности, которые не касаются фигуры и черт лица, дочитайте статью до конца: в бонусе мы рассказали и о других исследованиях.

«Ребята, я расшифровала стандарт красоты инстаграма», — рассказала Кэсси Хо своим подписчикам

Для этого девушка в течение 2 недель анализировала 100 самых популярных профилей в социальной сети

На 1-м месте по количеству фанатов (а их аж 165 млн) оказалась Ариана Гранде.

Американка выделила 22 критерия идеальной внешности (цвет волос, длина шеи, форма лица, цвет глаз, размер одежды, возраст и так далее)

Селена Гомес — 2-я по популярности в инстаграме.

Оказалось, что в среднем самым популярным девушкам 22 года. У 75 % из них карие глаза

3-я в списке самых популярных звезд инстаграма — обладательница карего цвета глаз Ким Кардашьян

Среди других идеальных критериев — рост 170 см и темные волосы

Внешность Бейонсе подходит почти подо все параметры.

У большинства звезд инстаграма фигура, которая напоминает песочные часы. Маленький нос и пухлые губы тоже обязательные пункты

Все популярные блогеры похожи.

После внимательного изучения параметров знаменитостей Кэсси Хо перешла к практике

Ей стало интересно, как измениться ее собственная внешность, если сделать ее более «инстаграмной». Так выглядит реальное селфи девушки.

«Усовершенствованный» снимок мало напоминал оригинал

Фотография после редактирования.

Спортивная фигура Кэсси тоже не вписывалась в стандарт топ-блогеров. Талия должна была быть тоньше, бедра — шире, грудь — больше...

На новых снимках Хо не напоминала себя. Ее подписчики признались, что результат пугает

Девушка поняла, что популярность не стоит таких радикальных изменений

Весь эксперимент можно увидеть на YouTube-канале девушки.

Это небольшое исследование помогло Кэсси еще больше полюбить себя и свои «неидеальные» фото. Конечно, с новой внешностью под ее фотографиями могло появиться в 100 раз больше лайков, но она потеряла бы кое-что более важное — индивидуальность. Мы предполагаем, что девушка посоветовала бы всем женщинам мира не стремиться быть кем-то другим, а оставаться собой.

Бонус: как прославиться в инстаграме, не меняя внешности?

Секрет популярности в социальной сети исследовала не только Кэсси Хо. Это пробовали делать и другие блогеры, и даже ученые. Все они уверены, что дело не только во внешности, но и во многих менее очевидных факторах. Тем, кто мечтает о миллионах подписчиков, они советуют:

Создать второй аккаунт. У многих звезд есть публичный профиль и закрытая страничка только для друзей. На вторую попадают все неидеальные кадры, на первую — только продуманные снимки, которые будут представлять владельца профиля в лучшем свете. Такая стратегия поможет избежать эмоционального выгорания и относиться к публичному профилю как к работе.

Сфотографировать что-нибудь синее. Исследователи заметили, что фото, на которых преобладает этот цвет, получают на 24 % больше лайков.

Эти снимки опубликованы в одном и том же профиле. Как видим, синий цвет побеждает даже королей инстаграма — котиков.

Придумать свой уникальный хештег, по которому вас будут узнавать подписчики.

Использовать фильтры для снимков (лучшим считается Mayfair). По статистике, такие кадры лайкают на 21 % чаще.

Помнить, что фото, на которых видно лицо, популярнее на 35 %.

Публиковать фото в определенное время. Исследователи говорят, что для снимков из путешествий подходит пятница с 9 до 13 часов, для постов об образовании — четверг в 16:00, о технологиях лучше писать в понедельник в 14:00, у фотографий с едой больше шансов на лайки в пятницу в 14:00.

Добавить геолокацию. Так ваш пост увидит на 79 % больше людей.

Выбирать теплую цветовую гамму. Такие посты получают больше комментариев.