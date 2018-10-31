Сомелье-любитель рассказал, как выбирать хорошее вино и пить его как аристократ

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Привет, меня зовут Люда. Я из Молдавии, и у меня есть план разнести стереотип о том, что культура винопития - удел снобов с большими деньгами. А какой еще может быть план у жительницы страны, где делают хорошее вино, которое сама королева Елизавета заказывает к столу?

За прошедшие 2 года я закончила любительские курсы сомелье и посетила около 50 мероприятий, где рассказывают и показывают, как делают вино, а затем, конечно же, дегустируют его. Специально для AdMe.ru я расскажу, как купить хорошее вино и получить от него удовольствие. Даже если вы в этом деле дилетант.

Я пью красное вино и вам советую

На небольших винодельнях виноград до сих пор давят ногами. При механической давке возрастает риск раздавить косточки внутри ягоды, и вино будет горчить.

Возьмите 2 виноградные ягоды, одну очистите от кожицы и косточек, а затем обе понюхайте и попробуйте на вкус. Впечатления от целой ягоды будут ярче, так как в кожице и косточках содержится много ароматических соединений и веществ, придающих винограду терпкость и характер. Так и с вином. Косточки и кожа винограда называются мезга. В белом вине виноградный сок бродит без мезги. А в красном — с мезгой, поэтому напиток получается более сложным и интересным. Кстати, в косточках и кожице содержатся антиоксиданты — это делает красное вино более полезным. Неслучайно французы с их любовью к сладостям, жирной пище и красному вину редко болеют.

Я пью вина без сахара, то есть сухие. И часто спорю на эту тему с друзьями из Беларуси, Украины и России, которые любят полусладкое

Родина Диониса Греция поразила меня своим гостеприимством, душевной игрой на бузуки и абсолютно непритязательным, даже безвкусным красным вином. А вот белое вино у них вполне питкое.

Чтобы придать полусладкому вину сладость, можно сохранить сахар, который есть в винограде (натуральный сахар). Для этого нужны знания, усилия и деньги. А можно просто взять и добавить сахар, что и делают многие производители. Так как сахар помогает скрыть многие огрехи, то для производства полусладкого, как правило, используется не самый качественный виноград и не соблюдаются технологии. Если в магазине вы выбираете между сухим и полусладким вином по 500 рублей, лучше брать сухое. Если все-таки очень хочется сладости, то приготовьте около 1 000 рублей и учитывайте, что добавленный сахар чаще встречается в красном вине.

Когда я первый раз пришла на дегустацию, чувствовала себя неловко, так как понятия не имела, о чем говорили люди вокруг

Дегустации — хороший способ попробовать достойное вино и найти своего фаворита без больших трат и разочарований. Чтобы от дегустации был толк, за 2 часа до нее лучше не пользоваться духами, не курить и не есть острую пищу. Вот несколько терминов, которые помогут не растеряться: Выдержка вина. Процесс созревания перед розливом в бутылку, во время которого вино теряет кислотность и резкие запахи, приобретает послевкусие. Зреть вино может в металлической или дубовой бочке. Контакт с дубом делает вино более благородным. А вино, которое не выдерживали и сразу после брожения отправили в бутылку, называют молодым. Ниже я более подробно расскажу о разнице между выдержанным и молодым вином.

Процесс созревания перед розливом в бутылку, во время которого вино теряет кислотность и резкие запахи, приобретает послевкусие. Зреть вино может в металлической или дубовой бочке. Контакт с дубом делает вино более благородным. А вино, которое не выдерживали и сразу после брожения отправили в бутылку, называют молодым. Ниже я более подробно расскажу о разнице между выдержанным и молодым вином. Танины. Вещества из кожицы и косточек, которые придают напитку терпкость и вязкость. Их количество зависит от сорта винограда. Например, в «каберне-совиньон» их много, в «пино-нуар» почти нет. Выдержка тоже влияет на танины. Поэтому если вы не любите ощущение сильной терпкости во рту, лучше брать зрелое вино.

Вещества из кожицы и косточек, которые придают напитку терпкость и вязкость. Их количество зависит от сорта винограда. Например, в «каберне-совиньон» их много, в «пино-нуар» почти нет. Выдержка тоже влияет на танины. Поэтому если вы не любите ощущение сильной терпкости во рту, лучше брать зрелое вино. Купаж (бленд). Вино, изготовленное из нескольких сортов винограда.

Вино, изготовленное из нескольких сортов винограда. Первый, второй нос. Первый нос — неглубокий вдох на расстоянии 5–10 см от бокала. Аромат поначалу может показаться резким, спиртуозным. Спустя несколько секунд в хорошем вине появятся ноты фруктов, цветов, ягод. Затем второй нос: взбалтываете вино в бокале, подносите его ближе и делаете глубокий вдох. На сцену выходят тона кожи, специй, шоколада.

Покупать вина лучше в специализированных энотеках, но и в супермаркетах можно найти хороший экземпляр

Если на этикетке вина нет следующей информации, его лучше не покупать: Сорт винограда, из которого оно сделано. Если это купаж, указываются все сорта винограда, первым в списке идет тот, чья доля в напитке выше. Все эти «лучший / отборный / качественный виноград» — не то.

Если это купаж, указываются все сорта винограда, первым в списке идет тот, чья доля в напитке выше. Все эти «лучший / отборный / качественный виноград» — не то. Регион. Неправильно — «Франция». Правильно — «Франция, Лангедок». Не только страна, но и город или регион. В Молдавии, из-за ее скромных размеров, виноделие делят на географические зоны. Самые известные — Кодру, Валул Траян, Штефан Водэ.

Неправильно — «Франция». Правильно — «Франция, Лангедок». Не только страна, но и город или регион. В Молдавии, из-за ее скромных размеров, виноделие делят на географические зоны. Самые известные — Кодру, Валул Траян, Штефан Водэ. Даты. Год урожая и дата розлива в бутылку. Если не указана первая дата, возможно, вино изготовлено из остатков разных урожаев, и его качество может быть неудачным. А вот если нет второй даты, то розлив проходил с нарушением технологий и такое вино лучше не покупать.

На что еще можно обратить внимание: В разных странах вину присваивают категории (IGT, DOC, AOC и т. д.). Как-то в одном супермаркете в Киеве я купила 2 бутылки итальянского вина одного и того же производителя с маркировкой IGT и DOC. Разница в стоимости была незначительная, а вот в качестве весьма ощутимая. Подробнее о категориях тут.

Если между датой розлива и датой урожая больше года, значит, вино выдержанное. Дубовая выдержка - козырь производителя, поэтому он обязательно укажет это на бутылке (на картинке выше об этом говорит надпись Les Barriques). Если не написано ничего – скорее всего, вино выдерживали в металлических емкостях.

«Бог сотворил Каберне-Совиньон, тогда как Пино-Нуар создал дьявол» — любят говорить виноделы. Но какой сорт выбрать?

На фото Пино-Нуар. На вид вино будто разбавлено водой, а его особенностью является сложный вкус с горчинкой, который раскрывается поэтапно. Чтобы по достоинству оценить это вино, нужен натренированный нос, язык и готовность выложить за бутылку не менее 1 500 рублей (недорогое Пино-Нуар может сильно испортить вечер).

Если вы не сильно разбираетесь в винах и не знаете, что выбрать, — берите Каберне-Совиньон . Это густое, тягучее вино с ярким ароматом черной смородины. Из-за высоких танинов чувствуется терпкость, поэтому вино идеально под вяленое мясо, утку, зрелый сыр.

. Это густое, тягучее вино с ярким ароматом черной смородины. Из-за высоких танинов чувствуется терпкость, поэтому вино идеально под вяленое мясо, утку, зрелый сыр. Мерло считается традиционным женским вином из-за слабых танинов и отсутствия резкости. Ненавязчивые ягодные ноты дополнены мягким шелковистым вкусом. Хорошо сочетается мерло с курицей, тунцом, мягкими сырами.

из-за слабых танинов и отсутствия резкости. Ненавязчивые ягодные ноты дополнены мягким шелковистым вкусом. Хорошо сочетается мерло с курицей, тунцом, мягкими сырами. Шираз / Сира — густое вино, часто фиолетового цвета, с нотами ежевики и пряностей, со средними танинами. Традиционно этот сорт сочетают с едой, обильно сдобренной специями. Стейк или другое мясо на гриле тоже будет отличным выбором.

Ароматный «саперави», из которого делают 80 % вина в Грузии, отличается темно-гранатовым цветом и нотами подкопченного чернослива. Несмотря на насыщенный цвет, вино не такое густое, как Шираз или Каберне-Совиньон.

Для первых домашних дегустаций лучше выбирать разные по насыщенности моносортовые вина, чтобы контраст помог почувствовать разницу между ними. Например, Мерло и Каберне-Совиньон. Интересно будет попробовать один и тот же сорт, но разной выдержки. Чуть позже можно приступать к знакомству с купажами.

Итак, вы купили вино. Теперь купите бокалы и декантер для него, если у вас их нет. Я как могу душу в себе винного сноба, но все-таки без этих вещей будет хуже

Для красного вина нужен бокал объемом не меньше 500 мл. Форма бокала на фото называется «Бордо», и из него отлично пьются почти все красные вина. Существуют также бокалы «Бургундия», по форме напоминающие шар, — они предназначены больше для молодых или тонких вин типа Пино-Нуар. Воздух пробуждает ароматы вина, особенно выдержанного, и, чтобы ускорить этот процесс, его наливают в декантер и оставляют минут на 20. При декантации уходят резкие запахи, смягчается терпкость. Взбалтывание вина между первым и вторым носом тоже делается для того, чтобы насытить напиток воздухом.

Налейте вино в бокал, возьмите за ножку и поднимите до уровня глаз. Оцените насыщенность цвета. Загляните внутрь, затем вдохните... первый, второй нос

Чтобы провести короткий тест на то, разбирается ли человек в вине, просто попросите его налить вино в бокал. И, если он наполнит его до краев, вы уже знаете, почему так делать нельзя (потому что вино выльется, когда вы будете его взбалтывать).

И вот наконец его можно попробовать. Сделайте очень маленький глоток и задержите вино во рту. Профессионалы советуют его пожевать, как виноградную ягоду, и только потом проглотить. В хорошем вине сразу сложно выделить какую-то грань вкуса. Все составляющие сливаются в единую гармоничную и яркую картину, которая дополняется длительным послевкусием. В неудачном вине вы сразу ощутите недостатки: алкогольное, кислое, водянистое, плоское, да просто никакое.

О разнице между молодыми и зрелыми винами

Чем больше теплых тонов в цвете вина, тем оно старше. Вина с выраженным кирпичным оттенком (как на фото справа) лучше пробовать после того, как вы поближе познакомитесь с культурой винопития.

Как только вы откроете бутылку молодого вина, настойчивый аромат атакует ваш нос и воображение тут же предложит отправиться на центральную площадь Севильи, танцевать фламенко. Один глоток — и вот вас уже кружит в танце усатый байлаор... секунд 10–15, не больше. А потом вкус молодого вина исчезает, а вместе с ним и желание танцевать фламенко. До нового глотка. Выдержанное вино более дипломатично, и, чтобы с ним познакомиться, нужно терпение. Первый нос, второй... есть. После первого глотка воображение промолчит и вы притихнете. За что я отдала $ 15? И секунд через 10–60 (зависит от возраста и характера вина) понимаешь — так вот же за что. За тягучую безмятежность, которая, спутываясь со шлейфом винного аромата, укутывает тебя как кашемировый плед. Воображение продолжает молчать, ему и тут хорошо. И вы благодарны ему за тишину, себе за то, что купили эту бутылку вина, и детям (мужу, маме, кошке), которые оставили вас наедине с этим. Режете сыр, включаете французский блюз и тихо вздыхаете, убедившись в очередной раз в том, что для счастья нужно ничтожно мало.