Девушка французского фотографа совсем не любит позировать, но это не помешало ему сделать крутые снимки
Все началось с красной двери гаража. Однажды фотограф из Франции Микаэль Таймер (Mikael Theimer) и его девушка Мэрион гуляли вместе и он попросил ее попозировать рядом с гаражом. После долгих уговоров она все же согласилась и встала рядом с красной дверью, повернувшись спиной к фотоаппарату. Застенчивость подруги показалась Микаэлю очень милой. И в итоге собралась целая коллекция снимков девушки, которая каждый раз находит способ спрятать свое лицо от объектива. И эта забавная фотосерия нашла море добрых отзывов по всему миру.
AdMe.ru с разрешения автора делится фотографиями девушки, которая найдет тысячу способов, чтобы скрыться от объектива фотоаппарата.
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Какой кадр девушки показался вам самым интересным в исполнении?
Фото на превью Mikael Theimer