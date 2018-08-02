Девушка чудом выжила в страшной автокатастрофе, а сегодня за ее насыщенной жизнью следят тысячи людей

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«Если я смогла, то и ты сможешь». Эту мысль пытается донести до всех своих учеников передвигающаяся на коляске Тифани Адамс, которая работает тренером по фитнесу. Ознакомившись с ее удивительно насыщенной жизнью, понимаешь, что силе духа этой красивой девушки можно только позавидовать. Активная общественная работа, модельный бизнес, спортивная жизнь и участие в многочисленных рекламных кампаниях — из всего этого и состоит жизнь Тифани. Она стала источником вдохновения для всех, кто отчаялся или опустил руки в сложной ситуации.

Редакция AdMe.ru очень впечатлена непростой судьбой Тифани Адамс и предлагает своим читателям ознакомиться с ней.

До 17 лет Тифани Адамс была обычным подростком. Она училась в школе, ходила в театральный кружок и пела в хоре, мечтала стать моделью. В 2000 году девушка попала в страшную аварию в Калифорнии. Тифани была пассажиром в автомобиле, который протаранил пьяный водитель на скорости более 200 км/ч. Двое друзей, находившиеся с ней, погибли, а сама она впала в кому на 3 недели. Шанс выжить составлял всего 5 %.

После того как Тифани все же пришла в себя, ей рассказали о том, что она никогда не сможет ходить. Однако девушка не отчаялась и нашла в себе силы жить дальше, а свою самую большую поддержку нашла в отце.

Тифани Адамс прошла курсы по психологии и воспитанию детей, после чего работала учителем начальных классов. Ну а затем стала успешным фитнес-тренером, а в дальнейшем даже научилась водить машину.

Через несколько лет она перебралась из родного города Лодай в Лос-Анджелес попробовать свои силы в модельном бизнесе и на актерском поприще. В 2012 году Тифани стала участницей реалити-шоу Push Girls («Особенные»), где рассказывалась история четырех сильных девушек с инвалидностью. Одним из слоганов проекта стала фраза, которую произносит Тифани: «Не можешь встать — стань лучшим!»

Обратили внимание на эту девушку и несколько брендов спортивной одежды, лицом которых Тифани является и сегодня. Ее часто приглашают на модные показы в качестве модели, однако она не оставляет фитнес, ведь именно он спас ее от отчаяния и вернул силы жить. А свою инвалидную коляску она использует в качестве дополнительного спортивного снаряда — подтягивается на турнике вместе с ней.



Тифани Адамс является и активным общественным деятелем. Она организовывает акции против вождения авто в нетрезвом виде, работает с подростками, страдающими различными расстройствами, и борется за права ЛГБТ-сообщества. Сейчас девушка трудится над книгой, в которой собирается рассказать о своей жизни и о том, как нельзя отчаиваться ни при каких обстоятельствах.

В 2017 году на Бруклинском кинофестивале был показан 5-минутный фильм «Тифани» о прошлом и настоящем нашей героини. Сама девушка говорит: «Большинство людей полагали, что эта авария помешает мне добиться заданных целей. Однако она стала мощным катализатором к их осуществлению».

Сейчас Тифани делает первые шаги на специальных приспособлениях и верит в то, что сможет ходить. Ну а каждое свое достижение фиксирует на видео и выкладывает в сеть, тем самым вдохновляя своих подписчиков.