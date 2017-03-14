Кажется, мы нашли лучший детский сад в мире. И вот что делает его таким

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Японские детские сады хорошо известны своей минималистичной архитектурой и творческими игровыми пространствами. AdMe.ru расскажет вам про созданный по проекту архитектурной фирмы HIBINOSEKKEI сад-ясли в Японии, который демонстрирует идеальную игровую и образовательную среду, позволяющую довести процесс дошкольного воспитания до уровня искусства.

Самой главной особенностью детского сада является его обширный зеленый двор с покатым пандусом и игровым оборудованием, где малыши могут бегать на свежем воздухе и карабкаться по всевозможным конструкциям.

Внутри здания некоторые участки намеренно были оставлены без какого-либо декора, со стенами и потолками, покрытыми простой фанерой, чтобы обеспечить чистое пространство, где дети могут спокойно обдумывать свои мысли.

В саду прозрачные стены на некоторых участках, например на кухне, которые позволяют детям наблюдать за тем, как им готовят их обед. Для маленького человечка крайне важно чувственное познание мира. И чем больше каналов восприятия задействовано, тем лучше.

Спрятанные в укромных уголках игровые элементы, такие как потайные лесенки или подвесные канаты, стирают грань между обучением и отдыхом, не оставляя равнодушным ни одного ребенка.

Складывающиеся гармошкой стены классов и столовой позволяют педагогам в хорошую погоду делать эти пространства открытыми, давая детям возможность находиться на свежем воздухе и в течение занятий или обеда, а не только во время игровых перемен.

Снаружи здание выглядит довольно невзрачно, как типичная прямоугольная конструкция, скрытая за холодным серым фасадом. Сад-ясли легко можно было бы спутать с офисным зданием.

Внутренний двор скрыт от взглядов со стороны улицы, по внешнему периметру постройки почти нет окон. Это позволяет детскому саду существовать как бы внутри защитной оболочки, вдали от отвлекающего шума улицы.