Дети, которые стали миллионерами еще до своего совершеннолетия

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто из нас не мечтал в детстве стать миллионером и просадить кучу денег на аттракционы, чипсы и сникерсы? Однако даже во взрослом возрасте миллионы падать с неба пока не спешат. Хотя некоторым детям все-таки удается разбогатеть еще до наступления совершеннолетия или даже родиться миллионерами.

AdMe.ru сделал для вас подборку из 10 самых богатых детей в мире. И, кстати, многие из них такие же, как мы, — дети обычных родителей.

10. Джордан Кейси

Вундеркинд из Ирландии научился программировать еще в 9 лет, а когда ему было 12, создал игру, ставшую бестселлером на iTunes. Родители переживали, что Джордан все время просиживает за компьютером и уделяет мало внимания учебе. А теперь они работают на своего 16-летнего сына и помогают ему с управлением собственной IT-компании и нескольких стартап-проектов. Джордан не называет точную сумму своего состояния, но и не скрывает, что является долларовым миллионером.

9. Изабелла Барретт

Эта 11-летняя американка участвует и побеждает в конкурсах красоты чуть ли не с пеленок. Свой первый миллион она заработала в 4 года и с тех пор уже успела попробовать себя в роли модели, певицы и даже открыла собственный бизнес. Юная Изабелла выпускает косметику и украшения для детей под маркой Glitzy Girl. На ее счету уже более $ 2 млн.

8. Рико Родригес

Рико всего 19 лет, а он уже владеет 4-миллионным счетом в банке. В детстве мальчик был очень застенчивым, а вот его сестра мечтала стать актрисой. Но судьба распорядилась иначе, и именно Рико заметили на кастинге кинопродюсеры; в результате с 6 лет парень сыграл в десятках популярных сериалов. Широкую известность он приобрел благодаря роли в ситкоме «Американская семейка».

7. Райан

6-летний блогер стал знаменитым благодаря своим родителям, которые выкладывали видео с ним на YouTube. Райан просто играл в любимые игрушки, искренне радовался им и делился своими впечатлениями со зрителями. За 2 года на его канал подписались более 14 млн человек. Теперь производители игрушек стоят в очереди, чтобы заказать обзор своей продукции у Райана. Его доход превышает $ 11 млн.

6. Валентина Палома Пино

Эта 11-летняя девочка — дочь актрисы Сальмы Хайек и одного из 100 богатейших людей мира — бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Валентина еще не успела проявить себя в творчестве или стать предпринимателем, но благодаря родителям у нее на счету уже $ 12 млн.

5. Вивьен и Нокс Джоли-Питт

Первая фотография новорожденных близнецов Анджелины Джоли и Брэда Питта была продана за $ 14 млн, став в результате самым дорогим фото знаменитостей за всю историю. Часть этих денег была потрачена на благотворительность, но все же Нокс и Вивьен немного богаче своих четверых братьев и сестер. Общее состояние детей Джоли-Питт насчитывает около $ 70 млн.

4. Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл

Мать девочки — модель и актриса Анна Николь Смит — умерла, когда малышке был всего год, и оставила ей в наследство $ 10 млн. Еще $ 49 млн девочка получила после раздела наследства второго мужа Анны Николь, который умер еще до ее рождения. Сейчас Дэннилин живет со своим папой Ларри Биркхедом как вполне обычный ребенок: учится в школе, занимается пением и танцами.

3. Сури Круз

Дочка Тома Круза и Кэти Холмс могла бы возглавить список самых капризных детей, которые всегда получают то, чего хотят. Один ее гардероб стоит больше $ 3 млн, а кукольный домик, который Сури получила на Рождество, легко сравнится по стоимости с жильем обычного человека. Родители, видимо, совсем не боятся разбаловать девочку и даже открыли ей счет на несколько сотен миллионов долларов.

2. Принц Джордж Кембриджский

Будущему наследнику британского престола еще не исполнилось и 5 лет, а он уже назван самым влиятельным ребенком планеты. Что бы ни надел маленький принц, вещи того же бренда сразу скупаются с полок магазинов. Аналитики подсчитали, что маленький Джордж приносит в экономику своей страны ежегодный доход в $ 2,3 млрд. А его личное состояние оценивается более чем в $ 1 млрд.

1. Мулай аль-Хасан

Сыну короля Марокко всего 15 лет, и он не так популярен, как многие дети из этого списка. Однако именно этот юноша с рождения является самым богатым ребенком: его состояние насчитывает $ 2,5 млрд. Мулай готовится стать достойным преемником своего отца и часто сопровождает его на официальных приемах. Несмотря на богатство и высокий титул, парень никогда не отличался расточительностью и тягой к чрезмерной роскоши.

А вы мечтали в детстве стать миллионером?