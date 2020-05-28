17 знаменитостей, чья вера в существование инопланетян непоколебима

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Верить в существование созданий неземного происхождения или нет — личное дело каждого. Однако обычно, когда кто-нибудь публично высказывается о том, что летающие тарелки и прочая инопланетная атрибутика не вымысел, другие начинают крутить пальцем у виска. Но не всех можно этим остановить.

AdMe.ru навел справки о 17 звездах, которые не стесняются открыто говорить о своих убеждениях по поводу пришельцев. А бонусом мы подготовили для вас страшилку от Арианы Гранде практически кинговского размаха.

Алиша Киз

В одном из интервью обладательница множества престижных музыкальных наград, певица Алиша Киз призналась, что не только верит в существование пришельцев, но и встречала их. «Я думаю, что они сейчас на Земле, живут среди нас, — сказала артистка. — Мне доводилось встречать настоящих инопланетян. Уверена, что вы тоже видели НЛО. Разве вам не приходилось наблюдать за каким-нибудь летающим объектом (явно не в форме самолета) в небе, ночью?»

Кэти Перри

Кэти Перри не только воспевает существ неземного происхождения в своих песнях, но и открыто высказывается на эту тему. В частности, в интервью Rolling Stone артистка заявила, что видит все через духовную призму. «Я верю в астрологию. Я верю в инопланетян», — добавила Кэти. Эти слова она подтвердила в одном из своих твитов, написав, что в привидения тоже верит, но в пришельцев все же больше.

Том Круз

Голливудский актер Том Круз не только сражается с созданиями неземного происхождения на экране, но и охотно допускает возможность их существования в реальной жизни. На вопрос «Верит ли он в пришельцев?» Круз дал четкий ответ: «Да», подкрепив это следующей фразой: «Вы действительно так самонадеянны, что полагаете, будто мы одни в этой Вселенной? Вокруг миллионы звезд, и мы должны быть единственными живыми существами? Нет, там скрывается много того, о чем мы просто не знаем».

Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер

Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер вступили в ряды верующих во внеземные цивилизации несколько лет назад. Произошло это после того, как появление похожих на НЛО предметов в небе правительство объяснило испытанием ракет. Хлои написала в твиттере, что не верит этим отговоркам, и запустила хештег #WeAreNotAlone («мы не одни»). Позже к обсуждению присоединилась и ее младшая сестра Кендалл, которая заявила, что пребывает в таком же шоке от увиденного.

Дуэйн Джонсон

В ходе интервью для издания Vice Дуэйна Скалу Джонсона спросили, в какую теорию заговора он верит. Актер заявил, что ни в какую. Но уточнил, что ответ на этот вопрос также зависит от того, относится ли тема инопланетян к конспирологии. «Если я допускаю их существование, значит ли это, что я не верю в теории заговора? — спросил Дуэйн. — Я считаю, что мы здесь не одни, было бы слишком самонадеянно так полагать».

Меган Фокс

Роковая красотка Меган Фокс на «Шоу Эллен Дедженерес» рассказала, что является большой поклонницей программы «Древние пришельцы». «Все думают, что я сумасшедшая, когда я говорю, что верю в теорию о том, что все эти огромные сооружения, которые были построены... Это не обязательно сделали маленькие зеленые человечки, может быть, люди будущего или древние астронавты. Здесь явно замешано что-то внеземное», — добавила в ходе беседы актриса. Также она признавалась журналу Esquire: «Если инопланетяне когда-нибудь прилетят на Землю, я буду в числе тех, с кем они свяжутся. Я это точно вам говорю!»

Деми Ловато

Певица Деми Ловато не только верит в инопланетян, но и утверждает, что однажды видела НЛО. «Это произошло несколько лет назад. Я шла по улице и посмотрела вверх, и там в небе был словно какой-то червь. Это нечто меняло форму и двигалось во все стороны», — поделилась Ловато. Ранее она также заявляла: «Нужно быть полными эгоистами, чтобы полагать, что мы единственные живые существа во Вселенной».

Зейн Малик

Пришелец велел Зейну Малику уйти из группы One Direction. Мы не шутим, и певец не шутит. В интервью журналу Glamour Малик заявил, что впервые осознал необходимость покинуть популярный бойз-бенд и заняться сольной карьерой после того, как с ним во сне поговорил инопланетянин. Вот бы всем такого консультанта.

Джиджи Хадид

Наверное, нет ничего удивительного в том, что Джиджи Хадид, как и ее возлюбленный Зейн Малик, верит в существование инопланетян. В интервью Harper’s Bazaar модель разоткровенничалась и рассказала, что ее бойфренд по-настоящему увлечен пришельцами. Что ж, зато им всегда будет что обсудить.

Джейден Смит

Позиция сына Уилла Смита Джейдена по поводу существования пришельцев кажется более чем оправданной. Юный актер как-то поделился, что ему посчастливилось немного поговорить с предыдущим президентом о них. «Он сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть существование инопланетян, а значит, они есть», — сказал Джейден.

Хэлли Берри

В 2014 году Хэлли Берри рассказала в интервью Дэвиду Леттерману, что она верит в инопланетян. «Я не считаю, что мы являемся единственным существующим видом, — заявила актриса. — Мое эго не позволяет мне утверждать, что выжили мы одни. Думаю, нам может потребоваться 20 лет, чтобы узнать больше о других формах жизни, но я уверена в их наличии».

Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в интервью пятилетней давности заявила, что посещала «Зону 51». «Я разговаривала с людьми, которые утверждают, что были похищены. Я очень интересуюсь инопланетянами, но в то же время они пугают меня, потому что я на 100 % верю в их существование».

Кеша

Однажды американской певице Кеше посчастливилось наблюдать за НЛО в пустыне. Это событие позже вдохновило ее на создание тематической обложки для альбома Rainbow. «Я была абсолютно трезвая, — рассказывает артистка об этом случае. — Я взглянула на небо и увидела там огромное количество космических кораблей. Клянусь, их было 5 или 7 штук. Не знаю, почему я не попробовала сделать снимок, я просто смотрела на это, сидя на камне, и думала: „Что это, черт побери, такое?“ В какой-то момент они исчезли, а затем снова появились, но выглядели уже иначе. Тогда я поняла, что это, блин, инопланетяне».

Ник Джонас

Будучи гостем шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом», певец Ник Джонас рассказал о том, как ему довелось наблюдать за НЛО. «Мне тогда было 14, я играл в баскетбол на заднем дворе с другом и в какой-то момент увидел в небе 3 летающие тарелки». Музыкант отметил, что полез в интернет и обнаружил сообщения от других людей, которые тоже это видели. «Так что я твердо верю в инопланетян», — добавил Ник.

Киану Ривз

Актер Киану Ривз знает о пришельцах точно больше нашего: в фильме «День, когда Земля остановилась» ему довелось примерить на себя образ гуманоида, прибывшего на нашу планету. Поэтому когда Ривз говорит, что скорее инопланетяне существуют, чем нет, ему хочется верить. Тем более, как верно отмечает актер, «космос — чертовски большое место».

Бонус: страшилка от Арианы Гранде

Певица Ариана Гранде, как и некоторые другие ее коллеги по цеху, абсолютно уверена в существовании инопланетян и привидений. «Мы были бы глупцами, если бы полагали, что есть только мы и никого более», — сказала Гранде. На вопрос о том, доводилось ли ей встречать их, артистка заявила, что пришельцы не попадались, а вот с привидениями или демонами сталкивалась. Однажды в Канзасе Ариана вместе с друзьями решила отправиться на кладбище Сталл, которое в народе называют одними из семи врат ада. Как только молодежь приблизилась к зловещему месту, начали происходить загадочные события. «Я почувствовала себя нехорошо. По машине пополз запах серы, а еще появились мухи — главные предвестники демонов», — рассказала Гранде. Она запаниковала и предложила друзьям скорее уехать. «Но перед этим я открыла окно и сказала: „Извините. Мы не хотели вас потревожить“». Певица сделала фото на память, где отчетливо виднелись 3 лица. Гранде хотела поделиться им со своим менеджером, но на телефоне загорелось сообщение: «Этот файл не может быть отправлен. Он весит 666 Мб».

Верите ли вы в существование инопланетян? Доводилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным?