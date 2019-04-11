Дело «человека из Сомертона» — идеальное преступление, тайна которого до сих пор не раскрыта

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Таинственная история «человека из Сомертона», чье тело было обнаружено на пляже в Австралии 71 год назад, до сих пор считается одной из главных загадок прошлого столетия. За все это время следствию так и не удалось установить ни личность погибшего, ни обстоятельства его смерти. Дело пестрит необъяснимыми деталями. Например, все этикетки на одежде мужчины были срезаны, а в потайном кармане полицейские нашли записку со странным посланием.

Мы в AdMe.ru подробно изучили историю загадочного незнакомца из Сомертона и делимся с вами самыми увлекательными фактами.

Предыстория

Вечером 30 ноября 1948 года на пляже Сомертон города Аделаида местные жители заметили лежащего на земле мужчину, но не придали этому значения. Полицию вызвали только утром, когда поняли, что человек все еще лежит на прежнем месте.

Полицейские сразу констатировали смерть. В рапорте мужчину описали следующим образом. На вид около 40–45 лет. Внешне похож на британца. Рост — 180 см. Хорошо выражены икроножные мышцы, как у танцора или бегуна. Карие глаза. Рыжеватые волосы. Гладко выбрит. Хорошо одет: белая рубашка, коричневые брюки, красно-синий галстук и начищенные туфли. Несмотря на теплую погоду, при себе погибший имел вязаный свитер и двубортный пиджак. Каких-либо документов обнаружено не было.

Загадки и странности

Следствие не смогло установить ни личность «человека из Сомертона», ни причину его смерти. К расследованию подключили полицию Великобритании, фотографию мужчины разослали во множество газет, а отпечатки пальцев передали в следственные органы разных стран, но никаких результатов это не принесло. Только зимой 1949 года дело сдвинулось с мертвой точки. На железнодорожном вокзале Аделаиды нашли чемодан со срезанной биркой. Он был сдан на хранение как раз накануне смерти «человека из Сомертона».

Внутри чемодана полицейские нашли красный халат, тапочки 40-го размера, пижаму, бритвенные принадлежности, кисточку, заточку, сделанную из кухонного ножа, отвертку, остро заточенные ножницы и светлые брюки. Кроме того, была обнаружена упаковка оранжевых ниток фирмы Barbour, которые не продавались на территории Австралии. Ярлыки со всей одежды были срезаны.

Также была найдена пачка сигарет Army Club, но внутри лежали сигареты другой марки — Kensitas.

Новая находка

Весной 1949 года следствие в очередной раз зашло в тупик и было принято решение еще раз осмотреть одежду таинственного человека. В кармане брюк полицейские нашли крохотный потайной кармашек, внутри которого лежала тонкая полоска вырезанной из какой-то книги бумаги с двумя странными словами: Tamam Shud.

Позднее выяснилось, что это последняя строчка сборника «Рубайат» средневекового поэта Омара Хайяма. «Тамам Шуд» с персидского можно перевести как «завершенный» или «конец». Главная мысль стихов, входивших в эту книгу, состояла в том, что человек должен радоваться жизни и не жалеть о ее завершении.

Полицейские попросили журналистов написать в газетах, что они ищут книгу Омара Хайяма под названием «Рубайат» с изрезанной последней страницей. Удивительно, но такой сборник вскоре нашелся. В полицейский участок приехал хирург из пригорода Аделаиды, который сообщил, что обнаружил на заднем сиденье своей машины нужную книгу. По его словам, машину он оставил незапертой, а стихи ему подбросили.

На обороте книжки, которую принес хирург, была обнаружена странная надпись, сделанная карандашом. 5 строчек неизвестных слов, написанных заглавными буквами, с зачеркнутой второй строкой: WRGOABABD MLIAOI WTBIMPANETP MLIABOAIAQC ITTMTSAMSTGAB Эксперты пытались расшифровать послание, подключили даже Министерство обороны Австралии, но так и не смогли понять его смысл.

Помимо неизвестного текста, на обложке сборника был записан номер телефона. Как выяснилось, он принадлежал молодой медсестре Джессике Пауэлл, которая жила недалеко от Аделаиды. Однако девушка не опознала по фотографии «человека из Сомертона» и не смогла объяснить, как ее номер телефона оказался на обложке книги. Правда, она уточнила, что подарила сборник стихов Омара Хайяма знакомому лейтенанту Альфреду Боксоллу в 1945 году. После окончания Второй мировой войны она получила от него письмо, но сказала, что вышла замуж, и прервала все контакты.

Сыщики были уверены, что погибший и лейтенант Боксолл — это один и тот же человек, но вскоре он был найден живым и даже показал полиции книгу «Рубайат», которую подарила ему Джессика в 1945 году. Причем последняя страница с фразой Tamam Shud была целой. Позднее Джессика попросила, чтобы ее имя никак не было связано со следствием: она не хотела публичности и огласки. Полиция пошла ей навстречу. В 2002 году детектив в отставке Джеральд Фелтус, который пытался самостоятельно разобраться в этом деле, вновь решил расспросить медсестру о событиях прошлых лет. Он сделал вывод, что женщина явно что-то скрывает, и склонялся к тому, что она все-таки знала погибшего. Через 5 лет миссис Пауэлл скончалась, поэтому выяснить правду не удалось.

Шпионская версия

Самой популярной версией загадочного убийства стала шпионская. Якобы найденный неизвестный мужчина — советский шпион, которого ликвидировали американские спецслужбы, а в сборнике Омара Хайяма содержался шифр для передачи секретных данных. Дело в том, что город Аделаида расположен недалеко от испытательного полигона, где проводились запуски секретных ракет. Кроме того, после Второй мировой ходили слухи, что разведка СССР получает важную информацию о деятельности США как раз через Министерство иностранных дел Австралии. Правда, убедительных доказательств этой версии до сих пор нет.

Наши дни

В наши дни загадка «человека из Сомертона» продолжает увлекать исследователей. Разгадать эту головоломку вот уже много лет пытается профессор университета Аделаиды Дерек Эббот. Он так увлекся этой историей, что разыскал внучку медсестры Джессики Пауэлл. Ничего существенного выяснить не удалось, но зато судьба свела их вместе — ученый влюбился в девушку и даже женился на ней. Сейчас у них трое детей.

В конце 2017 года Дерек Эббот отправил на экспертизу несколько волосков «человека из Сомертона» — они остались в гипсовом слепке головы, сделанном много лет назад. Согласно проведенному анализу, в волосах было обнаружено высокое содержание мышьяка, свинца и стронция-88. То есть можно с большой долей уверенности утверждать, что мужчину все-таки отравили. Не исключено, что яд был добавлен в сигареты и жертва отравилась через дым. Тем не менее до сих пор неизвестно, кем был таинственный «человек из Сомертона» и почему его могли убить таким необычным способом. Он захоронен на кладбище Уэст Террас.

А как вы думаете, кем был «человек из Сомертона»?