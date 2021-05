Почему в русской классике что ни центральный персонаж, так обязательно зануда и страдалец

Может ли быть счастлив нравственный идеал?

Не как написано, а о чем

Внимание к внутреннему миру

Историческая достоверность

Страдание — двигатель сюжета

Страдание как национальная идея

Страдающий герой запоминается лучше

А как же Чичиков?

,

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc