Действительно ли русские мужчины — одни из самых непривлекательных в мире?

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Всем известно, что в России самые красивые девушки. И почему-то все считают, что там же обитают самые неприглядные парни... Причем это мнение не только иностранцев, но и русских женщин, которые постоянно возмущаются, что за границей одни Антонио Бандерасы, а как в Воронеж вернешься — так и выбора нет. Неужели это на самом деле правда?

AdMe.ru решил разобраться с этим вопросом: давайте обсудим довольно циничную тему. Во избежание недопониманий, напомним, что привлекательность — это не только о внешности.

Не должно настоящему мужику думать о красоте

Что является главным «признаком качества» настоящего мужчины в России? Правильно, мужественность. Причем абсолютная: без малейших попыток проявить чувственность или ухаживать за собой чуть более, чем это было принято в советские времена. Как следствие, большинство мужского населения страны, особенно в старшем возрасте, воспринимает качественные изменения внешности друг друга с претензиями в очень грубой форме. Более того, эти же претензии могут высказывать и женщины, воспринимая занятия в спортзале и аккуратные стрижки своего мужа как признак самовлюбленности. Что уж говорить про укладки, маникюр, украшения и красивую обувь, которую так любят и на Западе, и на Востоке. И только Россия, что находится посередине, всем этим пренебрегает, руководствуясь мыслями из предыдущего абзаца. В итоге даже от природы красивые представители сильного пола выглядят весьма посредственно. Особенно на фоне женщин, которые уходят в другую крайность, одеваясь даже для похода за хлебом так, будто есть немалый шанс встретить Джастина Бибера в «Пятерочке». В такой ситуации вовсе не удивительно слышать фразы иностранцев вроде такой: «В Италии пройдет 10 парней и только 3 из них тебе не понравятся. А тут если увидишь красивого парня, то это уже событие».

P. S. Речь здесь, разумеется, идет о среднестатистическом представителе провинциальной и «пригородной» России, а не о молодых жителях больших городов, которые уже давно познали силу спортклубов, научились укладывать волосы и выбирать правильные брюки.

Чемпионат мира по футболу выявил следующую проблему

Кстати, об иностранцах. Со времен падения железного занавеса русских мужчин продолжают желчно критиковать, а харизматичных иностранцев — превозносить, и речь идет именно о наших женщинах. «Посмотрите, какие они раскрепощенные, открытые, доброжелательные, жизнь для них — праздник, они громко восхищаются красотой российских женщин, не стесняются и умеют по-настоящему ухаживать!» — так описывает каждая вторая русская женщина практически любого чужестранца. Подойди с такими же ухаживаниями раскрепощенный соотечественник, жизнь для которого тоже праздник, скорее всего, он будет с «праздничными» пожеланиями отправлен в обратный путь. Масла в эту ситуацию подлил чемпионат мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России. Иностранцы были буквально зачарованы беспрецедентным вниманием со стороны женского населения принимающей страны. После столь откровенного признания российскими девушками в любви к иностранцам в соцсетях разгорелись жаркие споры о том, как можно оценить подобное поведение представительниц прекрасного пола. Аудитория разделилась на ненавистников «изменщиц» и на тех, кто считает, что любовь не предполагает подобных ограничений. Обе стороны в чем-то правы, поэтому к единогласному решению так и не пришли. Остался лишь неприятный осадок и осознание того, что проблема некой архаичности в поведении русских мужчин действительно имеет место быть...

Возможно, далеко не последнюю роль здесь играет романтизация всего иностранного в целом, но это уже совсем другой вопрос.

Отсутствует мужская конкуренция

Согласно данным Росстата, в России мужчин на 10 млн меньше, чем женщин. Это говорит о том, что у них просто-напросто отсутствует конкуренция. Вот как примерно (и цинично) рассуждают наши девушки, их мамы и бабушки: «Нужно выбрать своего до 25, дальше уже похуже варианты остаются». «Остаются варианты похуже» — это значит, что придется выбирать из того, что осталось, но в итоге все равно всех разберут. Поэтому женщине нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы завоевать рыцаря своего сердца, что и отражается на разнице внешнего вида разных полов.

Только вот нелогично все это

Мы начали размышления с двух противоположных мифов о том, что «русские женщины — самые красивые в мире», а «русские мужчины — самые некрасивые». Давайте подумаем, а может ли быть такое, что из поколения в поколение женщины получают гены лишь от матерей, а мужчины — лишь от отцов? И у всех женщин была некая прародительница — красивая русская Ева, а у всех мужчин — непривлекательный русский Адам. Конечно, такого не может быть. Если у народа красивы представители одного пола, значит, народ в целом красив. И ни тотальное истребление аристократии в первой половине прошлого столетия, ни русский Адам, который одарил всех своих потомков «геном некрасивости», не может быть объяснением ситуации. Вот пьянство — может. Пренебрежение модой — тоже. Отсутствие должного ухода — а то! И вообще, просто взгляните на этих россиян. Скажете, это исключения?

А теперь вопрос на размышление

А может быть, дело в социальной среде... Приведем в пример ответ на вопрос «Привлекателен ли среднестатистический русский мужчина?» с англоязычного форума Quora, который, возможно, и прольет свет на главную проблему нашей статьи. «Привлекателен ли среднестатистический русский мужчина? Вы имеете в виду 40-летнего женатого мужчину, у которого двое детей, зарплата в 36 тыс. рублей и 45 квадратов в панельке на окраине Москвы или другого большого города? Скорее всего, у него избыточный вес, солидный пивной живот, активно проглядывающая лысина, которую он пытается скрыть. При этом он не использует никаких средств по уходу за собой, кроме шампуня и геля после бритья, и то не каждый день. Возможно, он еще курит. А может, и пьет. Привлекателен ли он? Не знаю». А вы как считаете?