Почему нам в школе напрочь отбили любовь к классике и можно ли влюбить современных детей в Онегина и Наташу Ростову

В начальных классах все еще легко и просто: мы учим стихотворения Маршака и Барто, читаем рассказы про Дениску и следим за приключениями Незнайки. Но через несколько лет наступает время серьезной литературы — произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского и Толстого. В итоге интерес к чтению часто сходит на нет. То ли из-за обилия устаревших слов в текстах и «многоэтажных» предложений, то ли потому, что эти произведения детям пока еще не по возрасту.

Многие из нас в AdMe.ru тоже всегда читали «мимо школьной программы». И сейчас нам стало интересно, почему же нам так и не смогли привить любовь к отечественной классике.

«Мне всегда казалась странной подборка литературы, рекомендуемой к изучению в школе. Длинный список на лето тоже помню, но у нас была прекрасная учительница, которая спокойно относилась к тому, что мы не читали практически ничего из него. Зато она просила, чтобы мы составляли списки того, что прочитывали. В моем случае это была огромная подборка фантастики, которой дома были уставлены все полки. „Войну и мир“ я так и не осилила и, честно говоря, не собираюсь». WendyMage / Pikabu

Классику часто воспринимают как непонятную «нудятину»

Многие школьники не готовы рассуждать о том, почему Чацкий не вписался в светское общество, и переживать из-за «трагедии маленького человека» в произведениях Достоевского. Именно поэтому тех, кто действительно любит читать, часто тянет на приключенческую литературу — с динамичным сюжетом и героями, которым действительно хочется подражать.

«Азимов, Муркок и Хайнлайн затягивают с первых строк. Читая, ты сопереживаешь героям и представляешь себя на их месте. А Онегин или Каренина — ну не могу я им хоть как-то сопереживать. Да, я прекрасно понимаю, что в их время было принято делать именно так, но почему я должна сейчас это читать и пытаться понять мотивацию героев? Как мне это в дальнейшей жизни поможет?» WendyMage / Pikabu

А еще классические произведения могут тяжело восприниматься из-за обилия устаревших слов. Вспомните хотя бы, как описывается обычное утро главного героя в бессмертном «Евгении Онегине». «Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед». Если еще предыдущее школьное поколение худо-бедно продиралось через подобные лексические конструкции, то нынешним ученикам приходится гораздо сложнее. Время идет, язык меняется, и некоторые слова окончательно уходят в прошлое.

Многие произведения действительно не предназначены для детей

Взять хотя бы «Муму». Над страницами произведения о несчастной собачке полагается рыдать в 5-м классе. И вот уже несколько поколений школьников недоумевают, почему так несправедливо поступили с Муму, ругают барыню и толком не знают, как относиться к Герасиму. Понятно, что крепостной не смел ослушаться и нарушить приказ, но неужели он не мог просто отдать кому-нибудь собаку или увезти ее подальше от своей хозяйки?

Памятник Муму в городе Онфлёр (Франция). Проект Юрия Грымова и Владимира Цеслера.

Но истинная подоплека рассказа с 5-классниками, конечно, не обсуждается. Школьники просто не знают, что в образе властной и несправедливой помещицы писатель Иван Тургенев вывел свою мать. «Мне нечем помянуть моего детства, — говорил сам Тургенев. — Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся как огня». Вот и получается, что «рассказ о собачке» превращается в настоящую исповедь о токсичной матери и неспособности близких людей ослушаться ее. Но об этом с 11-летними детьми вряд ли поговоришь.

Можно ли приучить детей читать

Создатель международной читательской подростковой олимпиады «PROчитай» Екатерина Асонова отмечает: «Нужно понимать, что, когда мы говорим: „Дети читают!“, мы имеем в виду достаточно узкую прослойку людей. Потому что в целом население читает не очень много. И никогда много не читало. Более того, если все сейчас сядут читать, нам есть будет нечего, электричество пропадет, транспорт остановится. Потому что чтение художественной литературы — это роскошь и гедонизм. Вот у вас есть время сесть и прочитать „Сагу о Форсайтах“?» Сейчас говорится о том, что в школе лучше воспитывать «эстетического юзера», или пользователя искусства, который не обязательно будет любить классическую литературу, но при этом будет хорошо ориентироваться в ней и знать все основные сюжеты. Повзрослев, он сможет разбираться в театральных постановках, посещать музеи и сравнивать оригинальные произведения с их экранизациями. Доцент кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета Ирина Мурзак считает, что нет ничего страшного в том, что всем нам нравится разная литература, а кто-то и вовсе сыплет цитатами из сериалов. Но все-таки дети должны понимать, что именно в классике есть художественные образы, которые транслируются из поколения в поколение. «У Толстого или Достоевского образы такой силы и глубины, что их произведения никогда не уйдут из поля культуры, будут ставить спектакли, снимать фильмы, их книги будут читать всегда. Помните земной шар, покрытый мелкими капельками в „Войне и мире“ или знаменитую „слезинку ребенка“?»

Зачем читать книгу, если уже посмотрел фильм

Конечно, это один из самых простых (и интересных!) способов познакомиться с классикой. Не надо продираться через скучные «многоэтажные» описания природы и заморачиваться насчет действий героев. Вот же они — на экране. Некоторые их фразы мы даже с удовольствием растаскиваем на цитаты. Помните, как Олег Табаков в образе Обломова кричит: «Заха-а-ар!»? Однако и в этом случае есть свои подводные камни. Наверняка вы смотрели «Жестокий романс», снятый по мотивам пьесы «Бесприданница». Именно по нему многие и судят о знаменитом произведении Александра Островского. Вот только эта кинолента была принята критиками в штыки как раз из-за изменений, внесенных в сюжет пьесы и образы героев. Одними из самых точных экранизаций часто называют работы режиссера Владимира Бортко. Именно он подарил нам фильмы «Мастер и Маргарита», «Идиот» и «Собачье сердце».

В цифровую эпоху знакомиться с классикой гораздо интереснее

Конечно, в школе наша любовь к литературе во многом зависит от педагога. Некоторым из нас интерес к ней благополучно отбили на скучных занятиях. А у кого-то была учительница, которая увлеченно цитировала Лермонтова, но при этом ненавидела Цветаеву и Пастернака.

«У меня были периоды интереса к определенному жанру. В 6–7-м классах прочла всего Достоевского (интересовали внутрисемейные отношения), но учитель литературы при моей попытке обсудить какое-то его произведение не из школьной программы меня просто оборвала: „Не читала, мне Достоевский не нравится“». Nionilka / Pikabu

Еще один больной вопрос — это домашние задания по литературе. С появлением интернета биографию писателя и анализ произведения легко можно взять из «Википедии» и прочих тематических ресурсов. И это отличный повод дать школьникам не обычное, а творческое задание. Например, не написать реферат по творчеству Куприна, а самостоятельно разобраться в том, что означает эпиграф в «Гранатовом браслете». Там ведь просто стоит отсылка к сонате Бетховена: L. van Beethoven. 2 Son. (ор. 2, N 2). Largo Appassionatu.



Многие педагоги сейчас пробуют объяснить школьникам проблемы, заключенные в классических произведениях, на понятном современным детям языке. Например, объясняют, почему Онегин похож на хипстера, или предлагают завести в Instagram страницу литературного героя.

А если объяснения учителя показались скучными или непонятными, можно немного погуглить и быстро восполнить пробелы в знаниях. Например, писатель и журналист Дмитрий Быков в рамках проекта «Открытый урок» разбирает вместе со школьниками самые известные классические произведения, а также читает лекции по литературе.

Может, пора перечитать классику?

В советское время было модно коллекционировать собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков. Конечно, нередко все эти тома стояли в шкафу просто для вида — как украшение дома или чтобы «все было как у людей». Зато сейчас есть отличный повод стряхнуть с них пыль и попытаться открыть что-то новое в книгах, которые мы так и не смогли осилить в детстве. Многие из нас именно во взрослом возрасте открывают глубину сюжета и по-настоящему понимают, что хотел сказать автор. А если у вас дома нет набитых книгами шкафов, всегда можно отправиться в библиотеку — благо сейчас подобные заведения становятся модными и современными. К тому же при них часто создают литературные клубы — этакие комьюнити читающих людей, где можно встретиться с единомышленниками и не чувствовать себя белой вороной.