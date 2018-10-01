Даже если вы отлично знаете русский язык, происхождение этих слов вас удивит

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Этимология, история происхождения слов, ‒ одна из самых интересных наук в мире. Используя в повседневной жизни простые на первый взгляд слова, мы и не задумываемся над тем, откуда они возникли. Но за каждым словом стоит своя история, и иногда она настолько богата, что угадать с первого раза, почему это слово звучит именно так, а не иначе, — задача не из легких. Великий могучий русский язык любит преподносить сюрпризы.

AdMe.ru предлагает пройти небольшой тест и выбрать «слова-родители» привычных общеупотребительных слов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете руский язык или насколько хорошо развита ваша интуиция.

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Если вам удалось выбрать правильный вариант ответа для десяти слов и более, можете считать себя экспертом: вам по силам любая филологическая загадка. Если же происхождение большинства слов стало для вас открытием, не расстраивайтесь. Русский язык считается одним из самых сложных в мире, все его секреты неведомы даже специалистам-русоведам.