Давайте узнаем, сможете ли вы отличить предметы и понятия, которые все путают

Немногие знают, что пинг-понг и настольный теннис — это разные виды спорта. А для кого-то опоссум и поссум — одно и то же животное, хотя эти звери не особо-то похожи друг на друга. С маффинами и капкейкам вообще вечная неразбериха.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели — образованные люди. Но есть такие понятия, которые способны перепутать даже маститые интеллектуалы. Посмотрим, как с ними справитесь вы.

1.

2.

3.

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.