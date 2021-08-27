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Давайте узнаем, сможете ли вы отличить предметы и понятия, которые все путают

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Немногие знают, что пинг-понг и настольный теннис — это разные виды спорта. А для кого-то опоссум и поссум — одно и то же животное, хотя эти звери не особо-то похожи друг на друга. С маффинами и капкейкам вообще вечная неразбериха.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели — образованные люди. Но есть такие понятия, которые способны перепутать даже маститые интеллектуалы. Посмотрим, как с ними справитесь вы.

1.

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© Channel City Camera Club / Wikimedia Commons, © Kalyanvarma / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

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2.

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© Juan R. Lascorz / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons, © Depositphotos.com

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© Eddie Maloney / Wikimedia Commons, © Jennifer C. / Wikimedia Commons

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© Depositphotos.com

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© Cody Pope / CC BY-SA 2.5 / Wikimedia Commons, © Br3ndy / Shutterstock

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© Steph Laing / Wikimedia Commons, © Roozitaa / CC BY-SA 4.0 / Wikipedia Commons

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© Daabombbrasheedah / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons, © Farhad Fozouni / Wikimedia Commons

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© John Daniels / ardea.com/East News, © Depositphotos.com

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9.

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© Daabombbrasheedah / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons, © Moonsun1981 / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons, © Depositphotos.com

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© Kyle Flood / Wikimedia Commons, © EneasMx / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

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© Steve Sands/Bauer Griffin/East News, © face to face/FaceToFace/REPORTER / Eas News

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12.

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© Dante Alighieri / Wikimedia Commons, © Jevgeny Solovjov / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

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Сколько у вас правильных ответов?

Фото на превью John Daniels / ardea.com / East News
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