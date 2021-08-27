Давайте узнаем, сможете ли вы отличить предметы и понятия, которые все путают
Немногие знают, что пинг-понг и настольный теннис — это разные виды спорта. А для кого-то опоссум и поссум — одно и то же животное, хотя эти звери не особо-то похожи друг на друга. С маффинами и капкейкам вообще вечная неразбериха.
Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели — образованные люди. Но есть такие понятия, которые способны перепутать даже маститые интеллектуалы. Посмотрим, как с ними справитесь вы.
1.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
2.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
3.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
4.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
5.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
6.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
7.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
8.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
9.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
10.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
11.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
12.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Сколько у вас правильных ответов?
Фото на превью John Daniels / ardea.com / East News
Поделиться этой статьёй