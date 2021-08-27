Давайте сравним, что видел перед собой человек, когда отправлялся развлекаться 100 лет назад, и что сейчас видим мы

Наш безумный мир меняется с фантастической скоростью. И речь не только о технологиях, которые не стоят на месте. Даже повседневные вещи вроде похода в цирк или небольшой японский ресторанчик для нас выглядят совсем не так, как для людей, живший добрую сотню лет назад.

AdMe.ru покопался в архивах 20–30-х годов прошлого века и нашел яркие примеры того, как сильно изменились привычные всем нам развлечения. Но, вероятно, дело не только в них. Стали другими и сами люди.

Театральные актеры

Оперные певицы

Прогулки по пляжу

Интерьеры кинотеатров

Балет

Японские рестораны

Официантки

Серферы

Лыжный отдых

Ночные клубы

Артисты цирка

Клоуны

Показы мод

Костюмированные парады

Ярмарки

Походы на каток

Так изменился облик главной городской торговой улицы