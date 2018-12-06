Цветовой тест, который определит ваш ментальный возраст

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Различают 3 типа возраста у человека: хронологический (количество лет, которые он прожил), биологический (оценивается состояние организма) и ментальный (оценивается уровень интеллектуального развития). По статистике, у одного и того же человека все эти 3 значения обычно бывают разными.

AdMe.ru предлагает вам пройти тест, чтобы узнать свой ментальный возраст. Посчитайте очки, а результаты найдете в конце статьи.

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Теперь сложите все очки и найдите свой результат ниже

7–12 очков:

Вам еще нет 20 лет. В глубине души вы всегда остаетесь беззаботным подростком.

13–20 очков:

Вам 20–29 лет. Вы активны, креативны и полны жизни, но уже можете назвать себя взрослым человеком.

21–28 очков:

Вам 30–39 лет. Вы по-прежнему активны и любопытны, но уже ответственны и вдумчивы.

29–35 очков:

Вам 40–49 лет. Зрелые и опытные, эти люди знают, чего хотят от жизни.

36–40 очков:

Вам больше 50 лет. Мудрый и спокойный человек, повидавший жизнь и ценящий комфорт.