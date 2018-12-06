Цветовой тест, который определит ваш ментальный возраст

  • 4
  • 5
  • 15
  • 17.8k

Различают 3 типа возраста у человека: хронологический (количество лет, которые он прожил), биологический (оценивается состояние организма) и ментальный (оценивается уровень интеллектуального развития). По статистике, у одного и того же человека все эти 3 значения обычно бывают разными.

AdMe.ru предлагает вам пройти тест, чтобы узнать свой ментальный возраст. Посчитайте очки, а результаты найдете в конце статьи.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© pixabay  

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© pexels  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© pixabay  

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© depositphotos  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© depositphotos  

Теперь сложите все очки и найдите свой результат ниже

7–12 очков:

Вам еще нет 20 лет. В глубине души вы всегда остаетесь беззаботным подростком.

13–20 очков:

Вам 20–29 лет. Вы активны, креативны и полны жизни, но уже можете назвать себя взрослым человеком.

21–28 очков:

Вам 30–39 лет. Вы по-прежнему активны и любопытны, но уже ответственны и вдумчивы.

29–35 очков:

Вам 40–49 лет. Зрелые и опытные, эти люди знают, чего хотят от жизни.

36–40 очков:

Вам больше 50 лет. Мудрый и спокойный человек, повидавший жизнь и ценящий комфорт.

Итак, каков ваш ментальный возраст? Насколько он близок к реальному? Поделитесь своим результатом с нами.

  • 4
  • 5
  • 15
  • 17.8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!