Цветовой тест, который определит ваш ментальный возраст
Различают 3 типа возраста у человека: хронологический (количество лет, которые он прожил), биологический (оценивается состояние организма) и ментальный (оценивается уровень интеллектуального развития). По статистике, у одного и того же человека все эти 3 значения обычно бывают разными.
AdMe.ru предлагает вам пройти тест, чтобы узнать свой ментальный возраст. Посчитайте очки, а результаты найдете в конце статьи.
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Теперь сложите все очки и найдите свой результат ниже
7–12 очков:
Вам еще нет 20 лет. В глубине души вы всегда остаетесь беззаботным подростком.
13–20 очков:
Вам 20–29 лет. Вы активны, креативны и полны жизни, но уже можете назвать себя взрослым человеком.
21–28 очков:
Вам 30–39 лет. Вы по-прежнему активны и любопытны, но уже ответственны и вдумчивы.
29–35 очков:
Вам 40–49 лет. Зрелые и опытные, эти люди знают, чего хотят от жизни.
36–40 очков:
Вам больше 50 лет. Мудрый и спокойный человек, повидавший жизнь и ценящий комфорт.
Итак, каков ваш ментальный возраст? Насколько он близок к реальному? Поделитесь своим результатом с нами.