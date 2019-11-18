Чтобы успеть на день рождения дочки, мужчина отправил себя по почте и несколько дней летел домой в ящике

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Для своих близких мы порой готовы совершать поступки разной степени сумасшествия. Наш сегодняшний герой Редж Спайерс так хотел успеть на праздник дочери, что его не остановило даже отсутствие денег и расстояние в 21 тыс. км. Он отправил себя домой авиапочтой и провел несколько сумасшедших дней в ящике.

AdMe.ru хочет, чтобы вы только читали такие истории, а не участвовали в них. Поэтому устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь одним из наиболее сумасбродных экшенов на нашей памяти.

В 18 лет Реджинальд Джеймс Спайерс уверенно двигался на вершину спортивного олимпа. Для метания копья у него были все необходимые данные: высокий рост и крепкие руки. Редж дважды становился призером чемпионата Австралии и уже метил попасть в сборную страны на Олимпиаду 1964 года в Токио. К сожалению травмы, которые Спайерс получал во время своей карьеры, повлияли на его успехи. С каждым днем он бросал копье все хуже, несмотря на постоянные тренировки. Будучи уже на грани отчаяния, спортсмен взял небольшую сумму денег и отправился в Лондон, надеясь, что местные тренеры вернут его в строй. Чуда не произошло. Редж не осилил уровень подготовки сборной и должен был вернуться домой. Но денег на обратный билет у него совершенно не осталось.

Не торопитесь осуждать нашего героя за тунеядство. Он пытался вернуться домой честным путем и накопил на обратный билет, работая грузчиком в аэропорту Хитроу. Но судьба словно сама толкала Спайерса на безрассудство — у него украли кошелек. Было обидно вдвойне, потому что заботливый отец собрал деньги еще и на подарок дочке, день рождения которой был уже совсем скоро. Понимая, что до праздника он не успеет заработать нужную сумму и вылететь, Реджинальд осмелился на отчаянный поступок. Он решил отправить... себя домой в почтовом ящике. Помочь ему вызвался лондонский коллега Джон Максорли (судя по всему, тоже бывший на мели). Вместе они взяли самый большой ящик из доступных для авиаперевозок и оборудовали его для этого необычного путешествия. Ящик можно было открыть изнутри, в нем были ремни безопасности и много отверстий для циркуляции воздуха. Данные отправителя были вымышленные, а оплата наложенным платежом позволила полностью избежать затрат на отправку. В назначенный день, снабдив товарища минимумом провизии, одеялом, подушкой, фонариком и пустой бутылкой, Джон Максорли отвез ящик с надписью «краска» в аэропорт. Рейс должен был занять 24 часа.

Реконструкция ящика, в котором находился Редж.

Уже на первом этапе Реджа ждали сложности: рейс задержали на сутки из-за тумана. Все это время путешественник не рисковал вылезать из ящика, хотя безумно хотел в туалет. Когда самолет наконец взлетел, Спайерсу удалось ненадолго выбраться и оправиться от первого испытания. Но дальше было сложнее. В Индии ящик перевернули — Редж оказался вниз головой — и оставили под палящим солнцем Мумбая. В таком положении мужчина провел несколько часов, страдая от жары и обезвоживания. Ему пришлось полностью снять с себя одежду.

«Ящик стоял на асфальте, пока я ждал его переправки с одного самолета на другой. Я был привязан, но мои ноги висели в воздухе. Потел как свинья, но не сдавался и говорил себе: „Подожди, наберись терпения“, и в конце концов они пришли и забрали меня в самолет». Реджинальд Спайерс

Когда лайнер приземлился в родной Австралии, Редж услышал, как открылся грузовой отсек и рабочие со знакомым акцентом начали ругаться из-за размеров его ящика.

«У меня была улыбка до ушей, но я не собирался давать им понять, что нахожусь внутри, ведь до освобождения оставалось совсем немного». Реджинальд Спайерс

Груз отнесли в специальное помещение, и путешественник наконец-то выбрался. Вокруг были ящики с пивом, и, хотя Редж не пил, жажда дала о себе знать, и он опустошил пару бутылок.

Реджинальд Спайерс в 2015 году.

Мужчина провел три дня в ящике, но испытания не закончились, ведь ему нужно было выбраться из закрытого терминала незамеченным. Воспользовавшись инструментами, которые были в помещении, Редж вырезал дыру в стене и убежал. До родного пригорода добрался автостопом. Все это время не знал покоя его товарищ, Джон Максорли, который так и не получил вестей от Спайерса. В панике он связался со знакомым журналистом и рассказал ему об их затее. Так Реджинальд стал знаменитостью. Ему даже написал один австралийский политик и похвалил за упорство. Авиакомпания, которая была просто ошеломлена случившимся, простила путешественнику долг за доставку.

Что до супруги путешественника, то она до последнего не верила в эту историю, пока не поднялась шумиха в СМИ. Ах да, на день рождения дочки Редж все-таки успел.

А какие безумства совершали вы ради близких?