Почему Джоан Роулинг поменяла имя и как она написала серию книг, не уступающую поттериане

Детективные романы всегда находили своего читателя. Почувствовать себя сыщиком, подметить улики и раньше героев понять, кто же виновен, — ради получения таких впечатлений не жалко и ночку за книгой просидеть. А если загадки начинаются не с первых страниц, а еще раньше — с имени автора, то даже у искушенных читателей проснется интерес.

Мы в AdMe.ru приметили на книжной полке роман Роберта Гэлбрейта. И только начав читать, обнаружили, что на самом деле за псевдонимом скрывается любимая всеми Джоан Роулинг. И решили разобраться, как же Джоан стала автором детективов.

После завершения «Гарри Поттера» Роулинг не перестала писать

Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, родилась в Англии, в городке Йейт. До написания истории Мальчика, Который Выжил, она жила крайне бедно, а теперь входит в число богатейших людей в мире. А еще активно занимается благотворительностью, в том числе является основателем фонда Lumos. Фонд занимается помощью сиротам: находит для них семьи, позволяет детям попадать сразу к любящим приемным родителям, а не в детские дома. Книги о Гарри Поттере выходили с 1997 по 2007 год, а в 2011 году мир увидел заключительный, 8-й фильм. Потом Роулинг принимала участие в работе над лентами серии «Фантастические твари». Но немногие знают, что кроме съемок Джоан по-прежнему занималась сочинением книг. После поттерианы она выпустила роман, затрагивающий социальные вопросы, и начала писать детективы.

Джоан выпускает книгу о социальных проблемах

В сентябре 2012 года вышел роман «Случайная вакансия», совершенно непохожий на «Гарри Поттера». Сама Роулинг говорила в интервью о том, что это книга для взрослых. По сюжету, в городском совете небольшого английского города в связи с внезапной гибелью советника Барри образовывается вакансия. Далее разворачивается борьба кандидатов за освободившееся место, а аноним выкладывает в городском форуме самые грязные их секреты. Произведение поднимает множество социальных тем, в том числе проблемы молодежи, политики и остросоциальные вопросы. За первые 3 недели было продано более 1 млн экземпляров книги на английском языке. Роман пользовался большой популярностью, а в 2015 году по нему сняли мини-сериал.

Роулинг публикует книги под псевдонимом

В апреле 2013 года был опубликован дебютный роман Роберта Гэлбрейта, военного в отставке. Это история частного детектива Корморана Страйка и его очаровательной помощницы Робин. Книга получила в целом положительные отзывы и была продана в количестве 500 экземпляров. Первые несколько месяцев удалось сохранять анонимность. Но уже летом всем стало известно, что роман о грубоватом хромающем детективе Страйке на самом деле написала Роулинг. Объем продаж книги тут же увеличился на 4 000 %.

Почему она называет себя Робертом Гэлбрейтом

На вопрос о том, почему Роулинг начала публиковаться под псевдонимом, она отвечает, что задумала попробовать себя в новом жанре, при этом не пользуясь привилегиями раскрученного автора. Она хотела, чтобы произведение ценили исключительно за качество текста, а не за имя писателя. Что же касается происхождения псевдонима, он появился достаточно просто. Роберт — одно из любимых имен Роулинг, которое она к тому же не давала своим персонажам. А Гэлбрейт — фамилия, по какой-то причине засевшая в голове Джоан с детства. Она даже мечтала, чтобы ее звали Эллой Гэлбрейт. Соединив нравящееся имя и давно полюбившуюся фамилию, Джоан составила псевдоним. В сети есть отдельный сайт Роберта Гэлбрейта, а еще странички в инстаграме и твиттере. И несмотря на то, что Гэлбрейта по факту не существует, информация там постоянно обновляется.

Роулинг создает новых персонажей

C 2017 года на ВВС выходит сериал по детективам Роулинг.

Главные герои книг — частный детектив Корморан Страйк и решительная красавица Робин. Корморан — внебрачный сын известного рок-музыканта, ветеран войны со скверным характером и большой любовью к черному юмору. Робин пришла в его офис как временная помощница, но осталась со Страйком в качестве коллеги и делового партнера после успешного раскрытия преступления в 1-й части. Она давно мечтала заниматься детективной работой и не собиралась упускать этот шанс.

Автор показывает не только расследование преступлений

Помимо расследований, Роулинг искусно погружает читателей в мир каждого персонажа. Мы узнаем о бывшей невесте Корморана, разрыв с которой он тяжело переживает. Снова и снова он вспоминает разбившую ему сердце Шарлотту, и каждый, кто хоть раз разочаровывался в возлюбленном, поймет чувства Страйка. И с сестрой у него отношения не так уж легко складываются. А у Робин все сложно с Мэтью — женихом, а впоследствии и мужем. Он не одобряет выбор работы Робин, да и сам Страйк не вызывает у него доверия. И неспроста, ведь отношения между Страйком и Робин нельзя назвать сугубо рабочими: их явно тянет друг к другу. Но вот позволят ли они взять чувствам верх над воспоминаниями о прошлых неудачах и понятием долга — этот вопрос пока открыт.

Джоан делает каждый роман особенным

В книгах о Страйке Роулинг старается разнообразить фактуру повествования. Меняется общество, в котором происходят события: то это мир селебрити, то круг издателей и литераторов, то закрытый клуб. Меняются сами дела: от загадочного падения с балкона и шантажа до так называемых cold case — преступлений, остающихся нераскрытыми многие годы, пока, наконец, не обнаруживаются новые улики. И это делает каждую книгу особенной. Кроме того, романы можно считать настоящими гидами по разным частям Лондона. Роулинг настолько подробно описывает улицы и районы, в которых бывают герои, что в голове сам собой вырисовывается образ шумного, немного угрюмого города. На данный момент выпущено 5 книг: «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна» и «Дурная кровь». И Роулинг не планирует останавливаться. Уже идет работа над следующей частью.

Что для вас самое важное в детективных романах? Что не позволяет оторваться от книги, пока тайна не будет раскрыта?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.