Что за жесть происходит с молодежью и почему больше нет субкультур

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Каждое новое поколение принято ругать, ведь оно обязательно должно быть хуже предыдущего, тащить мир на дно и обладать просто минимальным количеством светлых голов — ну знаете, это уже многовековая традиция старшего поколения. Но нынешняя молодежь, которая впервые родилась со смартфоном в руках и интернетом в умах, настолько разительно отличается от всех своих предшественников, что и ругать-то его язык не поворачивается. Оно просто дико непонятно! Мы в AdMe.ru решили изучить, чем же так выделяются молодые люди, с рождения повязанные Всемирной паутиной.

Их миром правит хайп

Если перенести термин «хайп» сквозь пару поколений в прошлое, мы получим слово «ажиотаж». Конечно, ажиотаж был всегда. Но он даже близко не мог сравниться с новостной взрывной скоростью современного хайпа. Немного примеров: крутая реклама сегодня — это удачно запощенная фотография в интернете (вспомните хотя бы сине-белое платье). Самые актуальные новости — это твиттер-аккаунты. Бомбящее творчество — это просмотры на YouTube. Больше не работают продюсеры и многомиллионные проекты. Работает лишь то, что поймает хайп — поймает эту хаотичную сверхскоростную сетевую волну ажиотажа. Чтобы быть на гребне этой волны, молодежи приходится постоянно адаптироваться к переменам. Поэтому на наших глазах растут умеющие быстро приспосабливаться ко всему новому и устанавливать новые правила разносторонние молодые люди. Интересную фразу в продолжение этой темы написал в своем посте-рассуждении о молодежи известный SMM-специалист Никита Широбоков.

«Они приходят в среду и обустраивают ее под себя. Мое любимое — скоро они столкнутся с государственными институтами. Ох, я бы не хотел оказаться на месте этих самых институтов. Им *конец». Никита Широбоков

Им плевать на школу

Как пишет Huffington Post, многие работодатели пророчат, что большой процент подростков войдет на рабочий рынок с онлайн-аттестатом либо и вовсе не закончив школу. А все потому, что эти ребята точно знают, что им нужно: они не будут тратить лет этак 5 на прогул лекций в институте, чтобы получить заветную корочку не по специальности. Они не будут слушать рассуждения вроде «Дорогой мой, интеллектуалу не пристало ходить без диплома». Это приведет к тому, что в ближайшем будущем традиционный университетский сценарий уступит свое место самообразованию (сюда включаются всевозможные узкоспециализированные курсы).

Им не нужны собственные машины и квартиры

В последние годы продажи новых машин в США снизились практически вдвое. Автомобильные компании всерьез задумываются о том, как же вообще продавать машины этому чертовому поколению. А экономисты твердят, что столь жадных юношей еще свет не видывал. Они не жадные, просто сегодня сама концепция владения вещами уже неактуальна. Неблагоприятная экономическая ситуация и бешеное развитие технологий привели к тому, что нынешняя молодежь более вдумчиво относится к деньгам и никогда не будет тратить деньги так же щедро, как некогда их родители. Все покупки заранее анализируются, цены сканируются в сети, ну и сама целесообразность какого-либо приобретения ставится под вопрос первым делом: если квартиру выгоднее снимать, нежели покупать, ее будут снимать, плевать на стереотипы (которые, к слову, тоже теряют свою былую силу). Если новый смартфон круче автомобиля — пошел он подальше, этот автомобиль, побеждает смартфон! Для желающих продолжить тему рекомендуем нашу статью «Почему молодежь больше не покупает машины и квартиры».

Им тяжело вешать лапшу на уши

Раньше люди верили авторитетам. Верили родителям, верили учителям. Сегодня среднестатистическому учителю порой бывает трудно, так сказать, конкурировать с учеником. Ведь он может проверить любую информацию за десятую долю секунды и доказать совершенно обратное. Вообще проверять полученную информацию — это девиз молодежи. Обмануть их получится, если только вам достанется особо тугой представитель поколения.

У них клиповое мышление

Вот на чем больше всего и сказались технологии, так это на мышлении. Если старшее поколение учило, современное гуглит. Да, возможно, из-за этого знания основной массы поверхностны, а мышление — клиповое, но они всегда владеют самой актуальной информацией. А с ней, стоит отметить, работают они очень круто, что помогает им справиться с поставленными задачами гораздо эффективнее. А учитывая, с какой скоростью движется современный мир, в выигрыше в итоге останется все же далеко не «олд дженерейшн» со своим «Зато мы запоминали!»

Они многозадачны

Нынче подростки напоминают телефон со множеством открытых в нем приложений. Они могут одновременно идти по улице и искать информацию для школьного проекта в Кембриджской онлайн-библиотеке, параллельно слушать лекцию TEDx, в тот же момент обсуждая в чате на Facebook новый альбом хайпового витч-хаус-диджея. Только представьте, как эти современные Цезари повлияют на развитие нового века!

У них больше нет субкультур

Вы замечаете, что все эти готы, панки, эмо, которые одним своим видом заставляли переживать легкий инфаркт всех завучей школ, резко канули в небытие? Как отмечает молодежь портала The Question, сам смысл в субкультурах в современном мире просто-напросто отпал, и тому есть две главные причины: Любой субкультуре прошлого века была присуща некая идея, протест, а иногда и агрессия. Сегодня же никто не воспримет чей-то «бунт через платье». Да всем наплевать на ваш внешний вид. Хотите выразиться, хотите что-то сказать? Говорите в сети. Вы думаете, для чего придуманы Twitter, Instagram и Facebook?

Разнообразие — вот за что можно ценить эту эпоху. Сейчас подросток может рвать танцпол под Lil Pump вперемешку с техно, плача бить тату под Linkin Park, а затем ехать в метро на лекцию по истории робототехники второй половины нулевых под экзотичный афрохаус. Больше не нужно выбирать, нужно максимально пользоваться всем, что есть вокруг.

Что мы имеем в итоге? Толпу открытых всему новому, забивших на стереотипы, многозадачных, прагматичных, стремительно развивающихся хайповых молодых людей с клиповым мышлением. И вы скажете, что они тащат мир на дно? Мы в AdMe.ru убеждены в обратном. А вы? Окружающая вас молодежь подтверждает наши слова?