Что творится в гримерках моделей перед показом Victoria’s Secret

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Ежегодный показ моды Victoria’s Secret Fashion Show — это всегда грандиозное событие, приковывающее миллионы взглядов к экранам телевизоров. Это яркое мероприятие сопровождается живым выступлением известных музыкантов. И завершается долгожданной презентацией нового Fantasy Bra — невероятно дорогого бюстгальтера, инкрустированного драгоценными камнями. Подготовка роскошного шоу длится по меньшей мере год, и лишь немногие избранные получают приглашение лицезреть его вживую. Съемка проходит за несколько дней до телевизионного показа. До 2013 года все показы Victoria’s Secret проходили в США и один раз в Каннах. За последние годы география шоу заметно расширилась, захватив кусочек Европы и Азии. Однако мы в AdMe.ru решили пойти дальше и выяснить, как же устроено само шоу, что остается за кадром и что происходит в гримерках моделей.

Месяцы интенсивных занятий спортом и диет остались позади, и есть лишь пара дней на финальные штрихи, которые помогут моделям выглядеть сногсшибательно на подиуме.

В назначенный день показ проходит дважды, чтобы в телевизионный вариант удалось собрать лучшие кадры.

Перелет

В Шанхай модели прилетели отдельным самолетом, раскрашенным в фирменный розовый цвет компании. Вместе с моделями летят организаторы, операторы, журналисты крупных СМИ, блогеры и другие персоны, причастные к шоу.

Все модели одеты в фирменном стиле марки, к перелету им делают макияж и прически, поскольку съемки для СМИ и социальных сетей начинаются уже в пути.

На борту всем презентуют розовые пледы с символикой Victoria’s Secret и подарочные наборы.

Розовые кимоно

За кулисами модели бесконечно позируют для фотографов и селфи. И всегда в розовых кимоно, ставших за эти годы неизменным атрибутом бэкстейджа шоу. Такие кимоно можно приобрести на сайте марки и почувствовать себя как «ангел» перед шоу.

Команда

Общее количество людей, задействованных в подготовке и организации шоу, точно неизвестно. Только бьюти-команда насчитывает в своих рядах около 100 человек.

Объем использованных средств при подготовке моделей к выходу ошеломляет: более 40 флаконов лака для волос, около 150 тюбиков блеска для губ.

Загар

Идеальный тон кожи играет не последнюю роль. За это отвечает отдельный специалист. Работу с некоторыми моделями он начинает за 1−2 дня, с остальными — в день показа. Его задача — подобрать идеальный оттенок индивидуально для каждой модели, а также выполнить контурирование, подчеркнув достоинства фигуры.

Массаж лица

Прежде чем нанести макияж, визажисты приводят в тонус кожу лица посредством точечного массажа, который действует не хуже, чем хорошее косметическое средство.

Также чтобы мгновенно «взбодрить» кожу и убрать припухлости, визажисты протирают лица моделей кусочками льда, завернутыми в тонкую ткань, уделяя особое внимание зоне вокруг глаз.

Макияж

В день показа на прически и макияж уходит около 5 часов.

Визажисты создают естественные образы и делают акцент на глаза. Для этого они подкручивают ресницы щипцами, наносят несколько слоев туши и используют серо-коричневую подводку.

Прически

Над прическами «ангелов» трудится целая команда профессионалов. Укладка у моделей с эффектом «пляжных волос» — распущенные, слегка волнистые локоны, которые будто растрепал ветер. Для наиболее натурального эффекта пряди закручивают щипцами в разные стороны и не более пары секунд.

Еда

Шоу Victoria’s Secret — для всех участниц серьезная нагрузка. Некоторые крылья «ангелов» могут быть весом до 20 кг благодаря отделке камнями. И учитывая этот увесистый «аксессуар», а также двойные съемки, запас энергии крайне необходим. Поэтому модели предпочитают прямо перед выходом перекусить чем-то питательным. Например, энергетическим батончиком или сэндвичем с цельнозерновым хлебом. Однако журналисты говорят, что за кулисами есть огромный выбор еды, в том числе не совсем здоровой, и даже алкоголя.

Fantasy Bra

Каждый год выбирается одна модель, которая наденет роскошное бра, украшенное драгоценными камнями. В этом году Fantasy Bra стоимостью $ 2 млн представила бразильская модель Лаис Рибейро.

Для создания этого шедевра потребовалось 350 часов работы.