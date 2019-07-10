Что такого было в женщине, ради которой британский монарх отказался от короны

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В 1936 году король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на женщине, которую любит. Если бы не этот шаг, Елизавета II никогда не стала бы королевой, а современная история британской монархии выглядела бы иначе. Поступок Эдуарда приковал внимание всего мира к его избраннице Уоллис, и правду от недобрых сплетен о ней отличить сложно.

Мы в AdMe.ru заинтересовались этой историей любви и решили выяснить, как все было на самом деле.

Бесси Уоллис Уорфильд родилась в 1896 году в США. Ее мать была дочерью биржевого маклера, а отец — из семьи торговцев. Через 5 месяцев после рождения дочки он умер. Детство Бесси прошло в благородной бедности: денег катастрофически не хватало, но ее мать не желала признавать своего положения и накрывала гостям настолько щедрые столы, что расходы превышали доходы. Дядя Бесси Соломон Дэвис Уорфильд помогал им деньгами.

Учебу в школе для девочек Олдфилдс, самой дорогой в Мэриленде, тоже оплатил дядя Бесси. Ее подругами были дочери политиков и бизнесменов. Одноклассники говорили об Уорфильд: «Она была яркой. Ярче всех нас». Имя Бесси ей не нравилось, потому что было простоватым, и девочка решила, что теперь она будет просто Уоллис. Целью школы было подготовить юных леди к жизни, и первостепенной задачей после выпуска каждая из них считала выйти замуж. Если девушку уже года 2-3 как вывели в свет, а предложений руки и сердца не поступало, это выглядело подозрительным. Из-за финансового положения семьи для Уоллис найти мужа было острой необходимостью.

Первый раз Уоллис вышла замуж в 20 лет, за летчика на 7 лет старше нее. После свадьбы она обратила внимание, что супруг злоупотребляет спиртным. До такой степени, что однажды поднялся в небо в нетрезвом состоянии и рухнул в море. Муж был жестоким и привязывал ее на время своего отсутствия дома. Терпения Уоллис хватило на 5 лет: они расставались, затем снова пытались сойтись, но в итоге развелись. Она долго не подавала на развод, будто надеялась, что все наладится.

После развода Уоллис пыталась писать заметки о моде, но затея не удалась, и она устроилась продавщицей строительных лесов. А через год вышла замуж за Эрнеста Симпсона, владельца судоходного бизнеса. Он привез супругу в Лондон, и его сестра представила миссис Симпсон обществу. У Уоллис появился новый круг общения, и в 1932-м подруга познакомила ее с принцем Уэльским — будущим королем Эдуардом VIII. По иронии судьбы, этой подругой была леди Фернесс, с которой принц состоял в особо близких отношениях.

Эдуард (близкие называли его Дэвид, всего у принца 7 имен) был привлекательным голубоглазым блондином и пользовался популярностью у женщин. К моменту знакомства с Уоллис у него было несколько очень близких подруг. Наследника престола с ранних лет готовили к политической деятельности, он успел принять участие в Первой мировой войне. В 1920-1930-х активно ездил по стране, общался c народом, искал способы борьбы с безработицей. Его популярность была такой же, как у Эдуарда VII, его деда, когда тот был принцем Уэльским, или даже больше.

Но принц все больше пытался уйти из официального мира: у него был дом, подаренный отцом, и там Дэвид занимался садоводством, став экспертом в выращивании роз. Его уединение нарушали лишь люди, которых он считал друзьями. Симпсоны всего за год знакомства с Дэвидом стали постоянными посетителями поместья. В ответ пара приглашала принца к себе домой, а он звал их с собой в различные поездки, от которых мистер Симпсон часто отказывался из-за занятости. Поэтому в путешествиях с принцем Уоллис сопровождала ее тетя, которая быстрее других увидела «любовь в каждом его взгляде». В своих мемуарах Уоллис вспоминала, что в какой-то момент они «пересекли черту, которая знаменует собой неопределимую границу между дружбой и любовью». Отношения пары быстро стали достоянием общественности и обросли огромным количеством сплетен.

Дэвид был настолько одержим ею, что знакомые называли его чуть ли не комнатной собачкой миссис Симпсон. Он красил ей ногти, сидя на четвереньках; застегивал пряжки ее обуви, не смущаясь присутствия слуг. Писал ей письма, полные обожания и доверия; осыпал драгоценностями, часть из которых могла быть дарована исключительно королеве. Биографы находили их отношения похожими на общение матери и сына: «Его письма к ней инфантильны, они просят любви и защиты. Ее — разумны и ласковы. Переписка больше всего похожа на диалог между любящим, мудрым родителем и одиноким ребенком». Принца можно понять. Воспитание монарших особ сводилось к тому, чтобы максимально подготовить их к будущему царствованию. Вероятно, в семье было больше запретов и правил, нежели заботы и понимания. Эмоциональная, внимательная американка будто восполнила то, чего Дэвиду так не хватало.

Дэвид относился к Уоллис иначе, чем к предыдущим дамам сердца. Вероятно, он хотел обсудить ситуацию с отцом, но Георг V умер, и на принца легла ответственность за судьбу Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов. Эдуард VIII пробыл королем 10 месяцев. Уоллис подала на развод, и английское правительство не на шутку взбудоражила эта новость, так как все понимали, что король намерен жениться. Но как представитель англиканской церкви он не имел права брать в жены разведенную женщину. Тем более дважды разведенную. Премьер-министр Стэнли Болдуин уговаривал короля прекратить эти отношения. Тот отказался. Единственным политиком, который не осуждал и поддерживал Эдуарда, был Уинстон Черчилль. В 1936-м пресса взорвалась сообщениями о назревающем конституционном кризисе, а сама миссис Симпсон заявила, что готова уехать из страны, если это поможет решить проблему.

Женщины Англии тоже не остались равнодушными к ситуации. На фото — участницы протеста с плакатами: «Руки прочь от нашего короля! Отречение приведет к революции».

В 1936 году король Эдуард VIII получил официальное письмо о том, что парламент не поддержит его брак с Уоллис Симпсон. Переговоры и попытки найти компромисс не дали результата. Уоллис, узнав об этом письме, пришла в оцепенение. Она сказала, что ей нужно немедленно уехать из страны, и это единственный выход. Дэвид ответил, что никто не заставит бросить ее, и если страна не примет его выбор, он откажется от короны. От такой решимости Уоллис расплакалась. «Он настаивал на том, что нуждается во мне, и я, как влюбленная женщина, была готова пройти через реки горя, море отчаяния и океаны агонии для него».

11 декабря 1936 года Эдуард VIII стал первым за 800 лет королем Англии, который добровольно отрекся от престола. «Я нашел невозможным... исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю», — сказал он.

Вступивший на престол Георг VI присвоил брату титул «герцог Виндзорский» — ни до, ни после такой титул никому не был дарован. После отречения Эдуард ускользнул в Австрию, а спустя полгода разлуки, когда документы Уоллис о разводе были готовы, пара поженилась во Франции. На невесте было платье небесного оттенка, который еще какое-то время называли «голубой Уоллис».

В начале Второй мировой войны Черчилль, поддержавший когда-то Дэвида, стал премьер-министром. Герцог выразил готовность служить где угодно за границей, и в 1940-м получил губернаторство на Багамах. После 1945-го пара жила в Париже. В Англию они приезжали лишь на похороны Георга VI (1952) и матери герцога, королевы Марии (1953). На официальную публичную церемонию, где присутствовали другие члены королевской семьи, герцога и герцогиню пригласили лишь в 1967 году — в честь открытия мемориальной доски, посвященной королеве Марии.

На фото — Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Виндзорская в Париже, 1972 год. Если бы не эта любовь, Елизавета II никогда не стала бы королевой: ее отец Георг VI взошел на трон после отречения брата Эдуарда VIII.

На 24-ю годовщину брака герцогиня сказала, что отдает своему мужу каждую каплю привязанности, пояснив эти слова так: «Это значит делать вещи, которые помогают человеку быть увереннее в себе, создают атмосферу тепла и заинтересованности, и отвлекать его от забот». Ее с трудом можно назвать женщиной, которая вышла замуж не по любви. Детей у герцога и герцогини не было, но были домашние питомцы.

С собаками у пары связана отдельная история. Еще в начале их знакомства Уоллис заботилась о питомцах принца, он был тронут этим и подарил ей керн-терьера. Они назвали его Слиппер (Тапок), и этот пес стал своеобразным символом их отношений.

Они прожили долгую жизнь, путешествовали, Уоллис вела активную общественную деятельность. К этой паре было приковано внимание мира и при жизни, и после смерти: их любовные письма, украшения Уоллис, личные вещи продали с молотка за десятки миллионов долларов.

Герцог умер в 1972 году, так до конца и не примирившись со своей семьей. Герцогиня последовала за ним в 1986 году и, согласно ее последней воле, была похоронена рядом с мужем в Королевской усыпальнице во Фрогморе, недалеко от Виндзорского замка. Сейчас во Фрогморе живут принц Гарри и Меган Маркл.

В 2011 году вышел фильм об истории любви Уоллис и Эдуарда «МЫ. Верим в любовь» (англ. W.E. — сокращение от Wallis и Edward), режиссером которого выступила Мадонна.

Что вы думаете об Уоллис Симпсон и решении короля отречься от престола ради любимой женщины?