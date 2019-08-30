Что такое русский народный стиль на самом деле (Кокошники и красные сарафаны тут ни при чем)

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Каждый из нас хоть раз видел выступления Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо», а танцевальный коллектив с патриотическим названием «Березка» сегодня есть в Доме культуры любого города. Но на самом деле залихватские пляски, яркие сарафаны и расшитые бисером кокошники далеки от настоящего народного стиля. И хотя разговоры о России как о стране, где по улице ходят медведи, вряд ли могут вызвать что-то кроме смеха, под нашим фольклором мы ошибочно подразумеваем совсем не то, что было на самом деле.

Мы в AdMe.ru считаем, что изучать свои корни не только полезно, но и интересно. Сегодня предлагаем разобраться, какими были настоящие исконно русские традиции.

Мы привыкли воспринимать гжель и другие народные промыслы как свое, родное. Но это совсем не так

На самом деле это «перепев» знакового английского стиля 2-й половины XVIII века. Также очень похожую белую фарфоровую посуду с синими узорами можно встретить у голландских ремесленников.

А кто из нас не участвовал в широких масленичных гуляниях и не водил хороводы с ряжеными?

Между тем все эти смешные яркие персонажи изначально появились в итальянской «комедии масок», а прототип нашего русского Петрушки — хвастун Скарамуш.

И уж, казалось бы, что может быть более русским, чем высокий нарядный кокошник

Однако на самом деле этот головной убор появился в XIV веке во Франции и носил название арселе, или французский капюшон. Его можно было увидеть на голове Екатерины Медичи и королевы Марго.

«Предок» нашей русской матрешки — фигурка святого Дарумы, который основал Шаолиньский монастырь

Матрешка появилась в России не так уж давно — лишь в XIX веке. Первая яркая деревянная кукла была создана в мастерской «Детское воспитание» купца Ивана Федоровича Мамонтова. А японская игрушка, которая была ее предшественницей, была чем-то вроде неваляшки и не раскладывалась.

«Я играю на балалайке, это самый русский инструмент» — девушки из группы «Комбинация» были не правы

Прообраз балалайки можно найти еще на египетских фресках. Также на нее очень похожа средневековая лютня — неизменная спутница французских и английских менестрелей.

В XVIII веке Екатерина II придумала новое «народное» платье, опираясь на тенденции Парижа и Лондона

С легкой руки императрицы под русским костюмом стали понимать платья из парчи с широкими рукавами, украшенные жемчугом.

Западные живописцы XVIII века тоже внесли свою лепту в зарождающийся стиль а-ля рюс

Например, девушки на картинах Алексея Венецианова выглядели по-западному холено и аристократично, совсем не как настоящие поселянки.

Художник Филипп Малявин на своей картине «Вихрь» запечатлел не совсем русский дух

Такие яркие краски и размашистые мазки характерны для французского импрессионизма. Неудивительно, что работы живописца имели огромный успех в Париже.

В начале прошлого века появился искусственно созданный русскими художниками стиль ар-нуво

Он вобрал в себя все представления о нашем народном костюме, и его быстро подхватили иностранцы. Художники творческого объединения «Мир искусства» не стремились запечатлеть в своих работах историческую действительность, они транслировали чисто европейскую эстетику, и это было своего рода революцией в живописи.

В итоге яркие наряды на подиумах и концертных площадках — это не что иное, как утрированная адаптация наших традиций для широких масс и иностранцев

Безусловно, на Руси носили красные вышитые сарафаны, но их цвет был не таким ярким, а элементы вышивки имели не декоративный, а духовный («обережный») смысл.

Что же такое русский стиль на самом деле?

Находки археологов подтверждают, что до XVIII века наш национальный стиль в одежде практически не менялся. Более того, простые крестьяне и зажиточные бояре одевались практически одинаково, разве что последние могли позволить себе вещи из более дорогих тканей.

Общие черты костюма: свободный покрой, пояс, вышивка, неяркие цвета (например, серый). Вышивка носила особый смысл: по ней можно было «считывать» социальный статус и родовую принадлежность, а также ее элементы нередко представляли собой славянские духовные символы. Например, крест Сварога в виде восьмиконечной звезды символизировал движение Вселенной, агни, больше известный под названием коловрат, мог обозначать как жертвенный огонь, так и домашний очаг, а дерево жизни, похожее на пацифик, напоминало о начале нового жизненного пути. В ходу были длинные холщовые рубахи, на которые сверху надевали поневу (шерстяную юбку), — сейчас бы это охарактеризовали термином «многослойность». На голове женщины носили кику с рогами или закругленную сороку, также часто встречались налобные повязки. Декорированные вещи и яркие головные уборы надевались только на праздники. Самые нарядные встречались в Рязани, а в Воронеже были в ходу темные цвета.