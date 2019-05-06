Что такое «розовый налог» и почему женщинам многое обходится дороже, чем мужчинам
Данные исследований говорят о том, что быть женщиной примерно в 6 раз дороже, чем мужчиной. Цены на детские вещи для девочек, женскую одежду, средства гигиены, расходы при оформлении ипотеки и покупке авто выше, чем на аналогичные товары и услуги для мужчин. За что еще женщины платят больше?
AdMe.ru решил разобраться, правда ли, что женщинам все обходится дороже.
Сколько стоит быть женщиной
«Распродажа».
Pink tax, или «розовый налог» — наценка, которую вводят на женские товары, аналогичные мужским. Например, один и тот же шампунь, оформленный по-разному для женщин и для мужчин, будет отличаться ценой.
Специалисты департамента Нью-Йорка по делам потребителей провели исследование рынка и выяснили, что разрыв в цене начинается с детских товаров. Розовый самокат или шлем для девочки может стоить вдвое дороже, чем такой же предмет другого цвета для мальчика. Также это касается детской одежды, обуви и белья: цена футболок, брючек и других вещей для девочек будет на 3–13 % выше.
Женщинам обходятся дороже:
- Ипотека. По данным исследования, женщины платят на 0,4 % больше при оформлении ипотеки, чем мужчины, и за 20–30 лет эта сумма оказывается не такой уж маленькой.
- Кредиты. Исследование 2016 года подтвердило, что банки предоставляют женщинам займы с большей процентной ставкой, хотя они становятся банкротами реже, чем мужчины.
- Одежда. Белье — на 29 %, рубашки — на 13–15 %, джинсы — на 10 %, свитера — на 6 % и даже носки — на 3 %.
- Авто. Это касается не всех стран, но например автодилеры США делают мужчинам более выгодные предложения и скидки на покупку авто, чем женщинам.
- Химчистка. Привести в порядок женскую рубашку стоит почти вдвое дороже, чем мужскую.
- Средства личной гигиены. Шампуни и кондиционеры — на 48 %, дезодорант — на 3 %, мыло — на 6 %, пена для бритья — на 4 %.
Откуда этот разрыв в цене:
- Налог на импорт. Статистика для разных стран может отличаться, но в США налог на импорт женской одежды составляет в среднем 15,1 %, а мужской — 11,9 %. Например, компании США платят около 23 % за ввоз женских блейзеров из искусственных тканей, около 18 % — за ввоз пальто и плащей из шерсти. Для мужских товаров тарифная ставка меньше на несколько процентов, а порой и в несколько раз. Все эти налоги включаются в стоимость товара и делают его дороже.
- Налог на добавленную стоимость. В стоимость прокладок и тампонов включен налог, от которого освобождены предметы первой необходимости. Самый высокий налог на эти средства гигиены — в Венгрии (27 %), Швеции, Дании и Норвегии (по 25 %).
Разница в налогах на импорт женских и мужских товаров в США.
- Реальные затраты времени и ресурсов. Стоимость химчистки для женской одежды обычно выше, и это объясняется сложностью кроя и обилием деталей. Женская стрижка — это больший расход продуктов для мытья головы, окраски и укладки, и больше затрат времени мастера.
- Маркетинг. С точки зрения маркетинга важно найти или создать свойства товара, за который потребители согласятся платить более высокую цену. Товары для женщин — прибыльный сегмент, потому что девушки готовы платить больше за эстетические характеристики вещей.
- Желание женщин быть красивыми. Дирк Шульц, директор Института гендерных исследований Кельнского университета, говорит, что мужчины — новички в сфере красоты, поэтому бренды пытаются завоевать их низкими ценами. А вот женщины — представительницы прекрасного пола, и это способствует тому, что они готовы тратить больше денег на товары и услуги, связанные с внешностью. Женщины чувствуют себя обязанными выглядеть хорошо, считает Шульц.
- Психология принятия решений. Женский подход к принятию решений, по мнению ученых, отличается от мужского. У дам покупки ассоциируются с отдыхом, им отведена психологическая, эмоциональная и символическая роль. Потому типичный покупатель — это всегда женщина.
Кто и как борется с необоснованной наценкой
- США. Здесь представили законопроект об отмене «розового налога», призванный запретить компаниям устанавливать разные цены на аналогичные товары и услуги для женщин и мужчин. Закусочные, магазины и аптеки в США проводят акции, в ходе которых пытаются повысить осведомленность людей о «розовом налоге». Они предлагают купить мужские товары дороже, демонстрируют разницу в цене на розовую упаковку.
«Новые правила магазина: все покупатели-женщины освобождены от налога; все покупатели-мужчины должны заплатить 7-процентный „мужской налог“».
Burger King провел акцию, продавая одинаковые порции еды по разной цене: в розовой упаковке вдвое дороже, чем в обычной. Девушки отказывались платить за розовую коробку, спорили и выкладывали содержимое себе на поднос, возвращая ее кассиру. Но никто не возмущается, когда женская бритва стоит дороже аналогичной мужской. На это обратили внимание своих покупателей организаторы акции.
- Малайзия. Отменили НДС на прокладки и тампоны, который раньше составлял 5–10 %, только в 2018 году.
- Канада. В 2015 году власти отказались от налога на тампоны и прокладки, хотя эта мера стоила бюджету порядка $ 36 млн.
- Франция. После акций протестов, прошедших в 2015 году, правительство уменьшило налог на средства женской гигиены с 20 до 5,5 %. Бюджету это обошлось в десятки миллионов евро. Вот одно из фото с мероприятия в 2015 году.
«Золотой тампон».
Протест вызывают не только цены на тампоны как предмет первой необходимости. Многие женщины начинают задаваться вопросом, зачем они тратят столько денег на косметику.
- Южная Корея. Объем продаж корейского рынка косметики — больше $ 13 млрд в год, она входит в десятку лучших в мире. Но вот в чем вопрос: 10-ступенчатые системы ухода и появление каждый год нового продукта в декоративных линейках — это необходимость или способ продать каждой женщине всего и побольше?
Корейские девушки запустили флешмоб: они выбрасывают свою косметику и публикуют фото в инстаграме под тегом #escapethecorset (#ИзбавитьсяОтКорсета).
А вы замечаете разницу в ценах на товары для женщин и мужчин?
Фото на превью david-pull.hotmail.com / depositphotos