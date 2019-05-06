Что такое «розовый налог» и почему женщинам многое обходится дороже, чем мужчинам

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Данные исследований говорят о том, что быть женщиной примерно в 6 раз дороже, чем мужчиной. Цены на детские вещи для девочек, женскую одежду, средства гигиены, расходы при оформлении ипотеки и покупке авто выше, чем на аналогичные товары и услуги для мужчин. За что еще женщины платят больше?

AdMe.ru решил разобраться, правда ли, что женщинам все обходится дороже.

Сколько стоит быть женщиной

«Распродажа».

Pink tax, или «розовый налог» — наценка, которую вводят на женские товары, аналогичные мужским. Например, один и тот же шампунь, оформленный по-разному для женщин и для мужчин, будет отличаться ценой. Специалисты департамента Нью-Йорка по делам потребителей провели исследование рынка и выяснили, что разрыв в цене начинается с детских товаров. Розовый самокат или шлем для девочки может стоить вдвое дороже, чем такой же предмет другого цвета для мальчика. Также это касается детской одежды, обуви и белья: цена футболок, брючек и других вещей для девочек будет на 3–13 % выше.

Женщинам обходятся дороже: Ипотека. По данным исследования, женщины платят на 0,4 % больше при оформлении ипотеки, чем мужчины, и за 20–30 лет эта сумма оказывается не такой уж маленькой.

По данным исследования, женщины платят на 0,4 % больше при оформлении ипотеки, чем мужчины, и за 20–30 лет эта сумма оказывается не такой уж маленькой. Кредиты. Исследование 2016 года подтвердило, что банки предоставляют женщинам займы с большей процентной ставкой, хотя они становятся банкротами реже, чем мужчины.

Исследование 2016 года подтвердило, что банки предоставляют женщинам займы с большей процентной ставкой, хотя они становятся банкротами реже, чем мужчины. Одежда. Белье — на 29 %, рубашки — на 13–15 %, джинсы — на 10 %, свитера — на 6 % и даже носки — на 3 %.

Авто. Это касается не всех стран, но например автодилеры США делают мужчинам более выгодные предложения и скидки на покупку авто, чем женщинам.

Это касается не всех стран, но например автодилеры США делают мужчинам более выгодные предложения и скидки на покупку авто, чем женщинам. Химчистка. Привести в порядок женскую рубашку стоит почти вдвое дороже, чем мужскую.

Привести в порядок женскую рубашку стоит почти вдвое дороже, чем мужскую. Средства личной гигиены. Шампуни и кондиционеры — на 48 %, дезодорант — на 3 %, мыло — на 6 %, пена для бритья — на 4 %.

Откуда этот разрыв в цене: Налог на импорт. Статистика для разных стран может отличаться, но в США налог на импорт женской одежды составляет в среднем 15,1 %, а мужской — 11,9 %. Например, компании США платят около 23 % за ввоз женских блейзеров из искусственных тканей, около 18 % — за ввоз пальто и плащей из шерсти. Для мужских товаров тарифная ставка меньше на несколько процентов, а порой и в несколько раз. Все эти налоги включаются в стоимость товара и делают его дороже.

Статистика для разных стран может отличаться, но в США налог на импорт женской одежды составляет в среднем 15,1 %, а мужской — 11,9 %. Например, компании США платят около 23 % за ввоз женских блейзеров из искусственных тканей, около 18 % — за ввоз пальто и плащей из шерсти. Для мужских товаров тарифная ставка меньше на несколько процентов, а порой и в несколько раз. Все эти налоги включаются в стоимость товара и делают его дороже. Налог на добавленную стоимость. В стоимость прокладок и тампонов включен налог, от которого освобождены предметы первой необходимости. Самый высокий налог на эти средства гигиены — в Венгрии (27 %), Швеции, Дании и Норвегии (по 25 %).

Разница в налогах на импорт женских и мужских товаров в США.

Реальные затраты времени и ресурсов . Стоимость химчистки для женской одежды обычно выше, и это объясняется сложностью кроя и обилием деталей. Женская стрижка — это больший расход продуктов для мытья головы, окраски и укладки, и больше затрат времени мастера.

. Стоимость химчистки для женской одежды обычно выше, и это объясняется сложностью кроя и обилием деталей. Женская стрижка — это больший расход продуктов для мытья головы, окраски и укладки, и больше затрат времени мастера. Маркетинг. С точки зрения маркетинга важно найти или создать свойства товара, за который потребители согласятся платить более высокую цену. Товары для женщин — прибыльный сегмент, потому что девушки готовы платить больше за эстетические характеристики вещей.

Желание женщин быть красивыми. Дирк Шульц, директор Института гендерных исследований Кельнского университета, говорит, что мужчины — новички в сфере красоты, поэтому бренды пытаются завоевать их низкими ценами. А вот женщины — представительницы прекрасного пола, и это способствует тому, что они готовы тратить больше денег на товары и услуги, связанные с внешностью. Женщины чувствуют себя обязанными выглядеть хорошо, считает Шульц.

Дирк Шульц, директор Института гендерных исследований Кельнского университета, говорит, что мужчины — новички в сфере красоты, поэтому бренды пытаются завоевать их низкими ценами. А вот женщины — представительницы прекрасного пола, и это способствует тому, что они готовы тратить больше денег на товары и услуги, связанные с внешностью. Женщины чувствуют себя обязанными выглядеть хорошо, считает Шульц. Психология принятия решений. Женский подход к принятию решений, по мнению ученых, отличается от мужского. У дам покупки ассоциируются с отдыхом, им отведена психологическая, эмоциональная и символическая роль. Потому типичный покупатель — это всегда женщина.

Кто и как борется с необоснованной наценкой

США. Здесь представили законопроект об отмене «розового налога», призванный запретить компаниям устанавливать разные цены на аналогичные товары и услуги для женщин и мужчин. Закусочные, магазины и аптеки в США проводят акции, в ходе которых пытаются повысить осведомленность людей о «розовом налоге». Они предлагают купить мужские товары дороже, демонстрируют разницу в цене на розовую упаковку.

«Новые правила магазина: все покупатели-женщины освобождены от налога; все покупатели-мужчины должны заплатить 7-процентный „мужской налог“».

Burger King провел акцию, продавая одинаковые порции еды по разной цене: в розовой упаковке вдвое дороже, чем в обычной. Девушки отказывались платить за розовую коробку, спорили и выкладывали содержимое себе на поднос, возвращая ее кассиру. Но никто не возмущается, когда женская бритва стоит дороже аналогичной мужской. На это обратили внимание своих покупателей организаторы акции.

Малайзия. Отменили НДС на прокладки и тампоны, который раньше составлял 5–10 %, только в 2018 году.

Отменили НДС на прокладки и тампоны, который раньше составлял 5–10 %, только в 2018 году. Канада. В 2015 году власти отказались от налога на тампоны и прокладки, хотя эта мера стоила бюджету порядка $ 36 млн.

В 2015 году власти отказались от налога на тампоны и прокладки, хотя эта мера стоила бюджету порядка $ 36 млн. Франция. После акций протестов, прошедших в 2015 году, правительство уменьшило налог на средства женской гигиены с 20 до 5,5 %. Бюджету это обошлось в десятки миллионов евро. Вот одно из фото с мероприятия в 2015 году.

«Золотой тампон».

Протест вызывают не только цены на тампоны как предмет первой необходимости. Многие женщины начинают задаваться вопросом, зачем они тратят столько денег на косметику. Южная Корея. Объем продаж корейского рынка косметики — больше $ 13 млрд в год, она входит в десятку лучших в мире. Но вот в чем вопрос: 10-ступенчатые системы ухода и появление каждый год нового продукта в декоративных линейках — это необходимость или способ продать каждой женщине всего и побольше? Корейские девушки запустили флешмоб: они выбрасывают свою косметику и публикуют фото в инстаграме под тегом #escapethecorset (#ИзбавитьсяОтКорсета).

А вы замечаете разницу в ценах на товары для женщин и мужчин?