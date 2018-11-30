Что такое «пустые калории» и в каких популярных продуктах они скрываются

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«Пустые калории» — так говорят о продуктах, которые состоят из огромного количества сахара и жиров, но не обладают питательной ценностью. Потребитель чаще всего понимает, что перед ним бесполезный для организма продукт (чипсы или пончики например), но под влиянием навязчивой рекламы или воспоминаний о концентрированном ярком вкусе продолжает его покупать. В статье мы поговорим о том, что пора перестать замечать на прилавках магазинов ради собственного здоровья.

AdMe.ru решил напомнить своим читателям о самых вредных продуктах, которые пользуются огромной популярностью.

Напитки с высоким содержанием сахара

Регулярное употребление газировки, энергетиков или фруктовых соков приводит к ожирению, нарушению эндокринной системы и заболеваниям сердца. Согласно исследованиям, риск наступления сердечного приступа у мужчин увеличивается на 20 % при ежедневном употреблении сладких напитков, а у женщин на 75 % возрастает риск возникновения подагры. Ученые рекомендуют отказаться от подобных напитков в пользу простой воды.

Хлебобулочные изделия

Тяжелее всего пройти в магазине мимо отдела с хлебобулочными изделиями. Не пытайтесь обмануть себя, отдав предпочтение "воздушному" круассану: по калорийности он почти как пончик. Отказаться от выпечки очень трудно, но нужно помнить про отсутствие питательной ценности. Такая еда быстро переваривается, и, съев очередную булочку, вы повысите уровень сахара в крови, что вызовет всплеск энергии. Но из-за отсутствия клетчатки вы не почувствуете сытости, поэтому, когда сахар упадет, вы будете еще более голодными, чем до перекуса.

Манная, пшеничная и кукурузная крупа

Эти крупы содержат большое количество крахмала, который в организме распадается на глюкозу, что в дальнейшем может привести к ожирению. Диетологи не рекомендуют включать в рацион блюда из них чаще 1 раза в неделю.

Консервированные фрукты

Чаще всего производители консервируют фрукты в сахарном сиропе, что сводит все полезные вещеста к минимуму. Витамины сохраняются в сушеных и замороженных фруктах, поэтому лучше отдавать предпочтение им.

Зерновые батончики

Многие ошибочно полагают, что мюсли - представители здоровой еды. Если поинтересоваться составом, то можно увидеть, что сахара в них даже больше, чем в шоколадных батончиках. А еще там можно найти пшеницу, о которой мы говорили выше. Полезной альтернативой станут свежие фрукты и орехи.

Кофе с добавками

Ваш организм не получает из сладких кофейных напитков ничего, кроме сахара и пустых жиров. А сливки, которые добавляют в напитки навынос, часто содержат трансжиры. Этот ингредиент может вызывать ряд заболеваний: ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, астму и аллергию у детей. Если вы не представляете свой день без этого напитка, отдавайте предпочтение черному кофе, а сливки можно заменить небольшим количеством молока.

Чипсы

Все знают, что чипсы - очень вредная еда. Тем не менее популярность этого продукта только растет. Если вам очень хочется чего-нибудь соленого и хрустящего, выберите кукурузные чипcы, которые чаще всего пекут в духовке, а не жарят в масле. Так ваш организм получит еще и дополнительную порцию белка, витаминов и минералов.

Белый шоколад

Шоколад обязательно должен присутствовать в рационе, но только не белый. Чаще всего производители экономят на его производстве, добавляя трансжиры вместо какао-продуктов, а это значит, что ваш организм не получит ничего, кроме сахара и ненужных жиров.

Алкоголь

Алкоголь мало того что не содержит никаких питательных элементов, так еще и выводит из организма витамины группы В. Из-за этого нам не хватает энергии и мы ощущаем постоянную усталость. А еще это огромное количество "пустых калорий".

А как вы боретесь с желанием съесть что-нибудь вредное?