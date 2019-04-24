15 случаев, когда смешение культур породило неудобные ситуации (Каждый из нас ошибался подобным образом)

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В современных реалиях вопрос толерантности стоит особенно остро, и в основном из-за того, что стираются границы между странами. Стремясь позаимствовать элементы другой культуры, можно столкнуться с оскорблением чувств ее носителей. Такое явление получило название "культурная апроприация", и впервые оно было упомянуто в 80-х годах прошлого века, чтобы обозначить стремление белых музыкантов исполнять традиционную "черную" музыку.

AdMe.ru изучил неоднозначные ситуации, связанные с культурной апроприацией.

Блэкфейс

Бренд Gucci столкнулся с обвинением в оскорблении чернокожих, выпустив вещь, намекающую на блэкфейс (разновидность театрального грима, которая использовалась белыми актерами, чтобы играть чернокожих людей). Бурю дискуссий вызвала черная водолазка-балаклава с воротом, натягивающимся на половину лица, и ярко-красными губами, изображенными вокруг отверстия для рта.

Дизайнерам Pradа тоже пришлось извиняться за блэкфейс. В коллекции аксессуаров Pradamalia есть сумки с брелками, похожими на обезьян с красными губами. Принеся извинения, компания внесла пожертвования организации из Нью-Йорка, занимающейся борьбой за расовую справедливость.

Образ гейши

Слева — Мадонна в образе гейши, справа — китайская актриса Гун Ли в фильме «Мемуары гейши».

Бренд косметики Fenty Beauty, которым владеет Рианна, выпустил новый хайлайтер Geisha Chic (в переводе «Шик гейши» или «Шикарная гейша»). Слово «гейша» вызвало бурю недовольства у пользователей инстаграма. Они засыпали аккаунт бренда возмущенными комментариями, критикуя название хайлайтера, выбор которого говорил о явном пренебрежении традиционными ценностями азиатского сообщества. Певица Мадонна также столкнулась с подобной критикой после того, как в 1999 году примерила на себя роль гейши для обложки журнала Harper`s Bazaar.

Мексика

Сверху – модель на показе коллекции Isabel Marant, снизу – мексиканские женщины в народных костюмах.

Дизайнер Изабель Маран получила обвинение от жителей мексиканской деревни из местности Санта-Мария Тлахуитолтепек. Их смутил внешний вид новых блузок, которые очень сильно напомнили им традиционные костюмы. Они сочли графические принты и детали настоящим плагиатом, а не просто творческой отсылкой.

Тюрбаны

Слева – модель на показе Gucci, справа – сикхи в национальных головных уборах.

Gucci обвинили за показ, на котором белые модели продемонстрировали сикхские тюрбаны. В твиттере Коалиция сикхов опубликовала пост, в котором было раскритиковано использование символа веры как модного аксессуара. Акцент делался на том, что сикхский тюрбан демонстрировали именно белые манекенщики и манекенщицы. Представители коалиции заявили о готовности подобрать подходящих сикхских моделей.

Африканская прическа

Американский Vogue спровоцировал скандал из-за фотографии модели Кендалл Дженнер с укладкой в африканском стиле. Журнал разместил два снимка в своем инстаграм-аккаунте в рамках кампании 15-й годовщины премии CFDA (Совет модельеров Америки) и Vogue Fashion Fund, на которых появились модели Кендалл Дженнер и Имаан Хаммам. Дженнер завили волосы, а Хаммам, наоборот, выпрямили. Это вызвало недовольство пользователей, которые посчитали, что правильнее было бы задействовать в съемке настоящую африканскую модель.

Латиноамериканские наездницы

Слева – модель на показе Christian Dior, справа – белокожая женщина в роли мексиканской наездницы в национальном костюме.

Кампания модного дома Dior возмутила общественность. Виной тому — героини коллекции Cruise-2019, которыми стали эскарамуза — латиноамериканские наездницы. Пользователи соцсетей высказали сомнение насчет того, что белокожие девушки должны изображать мексиканок.

Дреды

Слева – модель Карли Клосс на показе Marc Jacobs, справа – афроамериканка с традиционной прической.

В одном из показов Marc Jacobs среди всех моделей были только две чернокожие, хотя главным акцентом образов стали разноцветные дреды, которые мастер из Флориды Джена изготовила специально для модного шоу. Это спровоцировало недовольство у пользователей соцсетей: Марка обвинили в том, что он присвоил элемент культуры, в то время как подбор моделей был непропроциональным.

Африканские косички

Слева – Ким Кардашьян, справа – африканская девушка с традиционной прической.

Ким Кардашьян пришлось объясняться с разгневанными афроамериканцами. Те обрушили на нее свой праведный гнев из-за косичек. Светская львица пояснила, что, нося косички, подает хороший пример своей дочке Норт, которую воспитывает вместе с мужем, темнокожим рэпером Канье Уэстом.

Хиджаб

Слева – модель Анастасия Волконская-Решетова, справа – мусульманская девушка в национальном головном уборе.

Подписчиков отечественной модели Анастасии Волконской-Решетовой огорчило селфи в хиджабе, которое она опубликовала на своей странице в инстаграме. Пользователи-мусульмане посчитали фото неуместным и поспешили напомнить Анастасии, что она не исповедует ислам. Кроме того, многих смутило, что фотография в платке соседствует с очень откровенными снимками.

Чавы

Слева – модель в одежде дизайнера Гоши Рубчинского, справа – шотландский комик Нил Брэтчпиш в образе чава.

Одна из коллекций московского дизайнера Гоши Рубчинского подверглась критике из-за заимствования элементов типичного имиджа британских чавов (белых представителей низших слоев английского общества).

Гяру

Японская субкультура гяру зародилась еще в 90-е годы. Ее последовательницы красят волосы в блонд и увлекаются автозагаром, стремясь стать похожими на западных поп-див. Гяру по сей день подвергаются жесткой критике со стороны СМИ, родителей, педагогов и властей: в этой культуре видят вызов консерватизму в отношении внешнего вида.

Бинди

Слева — белая девушка с праздничным макияжем, справа — индийская женщина с бинди.

Бинди — точка на лбу, которую традиционно носят замужние индианки. В последнее время модницы стали часто использовать этот национальный атрибут. Много девушек с бинди можно встретить на Коачелле — калифорнийском фестивале музыки и искусств.

Венец из перьев (роуч)

Слева — белая девушка в карнавальном костюме, справа — индейская женщина в национальном головном уборе.

Венец из перьев примерила на себя Гвен Стефани в клипе на песню «Looking Hot», а также Карли Клосс на одном из показов Victoria’s Secret. Роуч, который изначально был военным атрибутом, а затем стал неотъемлемой частью национальной одежды индейцев, сейчас можно приобрести в любом магазине товаров для вечеринок. Сакральный смысл венца полностью утерян.

«ПокаХотти»

«ПокаХотти» — один из популярных костюмов на Хеллоуин. Часто такой костюм «индейской принцессы» выбирают люди, не принадлежащие к соответствующей культуре. Та же участь постигла и образ латиноамериканского гангстера: существует шуточный костюм «Vato Loco», что можно перевести как «сумасшедший чувак».

Стиль гетто

Слева — белая девушка в тематическом образе, справа — американская актриса Трэйси Черелл Джонс в роли жительницы гетто в фильме «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале».

В европейском сегменте инстаграма уже несколько лет наблюдается настоящй бум на типичные атрибуты обитательниц американских гетто, такие как широкие брови, помады темных оттенков, спортивная одежда, массивные серьги-кольца и так далее.