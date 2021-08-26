Что такое «феномен селебрити» и почему вокруг нас становится все больше людей, которые знамениты непонятно почему

Обычно, произнося слово «звезда» или «знаменитость», мы подразумеваем человека, который преуспел в какой-то определенной области: кинематограф, спорт, эстрада и т. д. Однако бывает так, что все знают человека, но никто толком не может сказать, чем же он прославился. Для этого явления есть даже особый термин — famous for being famous, то есть «знаменит, потому что знаменит». Он носит слегка пренебрежительную окраску, поскольку употребляется в отношении звезд, завоевавших популярность не благодаря своему таланту, а просто из-за частого появления в СМИ.

Нам в AdMe.ru стало любопытно разобраться в причинах возникновения этого явления, и мы пришли к выводу, что оно берет свое начало еще в XIX веке.

С чего все началось и кто был первым селебрити

Cам термин «селебрити» придумал американский историк и культуролог Дэниел Бурстин в 1961 году. Он утверждал, что изменения в журналистике и появление новых форм коммуникации разделили понятия славы и величия, и в итоге слава свелась к простой известности. Понятие селебрити как раз отразило новое явление, которое многих удивляло: «В прошлом, если кто-то был знаменит, то это было по какой-то причине: он был писателем, актером или даже преступником. Сегодня человек может быть известен своей известностью. Люди подходят к нему на улице и, чтобы показать, что они его узнали, говорят: „О, я видел тебя по телику!“» При этом одной из первых селебрити, чье изображение дошло до наших дней, можно считать французскую танцовщицу XIX века Клео де Мерод. Ее называли «первой настоящей знаменитостью». Она также была первой женщиной, чьи снимки распространились по всему миру в виде открыток. Можно сказать, что это был своеобразный аналог современного инстаграма.

Клео была внебрачной дочерью австрийской аристократки и сделала себе имя не столько благодаря своим танцам, сколько благодаря яркой внешности, гламурному образу и всевозможным слухам. Так, она ввела в моду прическу-шиньон, закрывающую уши, и многие стали шептаться, что у нее отсутствует одно или оба уха. Еще общество активно обсуждало личную жизнь де Мерод, в частности ее предполагаемый роман с королем Бельгии. А еще однажды она появилась на сцене в светло-розовой газовой тунике, которая создавала иллюзию обнаженного тела, и имя Клео вновь было у всех на устах. В общем, она была одной из самых популярных женщин во Франции в конце XIX — начале XX века и в 1898 году получила титул самой красивой женщины Парижа.

Светская львица, которая прославилась количеством мужей в 50-х годах прошлого века

Еще одним ярким примером этого феномена можно назвать американскую актрису и светскую львицу Жа Жа Габор, которая блистала в 50-е годы прошлого века. В свое время историк и кинокритик Нил Гэблер даже ввел такое понятие, как «фактор Жа Жа Габор», чтобы описать феномен непонятно откуда взявшейся популярности. Хоть она и значится во всех источниках как актриса, нельзя не отметить, что ее фильмография впечатляет намного меньше, чем ее экстравагантное поведение и список мужей. Всего у Жа Жа было 9 супругов, включая гостиничного магната Конрада Хилтона и известного актера Джорджа Сандерса. История успеха Габор довольно показательна: после нескольких появлений в кино она не сходила с экранов ТВ, регулярно снимаясь в различных телевизионных шоу. В итоге она создала себе образ вездесущей светской львицы. Конечно, в прессу постоянно проникали подробности ее личной жизни и всевозможные скандалы и сенсации.

Кстати, у Жа Жа было 2 сестры, которые тоже стали актрисами и в чем-то повторили ее судьбу. Позднее популярный телеведущий Мерв Гриффин напишет в своей автобиографии: «Спустя все эти годы трудно описать феномен 3 очаровательных девушек Габор и их вездесущей матери. Они ворвались на страницы светских хроник и в колонки сплетен так внезапно и с такой силой, как будто их сбросили с неба». Надо сказать, что Жа Жа прожила до 99 лет и застала расцвет популярности еще одной светской львицы, к которой имела самое прямое отношение, — Пэрис Хилтон.

Возрождение явления в нулевые благодаря внучке талантливого дедушки

Конрад Хилтон — успешный предприниматель, который остался в истории как человек, совершивший революцию в гостиничном бизнесе, и основатель сети отелей Hilton. Именно он сделал отели такими, какими мы привыкли видеть их сегодня: Конрад объединил их с ресторанами и развлечениями, превратив гостиницы из места для ночлега в место приятного времяпрепровождения. А еще ему принадлежит идея присваивать отелям звезды. Именно его правнучка стала одной из самых популярных селебрити в нулевые. Ее знали во всем мире, имя Пэрис Хилтон не сходило с обложек глянца, но при этом никто толком не мог объяснить, чем же она знаменита. По официальной версии, Пэрис Хилтон — модель, актриса, певица, дизайнер, но ни в одной из этих сфер она не оставила существенного следа, сопоставимого с самим фактом ее известности. Надо сказать, что бешеная популярность пришла к Пэрис после съемок в реалити-шоу «Простая жизнь», в котором она снялась вместе со своей подругой Николь Ричи, которая также пополнила список светских львиц.

Именно Хилтон стала той женщиной, которая возродила феномен «известных своей известностью» людей и оказывала огромное влияние на массовую культуру нулевых. Она появилась в Книге рекордов Гиннесса в 2007 году как самая переоцененная знаменитость, которая добилась успеха исключительно благодаря унаследованному богатству и роскошному образу жизни. Однако Пэрис пошла дальше и сумела монетизировать свою популярность, создав одноименный бренд. На сегодняшний день только ее парфюмерная линия принесла доход более $ 2,5 млрд. А в 2011 году журнал Variety назвал Хилтон «предпринимателем на миллиард долларов».

Феномен семейства Кардашьян

В 2011 году телеведущая Барбара Уолтерс пригласила на свою ежегодную программу о самых выдающихся людях года Крис Дженнер и ее дочерей: Ким, Хлои и Кортни Кардашьян. Ведущая обратилась к гостьям: «Вы не играете в кино. Вы не поете. Вы не танцуете. У вас, простите, нет никаких талантов». Тогда Хлои ответила: «Но мы развлекаем людей». А Ким добавила: «Думаю, это серьезный вызов — принять участие в реалити-шоу и заставить людей полюбить вас за то, кто вы есть. Мне кажется, что в этом случае на человека оказывается гораздо большее давление». Что интересно, в свое время Ким работала личным помощником Пэрис Хилтон. Сегодня семью Кардашьян-Дженнер называют даже «культурным феноменом». Многие до сих пор задаются вопросом, как можно было прославиться на весь мир и создать целую бизнес-империю, которая держится только на популярности сестер и их мамы. Ведь началось все с банального участия в реалити-шоу, но затем как по волшебству все, к чему бы ни прикоснулось семейство Кардашьян, стало превращаться в золото. Сегодня знаменитые сестры выпускают одежду, белье, косметику, украшения, работают моделями и стали одними из ключевых фигур современной поп-культуры. При этом их самый главный талант — это умение постоянно подогревать к себе интерес и не выпадать из поля зрения СМИ. Да, интеллектуальная часть медиа усиленно старается игнорировать факт существования вездесущих Кардашьян, но при этом у той же Ким 245 млн подписчиков в инстаграме.

В чем причины этого феномена и что с ним происходит в наши дни

Эксперты выделяют 2 версии, объясняющие появление селебрити. Согласно первой, знаменитость — это универсальное понятие, которое существовало и будет существовать в любом обществе и в любое время. Другая версия гласит, что феномен селебрити связан с ростом массовой культуры, когда в обществе стали доминировать видео- и аудиоСМИ. То есть известные люди были всегда, но раньше их популярность чаще всего была обусловлена реальными талантами, а сегодняшние звезды известны потому, что их жизнь активно освещают СМИ. При этом у общества явно есть на это запрос — посмотрите на количество подписчиков в соцсетях звезд. Это происходит по нескольким причинам. Так, по мнению психолога, возможно, некоторые люди, которые не очень уверены в себе и не могут получить то, что они хотят от настоящих отношений, из-за страха быть отвергнутыми, «хотят почувствовать связь со знаменитостью и получить от нее что-то позитивное». То есть это такой способ справиться с трудностями повседневной жизни. Также существует точка зрения, согласно которой у общества есть желание боготворить своих кумиров. Мы навязчиво следим за повседневной жизнью знаменитостей, нам интересно все: от любовных драм до банальных вещей типа того, какой кофе они пьют. Личные аспекты жизни становятся важнее профессиональных достижений. В этом смысле стирается грань между звездой и обычными людьми, ведь сегодня мы тоже добровольно выставляем свою жизнь напоказ в соцсетях. Можно подумать: «Вот, она такая же, как я, и добилась огромного успеха. Может быть, я тоже смогу к этому прийти».

Неудивительно, что в этих условиях за последние 20 лет феномен селебрити сильно расширил свои границы. С распространением интернета, социальных сетей и YouTube количество «известных своей известностью» людей растет и будет продолжать расти. Сегодня каждый имеет право на свою минуту славы — достаточно просто завести свой блог. Можно сказать, что поворотным моментом в понимании славы в XXI веке стала обложка журнала Time 2006 года, где вместо «человека года» был изображен монитор с зеркальной поверхностью, на котором было написано слово You, то есть «ты». Так журналисты обозначили тех, кто ежедневно создает контент на различных интернет-платформах. По мнению одного из медиаменеджеров, в XXI веке механизмы превращения в звезду значительно упростились и удешевились. «Девочка, которая раньше была популярна у себя в школе, теперь легко может стать инстаграм-селебрити с 2 млн подписчиков. Раньше нужно было, чтобы за тобой стояли деньги или какой-то бренд, а сегодня необходимо некоторое дарование, не более. Идолов больше нет, нет гениев и звезд, не может быть музыкантов, которые имели бы ауру полубогов. <...> Расстояние от вас до Ким Кардашьян равно нулю: анекдотическая фигура, не певица, не кинозвезда».