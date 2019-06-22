Что станет с бедной девушкой, если дать ей абсолютную власть. Первая леди Филиппин показала, что ничего хорошего

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В молодости Имельда Маркос напоминала Золушку. Эта филиппинка из обычной семьи всегда отличалась яркой внешностью. Когда ей исполнилось 18 лет, она с легкостью выиграла главный конкурс красоты в своей стране. На Имельду, как и должно быть в сказке, обратил внимание настоящий принц — будущий президент Фердинанд Маркос. Вот только их история не закончилась словами «и жили они долго и счастливо», а превратилась в неоднозначную биографию женщины, которую называют Стальной Бабочкой и приводят как пример злоупотребления властью.

Нас в AdMe.ru заинтересовала эта неординарная дама, поэтому мы решили рассказать о ней и вам.

«Мисс Филиппины»

Имельда Ремедиос Виситасион Ромуальдес родилась 2 июля 1929 года в семье адвоката и девушки из приюта. С детства ей нравились музыка и сцена. Поэтому после получения образования она решила зарабатывать на жизнь пением и участием в конкурсах красоты. В последних ее ждал успех: сперва девушка завоевала титул в своем родном городе и стала мисс Манила, а потом ее выбрали и главной моделью страны и вручили корону обладательницы титула «Мисс Филиппины». Имельда появлялась на обложках журналов и влюбляла в себя практически каждого встречного парня.

Не смог устоять перед чарами королевы красоты и молодой конгрессмен Фердинанд Эммануэль Эдралин Маркос — будущий президент Филиппин. Имельда настолько его покорила, что он сделал ей предложение уже через 11 дней после знакомства.

Фердинанд и Имельда Маркос в день своего бракосочетания, 1954 год.

«Ее любовь привела меня к вершинам успеха», — рассказывал политик о своей жене. Их брак и правда выглядел счастливым. Фердинанд смотрел на Имельду влюбленными глазами до самой своей смерти в 1989 году. Они воспитали троих детей и навсегда остались в истории своей страны. Правда, запомнили их как диктаторов.

Стальная Бабочка

После пышной свадьбы Имельда все реже занималась пением и модельной карьерой, девушка решила полностью посвятить себя политической карьере мужа. Она ездила вместе с ним на митинги, общалась со всеми, кто мог бы помочь в продвижении. Энтузиазм пары дал свои плоды, и в 1965 году Фердинанд стал президентом Филиппин.

Президент Фердинанд Маркос, Имельда Маркос и трое их детей: Фердинанд-младший, Ирен и Имельда, 1965 год.

Имельда не была одной из тех первых леди, которые только украшают официальные фотографии. Она принимала реальное участие в жизни своей страны: ездила с дипломатическими миссиями по всему миру, занимала ряд должностей. Невозможно было не заметить ее умение нравиться людям. Эта женщина выстроила дружеские отношения с Рональдом Рейганом, Мао Цзэдуном, Леонидом Брежневым, Ким Ир Сеном и даже Саддамом Хусейном. Благодаря ее уговорам, Муаммар Каддафи согласился способствовать перемирию Филиппин и исламских сепаратистов. Очарование и дипломатический талант Имельды сделали ее страну одной из самых авторитетных в те годы.

Имельда Маркос и Индира Ганди, 1971 год.

Также первая леди занималась вопросами культуры и здравоохранения, инициировала множество социальных программ. Маркос способствовала строительству впечатляющих сооружений: кардиологического центра, нефрологического института, конгресс-центра, Кокосового дворца и многих других.

К сожалению, супруги быстро оценили все преимущества власти и решили воспользоваться своим высоким положением. В 1972 году Фердинанд отменил конституцию страны и фактически установил диктаторский режим. Вместе с женой они получили доступ к государственному бюджету. Имельда не стала ограничивать себя и вскоре превратилась в настоящего шопоголика. Казалось, что женщина покупает все, о чем мечтала, когда была ребенком. Она выбирала дорогие бренды, предметы роскоши, дизайнерскую одежду, заказывала сотни своих портретов. Одной из самых дорогих картин была версия «Рождения Венеры» Боттичелли с первой леди в главной роли. Больше всего Маркос любила обувь (которой были заставлены целые комнаты). Позже она оправдывалась: «Я никогда не покупала 3 000 пар туфель, у меня их было только 1 060».

Эта женщина хотела навсегда забыть свое бедное детство. Она даже запретила книгу одной из филиппинских журналисток, которая решила рассказать, что маленькая Имельда была такой же нищей, как и большинство граждан ее страны сейчас. «Она не хотела, чтобы правда о ее плебейском происхождении стала известна. Она создавала совсем иной имидж... Она надевала шикарные платья, отправляясь в такие места, где у людей не было даже элементарных удобств. Она жила фантастической жизнью в нищей стране», — писала автор «Нерассказанной истории Имельды Маркос» Кармен Педроза.

Президент США Линдон Джонсон, его супруга Леди Бёрд Джонсон, Имельда Маркос и президент Филиппин Фердинанд Маркос на церемонии открытия Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, 1966 год.

О покупках первой леди ходили легенды. Таможенные документы подтверждают, что во время одной из поездок в Нью-Йорк она потратила за день $ 3 млн. Имельда приобрела картину Микеланджело за $ 3,5 млн, как-то приказала развернуть самолет, вылетающий из Рима, потому что забыла купить сыр, а туалетную бумагу, которой она пользовалась, изготовляли вручную из тончайшего шелка.

Женщина не хотела слышать отказа, и ей несли деньги из государственной казны по первому требованию. За авторитаризм и любовь к роскоши Имельду начали называть Стальной Бабочкой.

Конец правления и возвращение в политику

Богатая жизнь супругов выглядела еще более впечатляющей на фоне бедности их страны. Люди, которые жили в нищете, начали понимать, что все хорошее, что сделали президент с женой для Филиппин, меркнет на фоне их эгоизма и злоупотребления властью.

В 1986 году режим Фердинанда Маркоса был свергнут. Его выгнали из страны и возбудили уголовное дело: бывшего президента и его супругу обвинили в нанесении государству финансового ущерба на сумму в $ 90 млрд. На родину Имельда смогла вернуться только в 1991 году, уже после смерти мужа. Там она открыла музей обуви.

Почти сразу Маркос решила вернуться в политику, но первую серьезную должность, члена палаты представителей Филиппин, ей удалось получить только в 2010 году, когда Имельде исполнилось 80 лет. Не отказывается от политических амбиций эта женщина и сейчас.