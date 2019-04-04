Что произойдет с вашим телом, если вы будете съедать по 2 бутона гвоздики в день

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Гвоздика — это нераскрывшиеся бутоны тропического гвоздичного дерева из Индонезии. Она является одной из самых популярных специй в мире. Помимо сладкого вкуса, который пряность придает блюдам, гвоздика также славится своими целебными свойствами.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами преимуществами употребления всего 2 бутонов гвоздики в день.

1. Укрепление иммунной системы

Гвоздика является одним из лучших продуктов, которые мы можем употреблять для укрепления иммунитета. Все потому, что она увеличивает количество лейкоцитов в организме, что помогает нам бороться с инфекциями. И все это благодаря витамину С, который содержится в специи.

2. Улучшение пищеварения

Гвоздику можно использовать в качестве средства от проблем с пищеварением, поскольку она стимулирует секрецию пищеварительных ферментов. Она также уменьшает тошноту. В ней много клетчатки, способствующей пищеварению и помогающей предотвратить запоры. Лучший способ лечения проблем кишечника — употреблять специю в виде порошка.

3. Облегчение зубной боли

Эта пряность обладает местными анестезирующими свойствами. Если у вас болит зуб, поместите бутон над раздраженным местом, чтобы устранить дискомфорт, пока не доберетесь до стоматолога.

4. Улучшение состояния печени

Печень отвечает за детоксикацию нашего организма. Содержащийся в гвоздичном масле эвгенол улучшает работу печени.

5. Облегчение боли и уменьшение воспаления в организме

Эвгенол также обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Для облегчения головной боли можно попробовать 2 способа: съесть 2 бутона гвоздики или применять их местно. Если вы предпочитаете 1-й способ, следует добавить бутоны в стакан молока и выпить его. Если вы хотите применять гвоздику местно, необходимо замочить ее в кокосовом масле и помассировать им виски, чтобы добиться облегчения.

6. Укрепление костей и суставов

Гвоздика содержит определенные элементы, такие как флавоноиды, марганец и эвгенол, которые способствуют здоровью костей и суставов. Эти вещества увеличивают плотность костей, участвуют в создании костной ткани и транспортируют полезные минералы в наши кости.

7. Гвоздика обладает антибактериальными свойствами

Исследование, проведенное в Университете Буэнос-Айреса, проверило влияние гвоздики на опасные бактерии, такие как кишечная палочка и стафилококк. Согласно проведенным тестам, гвоздичное масло эффективно борется с этими бактериями. По данным департамента пародонтологии Лёвенского католического университета, жидкость для полоскания рта с маслом чайного дерева, гвоздикой и базиликом может улучшить здоровье зубов и уменьшить количество бактерий и зубного налета во рту после использования в течение 21 дня.

8. Гвоздика — кладезь антиоксидантов

Гвоздика является источником полифенолов. Полифенолы — это мощные антиоксиданты, содержащиеся в овощах. Они приносят большую пользу нашему организму: снижают уровень холестерина и кровяное давление и улучшают функцию и гибкость артерий.

9. Регулирование уровня сахара в крови

Данная специя идеально подходит людям с диабетом, потому что она помогает регулировать и контролировать уровень сахара в крови и восстанавливает его баланс.

10. Замедление свертываемости крови

Известно, что эвгенол замедляет свертывание крови. Имейте в виду, что употребление гвоздики может плохо повлиять на действие лекарств, разжижающих кровь. Перед тем как увеличивать количество данной специи в рационе, необходимо проконсультироваться с врачом.

Употребляете ли вы гвоздику? Расскажите, в какие блюда вы обычно добавляете эту полезную специю?