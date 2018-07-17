Что произойдет с человечеством, если исчезнут пчелы (Важная информация для тех, кто любит джинсы и кофе)

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Многие слышали про эффект бабочки — когда незначительное действие имеет серьезные последствия. И вот один хороший пример такого явления — пчелы. Как вы думаете, что произойдет с нашей планетой, если в какой-то момент не станет этих насекомых? Человечество останется без меда или все будет куда серьезнее? Ответ вы найдете в статье.

Все знают, что благодаря опылению создается биоразнообразие на нашей планете, но вы вряд ли задумывались, какой процент продовольственных культур приходится на пчел. Цифры шокирующие: 87 % фруктов, овощей, семян во всем мире зависит от этих маленьких тружеников. AdMe.ru узнал, какая жизнь на Земле ждет без пчел, и в очередной раз убедился, что природа не создает ничего случайного.

Кофеманы должны стать первыми защитниками пчел

Главными опылителями кофе являются пчелы, и без них поставки этих ароматных зерен резко сократятся, а мировые компании с потерей прибыли вынуждены будут закрыть производства. Без кофе, конечно, можно прожить, это не продукт первой необходимости, но во многих странах Латинской Америки в кофейной промышленности работает большая часть населения. Тем самым мир без пчел обречет на безработицу и голод миллионы людей.

Поклонники джинсы тоже в зоне риска

Из тканей, содержащих хлопок, изготавливается более 60 % женской и более 75 % мужской одежды, и именно пчелы опыляют хлопок. С исчезновением этого материала придется попрощаться с джинсами и футболками. Конечно, в нашем мире можно придумать искусственные ткани, но тогда одежда станет недоступной по цене большинству населения либо придется довольствоваться синтетикой, в которой невозможно сохранить комфортную температуру тела.

Каждый любитель стейка должен выращивать цветы

Рогатый скот можно кормить зерном, отрубями и комбикормом, но без масличных культур (которые опыляют только пчелы) животные не смогут набрать положенную массу. Без пчел коровы начнут болеть, терять вес, у них появятся проблемы с сердцем, а их мясо станет невкусным. Вряд ли вам захочется навсегда отказаться от любимых блюд или покупать мясо, выращенное на гормонах.

Как будут выглядеть магазины?

Магазины Whole Foods в рамках эксперимента оставили на витринах молочные продукты, которые теоретически могли бы быть доступны без пчел. Покупатели явно остались не в восторге, ведь около 50 % продукции просто исчезло. Затем такой же эксперимент проделали с овощами и фруктами: с прилавков полностью убрали капусту, яблоки, морковь и многое другое. Нужно понимать, что на оставшиеся продукты цены подскочат до небес и перестанут быть доступными большинству населения. Есть и другие опылители — летучие мыши, птицы, бабочки, но их сил не хватит, чтобы прокормить все человечество. В мире, в котором еще есть пчелы, уже много голодающих, а именно 850 млн человек.

Что случится с людьми?

«Если мы умрем, мы заберем вас с собой».

Мнения ученых разделились: одни утверждают, что люди не смогут долго прожить без пчел, другие не отрицают, что это вызовет голод и безработицу, но человечество продолжит свое существование. Пчеловоды говорят, что сахар может стать заменой меду, а опыление заменить невозможно и лучше уделять больше внимания пчеловодству и экологии, чем тратить бешеные средства на разработки роботов-опылителей. Несмотря на разные мнения, совершенно точно, мир без пчел изменится, и не в лучшую сторону. Это еще один повод задуматься над тем, что все созданное природой связано одной цепью и даже самое незначительное на первый взгляд насекомое может привести к глобальной катастрофе.

А как вы думаете, человечество уже достигло такого прогресса, что сможет найти замену всему, или все же то, что создано природой, заменить невозможно?