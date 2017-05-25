Что произойдет, если положить кусочек лимона рядом с кроватью
Все знают, что лимон полезен из-за высокого содержания в нем витамина С. Этот фрукт добавляют в чай, используют в приготовлении блюд, им лечат простуду. Но на этом удивительные свойства лимона не заканчиваются.
AdMe.ru узнал, чем еще может быть полезен лимон, если положить его рядом с кроватью.
Наконец-то расслабитесь
Аромат цитрусовых успокаивает нервную систему, уменьшает беспокойство и помогает снять напряжение после тяжелого дня. Если под рукой нет аромамасла, подойдет и кусочек лимона.
Улучшится концентрация внимания
Лимон обладает еще одним удивительным свойством. Ежедневно вдыхая его аромат, человек становится более сконцентрированным, улучшается его память и умственная деятельность. Даже на работе люди делают меньше ошибок, если там пахнет лимоном. К такому выводу пришли японские ученые.
Поднимется настроение
Эфирное масло лимона — проверенное средство от депрессии. Поэтому если вы испробовали все средства, но ничего не помогло, обратите внимание на этот солнечный фрукт.
Воздух очистится от микробов
Лимон обладает не только приятным ароматом, но и бактерицидными свойствами. Он хорошо очищает воздух в помещении.
Больше никакого высокого артериального давления
Многие люди страдают гипертонией. Лимон поможет и в этом случае. Его запах снижает артериальное давление.
Не будут беспокоить насекомые
Муравьи, мухи, комары и другие насекомые вряд ли захотят остаться в доме, где будет пахнуть лимоном. И не придется тратить деньги на химические репелленты. Для лучшего эффекта в кусочки лимона советуют поместить гвоздику.
Фото на превью depositphotos