Что произойдет, если положить кусочек лимона рядом с кроватью

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Все знают, что лимон полезен из-за высокого содержания в нем витамина С. Этот фрукт добавляют в чай, используют в приготовлении блюд, им лечат простуду. Но на этом удивительные свойства лимона не заканчиваются.



AdMe.ru узнал, чем еще может быть полезен лимон, если положить его рядом с кроватью.