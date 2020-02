Что происходит за кадром «Кто хочет стать миллионером?» и на что тратят выигрыш победители

Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» выходит на отечественном телевидении уже 20 лет. Первые выпуски показывали по НТВ, тогда передача называлась «О, счастливчик!» В 2001 г. после переезда на «Первый канал» шоу дали оригинальное название, какое оно носит и в других странах, — Who Wants to Be a Millionaire?