Что происходит за кадром «Кто хочет стать миллионером?» и на что тратят выигрыш победители
Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» выходит на отечественном телевидении уже 20 лет. Первые выпуски показывали по НТВ, тогда передача называлась «О, счастливчик!» В 2001 г. после переезда на «Первый канал» шоу дали оригинальное название, какое оно носит и в других странах, — Who Wants to Be a Millionaire?
Мы в AdMe.ru покопались в том, что происходит за кадром популярного шоу, нашли неожиданные факты и вспомнили везунчиков, которые ответили на все 15 вопросов.
Факты и секреты телешоу
- За день снимают сразу несколько выпусков, поэтому на один сезон уходит около недели. На это время в павильоне телестудии возводят декорации, которые напоминают летающую тарелку.
- На съемку одного выпуска требуется 3–5 часов. Зрителям запрещено выходить из зала, они могут лишь размяться рядом со своим местом в 5-минутные перерывы. Все остальное время нужно сидеть тише воды, ниже травы.
- На отечественное телешоу теперь приглашают только звезд из-за рейтингов. Зрителю больше не интересны простые люди, они хотят знать, насколько умны знаменитости. В других странах известных личностей приглашают только на праздничные выпуски.
- Программу снимают без дублей. Съемку прерывают только в экстренных случаях, например, если в зале раздастся внезапный шум.
- Ведущий Дмитрий Дибров имеет в своем арсенале около 200 галстуков и 150 очков. Коллекцию он собрал специально для съемок этого телешоу.
- В студии используют ненастоящие деньги. Выигрыш отдают на карте либо переводят на банковский счет победителя.
- Вопросы и ответы составляют так, чтобы правильный вариант можно было вычислить логически, не зная точного ответа.
- По стечению обстоятельств первый победитель в отечественной версии выиграл в первом же выпуске после переезда шоу на другой канал. И в этой же передаче был дебют Максима Галкина в качестве ведущего. Чтобы победа не выглядела как пиар-ход, выпуск поставили в эфир 7-м по счету в сезоне.
- В выпуске от 18 февраля 2017 г. в кресле игрока попеременно сидели оба ведущих: Максим Галкин и Дмитрий Дибров. Они менялись местами, чтобы задавать вопросы и отвечать. Оба выиграли по ₽ 200 000.
- Среди всех франшиз Who Wants to Be a Millionaire? выделяется индийская версия. Как и болливудские фильмы, она не обошлась без танцев и песен. А еще в Индии первый победитель появился только спустя 11 лет после выхода шоу. Его история похожа на сюжет фильма «Миллионер из трущоб»: 27-летний Сушил Кумар работал обычным клерком и получал меньше $ 100 в месяц.
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В британской версии был случай мошенничества. Майор вооруженных сил Чарльз Ингрэм сговорился с преподавателем колледжа Теквеном Уиттоком и обманом выиграл £ 1 млн. Их разоблачили при просмотре записи: Уитток кашлял после озвучивания вопроса, количество кашляний равнялось номеру ответа. Выигрыш обнулили, а сообщников привлекли к уголовной ответственности.
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Ведущие запутывают игроков, сами не зная правильного ответа. Только когда участник называет предполагаемый вариант, на экране ведущего появляется метка, которая показывает, верный он или нет.
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Из-за разницы в курсе самый крупный выигрыш среди всей франшизы — в Великобритании. Если переводить в рубли, получится около 80 млн.
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Шоу показывают на протяжении 20 лет более чем в 70 странах мира, за все это время только 2 женщины были ведущими.
Все победители игры
- Игорь Сазеев. Первый победитель родом из Санкт-Петербурга. На момент участия в передаче (2001 г.) ему было 38 лет. Игорь воспользовался лишь одной подсказкой. Часть миллиона ушла на выплату налога. На оставшиеся 650 тыс. мужчина съездил в Германию к своему сыну от первого брака, купил подержанную машину и велосипеды детям. Кое-что потратил на бизнес, но вложился неудачно.
- Ирина и Юрий Чудиновских. Семья приехала на передачу из Кирова. Супруги отвечали уверенно с самого начала. Подсказка понадобилась только после 9-го вопроса, а на последний помог ответить мультфильм «Ну, погоди!» Вопрос был про названия фигур в игре городки. На выигранный миллион муж и жена поменяли машину, купили детям шубы, путешествовали. Часть денег инвестировали в банк.
- Светлана Ярославцева. Для участия в телешоу Светлана приехала из г. Троицка Московской области. В 2006 г. разыгрывали уже 3 млн. На эти деньги победительница купила 1-комнатную квартиру для мамы и дачу. Также женщина съездила в Израиль.
- Тимур Будаев. Четвертый победитель приехал на телеигру в 2010 г. из Пятигорска. На часть выигранных денег мужчина отправил родителей в путешествие за границу, на что потратил остальные — неизвестно. Тимуру так понравилась игра, что он решил участвовать и в других интеллектуальных шоу: «Своя игра», «Гений». В 2019 г. еще раз пробовал себя в «Кто хочет стать миллионером?», но выиграл только ₽ 200 000.
- Бари Алибасов и Александр «Данко» Фадеев. Музыкальный продюсер и певец выиграли 3 млн в 2013 году. Они изначально были настроены на победу, хотя потратили подсказки еще в первой половине игры. Чтобы ответить на последний вопрос «Сколько морей омывают Балканский полуостров?», игрокам пришлось считать названия на пальцах. Выигрыш звезды отдали на благотворительность.
- Юлианна Караулова и Тимур Соловьев. Певица и телеведущий выиграли ₽ 3 млн в 2017 году. И пока это последний раз, когда участники телешоу смогли ответить на все вопросы. Артисты не знали ответа на 15-й вопрос. Тимур предлагал забрать 1,5 млн, но Юлианна решила рискнуть и не прогадала. Все деньги также пошли в благотворительные фонды.
А вы на что потратили бы выигрыш?