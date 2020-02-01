Что происходит за кадром «Кто хочет стать миллионером?» и на что тратят выигрыш победители

В британской версии был случай мошенничества. Майор вооруженных сил Чарльз Ингрэм сговорился с преподавателем колледжа Теквеном Уиттоком и обманом выиграл £ 1 млн. Их разоблачили при просмотре записи: Уитток кашлял после озвучивания вопроса, количество кашляний равнялось номеру ответа. Выигрыш обнулили, а сообщников привлекли к уголовной ответственности.

Ведущие запутывают игроков, сами не зная правильного ответа. Только когда участник называет предполагаемый вариант, на экране ведущего появляется метка, которая показывает, верный он или нет.

Из-за разницы в курсе самый крупный выигрыш среди всей франшизы — в Великобритании. Если переводить в рубли, получится около 80 млн.