Что происходит с детьми, из которых родители хотят сделать великих актеров

15 2 13 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Родительницу, которая водит ребенка на прослушивания, кастинги и т. п., обычно называют сценической мамой. По совместительству она еще и менеджер: следит за тем, чтобы ребенок не опаздывал, хорошо выглядел и на зубок заучивал роль. Как правило, термин «сценическая мама» используется с толикой негатива, поскольку этим женщинам свойственно давить на детей и всеми мыслимыми способами заставлять их добиваться хороших результатов.

Мы в AdMe.ru выяснили, чем живут дети-актеры и их сценические родители, а также к чему может привести такой образ жизни.

Чем готова жертвовать сценическая мама, чтобы ее ребенок добился желаемых результатов

Мама актрисы Маши Годкин водила дочь с одного прослушивания на другое, в то время как ее ребенок хотел остаться дома и почитать книжку. Роли, которые получала девочка, были причиной ее раздора со сверстниками, которые отчаянно ей завидовали и поэтому ненавидели ее. «Все вращалось вокруг моей мамы. Она очень хотела, чтобы я успешно проходила кастинги. Когда я проваливала их, то чувствовала себя недостойной». Руководитель агентства по детским талантам описывает этих мам так: «Представьте себе властную женщину, которая учит директоров руководить, выпрашивает для себя различные льготы и заставляет ребенка играть, даже если он этого не хочет». Чтобы дети добились успеха и освоили актерское мастерство, их родители готовы пойти на многое. Одна мама не задумываясь пропустила похороны бабушки ради прослушивания, а другая привела на прослушивание 3-летнюю дочь. Она застеснялась и не прошла кастинг. Организатор попросил их вернуться через полгода. Когда мама с девочкой ушли, он увидел в окно, как женщина грозно сказала малышке: «Если ты не вернешься туда сейчас и не выиграешь, за тобой придут клоуны!» Ребенок расплакался, но вернулся и дрожал на прослушивании как осиновый лист. Есть и обратные ситуации. Если ребенок впал в ступор или растерялся, некоторые мамы, недолго думая, бегут ему на помощь. Так сделала одна американка, когда ее дочка на школьном конкурсе талантов вдруг забыла слова песни. Сцена попала на видео, которое мгновенно стало вирусным.

Женщин толкают на это собственные нереализованные мечты

Сценическая мама управляет как профессиональной, так и личной жизнью ребенка. Считается, что основная причина такого тотального контроля — собственные нереализованные желания. Например, мама упомянутой выше Маши Годкин сама хотела быть актрисой, но не сложилось. По какой-то причине женщина решила, что ее дочь также хочет овладеть актерским мастерством. Психологи не видят ничего плохого в том, что дети снимаются в фильмах или рекламных роликах, но предупреждают, что желание заниматься этим должно идти от ребенка. В противном случае он лишь исполняет родительскую волю. Здесь кроется психологическая ловушка: успех ребенка до такой степени окрыляет его родителей, что они начинают вкладываться в его жизнь так, как никогда не вкладывались в свою. В Голландии психологи провели небольшой эксперимент, в котором приняли участие 43 родителя (в основном женщины) в возрасте около 40 лет. У каждого из них был ребенок в возрасте от 8 до 15 лет. Родители прошли психологический тест, который определил, воспринимают ли они своих детей как отдельных личностей. Выяснилось, что те взрослые, у которых были нереализованные мечты, более склонны относиться к детям как к части самих себя. Говоря иначе, эти родители живут своими детьми и наслаждаются их победами так, как если бы они были их собственными.

Что происходит с этими детьми и как они себя чувствуют

Мир кино, несмотря на завораживающую картинку, обычно приносит детям лишь стресс: высокая конкуренция, отсутствие постоянной занятости, частые отказы. Добавьте к этому родительские упреки за неоправданные ожидания. Нередки ситуации, когда сценическая мама, получив выгодное предложение, срывается с места и переезжает в другой город вместе с ребенком.

«Мне было 13, когда друг мамы предложил мне поработать моделью. Она была озадачена, но согласилась. В офисе 2 изящные женщины рассматривали меня как корову на рынке. Они задавали вопросы, но не слушали, что я отвечаю, — они смотрели на то, как выглядит мой рот, мои губы». © Cusi Cram / scarymommy

Кроме того, одно дело — ребенок-актер, и совсем другое — подросток-актер. Когда юное дарование взрослеет, обычно интерес к нему ослабевает. Поэтому многие родители всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются помешать физическому и эмоциональному взрослению ребенка. Самооценка у таких детей, как правило, очень хрупкая. Они чувствуют себя хорошо только в тех случаях, когда получается угодить родителям. Любая неудача может повергнуть их в пучину депрессии. Вырастая, дети продолжают жить по той же модели: они ищут тех, кто будет их хвалить и направлять, и находятся в полной зависимости от этих людей. Еще одна ложка дегтя — это деньги. Несмотря на то что средства детей-актеров защищены законом в большинстве стран, порой случаются неприятные инциденты. Например, Гэри Коулман подал в суд на своих родителей и личного менеджера, обвинив их в присвоении денег, которые он заработал. Кое-какие средства ему удалось отсудить.

Не стоит сбрасывать со счетов и общественность. Когда 12-летняя Брук Шилдс появилась в фильме «Прелестное дитя» в таком виде, как на кадре выше, СМИ яростно критиковали маму актрисы. А она взяла и отправила дочь на несколько других похожих проектов. Разумеется, для психики подростка это было слишком.

У некоторых звезд мирового масштаба были такие родители

Многие родителей звездных детей также являются их официальными менеджерами. Рабочие отношения смешиваются с личными, что порой приводит к малоприятным результатам. Два наиболее печальных примера — это Линдси Лохан и Маколей Калкин. Обоим актерам было очень трудно адаптироваться к взрослой жизни. В том числе из-за неприемлемого поведения их родителей. Впрочем, есть и позитивные примеры. Джоди Фостер снималась в кино с 3 лет, прославилась в 14-летнем возрасте после роли в фильме «Таксист», и ее карьера на этом не оборвалась.

На фотографии выше Мелисса Фрэнсис. В 70-х и 80-х ее лицо не сходило с экранов телевизоров. Девочка добилась этого не сама — во многом такая слава была заслугой ее матери. Мелисса замечает: «У меня есть прекрасные воспоминания о маме, но есть и другие, они очень трудные. Когда я была ребенком, то даже не понимала, хвалят меня или оскорбляют». К сожалению, мама юной актрисы была слишком жесткой и их отношения разладились (они не общались несколько лет).

Конечно, не всякая сценическая мама по определению является монстром

Это психолог, в прошлом модель и балерина Вивиан Диллер. Когда ее маленькому сыну предложили роль, женщина отказалась, поскольку это требовало переезда, а она не хотела разрушать семью.

Руководители агентств по детским талантам советуют сценическим мамам и папам придерживаться простых правил: Рассматривайте актерскую игру ребенка как факультативное занятие, а не как основной вид деятельности.

Если ребенок не смог получить роль, не обвиняйте его в недостатке таланта, или упорства, или чего-то другого.

Когда чувствуете, что ваша самооценка понижается и повышается в зависимости от успеха ребенка, остановитесь.

Найдите такого менеджера, который будет защищать интересы ребенка, а не потакать желаниям родителей.

Будьте готовы прервать карьеру ребенка, если он перестал наслаждаться ею. Даже если вы вложили море сил и денег в его развитие. Если следовать этим нехитрым советам, можно вырастить талантливого актера или актрису и при этом не превратить ребенка в средство достижения собственных нереализованных амбиций.