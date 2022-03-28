14 известных десертов, названия которых звучат как райская песня, но имеют совсем уж неожиданное значение

Достаточно кому-то упомянуть некий популярный десерт, как у нас уже начинают течь слюнки. Слова «клафути», «панакота» и «тосино де сьело» звучат как мелодия, предвещающая гастрономическое наслаждение. Но не всякий покусился бы на лакомство с названием «вбитые гвозди», «вареные сливки» или «сало с небес». А ведь именно так можно перевести наименования упомянутых выше иностранных сладких угощений.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, что означают названия десертов, которые являются национальной гордостью в разных странах мира.

Макарон

Макарон — изысканное французское пирожное, которое представляет собой соединенные на манер сэндвича 2 небольших печеньица из миндальной муки. Прослойка может быть разной: крем, карамель, шоколадный ганаш, джем. По одной из легенд, королева Екатерина Медичи познакомила Францию с венецианским миндальным печеньем, которое и легло в основу знаменитого десерта. Знатоки этимологии предполагают, что французское слово macaron происходит от диалектного итальянского maccarone. Оно, в свою очередь, связано со словом аmaccare, что означает «разбить, раздавить». Вероятно, это отсылка к способу получения миндальной муки. Таким образом, если немного пофантазировать, можно адаптировать название пирожных следующим образом: «разбитыши».

Штрудель

Лакомство представляет собой рулет из слоеного теста с начинкой, будь то яблоки, вишня или другие фрукты и ягоды. Чаще всего штрудель относят к австрийской кухне, но этот десерт типичен и для некоторых других европейских стран, например Германии и Венгрии. Популярность блюдо приобрело во время правления династии Габсбургов. Немецкое слово der Strudel переводится как «вихрь, водоворот». Дело в том, что рулет в разрезе напоминает воздушную или водную воронку.

Тирамису

Итальянский десерт состоит из нескольких слоев пропитанного кофейным напитком печенья савоярди и крема на основе сыра маскарпоне. По легенде, рецепт лакомства изобрела девушка из Тревизо. Название десерта происходит от диалектной фразы «Tireme su», что означает «Вознеси меня».

Профитроль

Профитроль — небольшое пирожное из заварного теста с начинкой. И хотя сейчас этот десерт относится к французской кухне, его рецепт изобрел итальянский повар. Уже упомянутая выше Екатерина Медичи способствовала популяризации этого лакомства в Париже. Полагают, что французский термин profiterole происходит от слова profit. Его раньше использовали, когда речь шла о небольшом подарке или чаевых. Таким образом, название десерта можно перевести как «маленькое вознаграждение».

Дораяки

Японское лакомство дораяки состоит из 2 бисквитных лепешек, соединенных с помощью пасты из сладких бобов. Встречаются варианты и с другими начинками, например джемом. Название どら焼き дословно переводится как «жареный гонг» и связано с легендой о происхождении десерта. Однажды самурай по имени Бэнкэй умудрился забыть свой гонг в доме крестьянина. Тот спрятал вещицу, чтобы использовать ее в кулинарных целях: мужчина начал жарить на гонге лепешки, которые получались идеально круглой формы.

Панакота

Панакота представляет собой нежнейшее сливочное желе, которое обычно подают с ягодным соусом. Родиной десерта называют итальянский регион Пьемонт, а его название не несет в себе никакого поэтичного смысла. Panna cotta в переводе с итальянского означает «вареные сливки» или «приготовленные сливки».

Бурфи

Бурфи, или барфи, — десерт, который особенно популярен в Индии, Пакистане, Бангладеше. Представляет собой конфеты из уваренного сгущенного молока с добавлением кардамона. Название лакомства происходит от персидского слова barf — «снег». Таким образом, десерт можно назвать «снежки».

Клафути

Клафути — французский десерт, который готовят из жидкого теста и ягодной начинки. Самым распространенным является вариант с вишней. Название выпечки связано с окситанским словом clafir. А если еще больше углубиться в этимологию, можно выяснить, что этот глагол происходит от старофранцузского claufir — «прибить гвоздями». Ягоды в десерте действительно напоминают шляпки крепежных металлических изделий. Таким образом, название «клафути» можно перевести как «вбитые гвозди».

Сютлач

Одним из самых распространенных десертов турецкой кухни является сютлач — сладкий рисовый пудинг. Местные считают, что это лакомство пришло к ним из Средней Азии по Шелковому пути. Сютлач называли целебным блюдом и готовили для людей, у которых были проблемы с желудком. Слово sütlaç означает «молочное блюдо», так как важным ингредиентом в рецепте является молоко.

Круассан

Эту хрустящую булочку принято считать типичным французским лакомством, однако ее родина — Австрия. Однажды выходец из этой страны открыл в Париже заведение под названием «Венская пекарня» и буквально влюбил местных в ароматные рогалики. Французы дали выпечке свое название — croissant, что дословно переводится как «полумесяц».

Чурчхела

Чурчхела — сытный грузинский десерт. Орехи нанизывают на нитку, после чего окунают в загущенный мукой горячий виноградный сок и охлаждают. Название лакомства состоит из слов ჩირი («сухофрукт») и ცხლად («горячо», «горячее»). Таким образом, десерт можно окрестить так: «сухофрукты горячим способом».

Юэбин

Юэбин — китайский пряник с начинкой из бобов, орехов, кунжута или желтков утиных яиц. Название выпечки 月饼 дословно переводится как «лунный пряник». Несложно догадаться, что угощение символизирует небесное тело. Дело в том, что юэбинами китайцы лакомятся, когда любуются полной луной во время Праздника середины осени.

Тосино де сьело

Десерт тосино де сьело подают в Испании и Португалии. По сути, это пудинг из заварного крема: яичные желтки соединяют с горячим сахарным сиропом и готовят на водяной бане. Едят лакомство холодным. Испанское название tocino de cielo дословно переводится как «сало с небес».

Эклер

Французские заварные пирожные вытянутой формы, по одной из версий, изобрел некий Мари-Антуан Карем. Он начал печь в 8 лет, чтобы вырваться из нищеты. И не зря: кондитерские изделия принесли Карему славу. Слово éclair переводится как «вспышка, молния». Есть 2 версии, почему так назвали это пирожное. Во-первых, потому что оно съедается с молниеносной скоростью. А во-вторых, глянцевая глазурь лакомства искрится, как разряд в атмосфере.