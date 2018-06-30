Что обозначают логотипы и названия всемирно известных брендов

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Знаете ли вы, что зашифровано в названии магазина IKEA? А что вдохновило автора логотипа компании Android? Вот и мы не знали, пока не взялись за создание этой статьи.

AdMe.ru предлагает взглянуть на историю всемирно известных брендов и узнать, что повлияло на создание таких важных деталей, как логотип и название.

Pepsi

По мнению Дэвиса Брэдхема, изобретателя Pepsi, его напиток из смеси сахара, воды, карамели, лимонного масла и мускатного ореха способствовал пищеварению. Именно поэтому он придумал название для него, исходя из слова «диспепсия» — это собирательный термин расстройств пищеварения. Логотип за более чем вековую историю напитка менялся неоднократно. Сегодня он представляет собой круг из голубой и красной половинок, разделенных белой волной. Любопытно, что за него компании пришлось заплатить более $ 1 млн. По задумке авторов, в нем якобы спрятано множество отсылок к магнитному полю земли, теореме Пифагора, к теории золотого сечения. Но куда более явной становится одна отсылка — к цветам американского флага.

Chupa Chups

Энрике Бернат как-то заметил, что родители часто ругают детей за испачканные сладостями руки. Тогда он придумал продавать леденцы на палочках, и это простое, но гениальное решение сделало его богачом. Название конфеты происходит от испанского глагола chupar — «сосать». А вот с логотипом все куда интереснее: его по просьбе производителя нарисовал сам Сальвадор Дали. Художник предложил нарисовать ромашку, а расцветка была вдохновлена испанским флагом. Форма для логотипа была выбрана неспроста: рисунок решили разместить не сбоку, а наверху конфеты, и форма ромашки подошла как нельзя лучше. В дальнейшем логотип подвергался небольшим изменениям, но в целом его облик остался тем же.

Asus

Мало кто знает, но название этой тайваньской компании имеет интересную историю. Оказывается, основатели хотели изначально назвать ее в честь мифологического крылатого коня Пегаса (или Pegasus по-английски). Но чуть позже решили отбросить первые 3 буквы, чтобы их компания... попросту располагалась под первой буквой в телефонном справочнике!

IKEA

Большинство товаров в этом магазине называются каким-нибудь труднопроизносимым шведским словом, но с названием все иначе. Создатель компании Ингвар Кампрад придумал акроним, где зашифрованы первые буквы его имени и название фермы Эльмтарюд в приходе Агуннарюд, где он родился. Сам логотип довольно просто выполнен, а его цвета отсылают к цветам шведского флага.

Android

По одной из легенд, сооснователя компании Энди Рубина когда-то называли андроидом из-за его любви к роботам. Поэтому когда он приступил к разработке собственной операционной системы, то выбрал для нее именно такое название. Логотип для Android придумала дизайнер Ирина Блок. Она рассказала, что перед нею стояла задача изобразить робота, но нужный образ все никак не приходил в голову. Забавно, но в итоге на помощь девушке пришли пиктограммы, которые обычно рисуют на дверях туалетов. Так и появился зеленый человечек с антеннами на голове.

Sturbucks

Название для кофейни ее основатели придумали почти случайно. Собравшись однажды вечером, предприниматели стали подбирать слова, начинающиеся на «St», — тогда им показалось, что эти две буквы как нельзя лучше подойдут и звучат по-своему сильно. Вдруг кто-то достал старую шахтерскую карту, где быстро нашелся город Старбо. А потом друзья вспомнили и одного из героев романа «Моби Дик» по имени Старбак. Так и появилось название культовой кофейни. Почему же на логотипе красуется морская сирена? Дело в том, что по сюжету Старбак, герой романа, был помощником на корабле. Вот создатели и решили поддержать морскую тему, выбрав образ двухвостой русалки из древнегреческой мифологии.

Instagram

Сооснователь сервиса Кевин Систром еще до создания Instagram увлекался фотографией. Особенно ему нравились так называемые мгновенные кадры, сделанные, к примеру, на Polaroid. Слово Instant переводится с английского как «мгновенное». А еще их можно отправлять как сообщения, как телеграммы — telegram. Instant + telegram = Instagram. Логотип компании, в свою очередь, был вдохновлен названием: немного измененное изображение ретрокамеры Polaroid OneStep как нельзя лучше подходило для Instagram. В дальнейшем его изменили и сделали более минималистичным, но очертания камеры сохраняются в логотипе и по сей день.

Virgin

Сегодня Ричард Брэнсон — один из самых успешных бизнесменов в мире, владелец конгломерата компаний от звукозаписи до авиаперевозок. Столь необычное имя для своих будущих брендов он нашел случайно. На одной из вечеринок какая-то девушка то ли в шутку, то ли всерьез предложила Ричарду назвать свою фирму Virgin (в переводе с английского «девственный, нетронутый»). Но тот не спасовал и дал компании именно такое экстравагантное имя. Говорят, смелость и решительность помогли Брэнсону построить настоящую империю.

Amazon

Свой книжный интернет-магазин Джефф Безос запустил в 1994 году и сразу же придумал ему название Amazon в честь самой полноводной реки в мире — Амазонки. Это уже потом ассортимент магазина расширился до огромных масштабов и стал одним из самых крупнейших интернет-ретейлеров в мире. Компания меняла свой логотип несколько раз, а тот, что используется сегодня, имеет свой подтекст. Во-первых, Безос мечтал, чтобы его магазин продавал абсолютно все товары — от «А» до «Я» (от A до Z в латинском алфавите). Именно поэтому стрелка ведет от буквы А к букве Z. Во-вторых, эта же стрелка имеет форму улыбки, символизируя стремление Amazon максимально удовлетворить потребности покупателей и пусть всего лишь виртуально, но встретить посетителей приветливой улыбкой.

Uniliver

Знаменитая на весь мир корпорация объединяет в себе продукцию более чем 400 брендов. Логотип для такой огромной компании должен быть универсальным, понятным и узнаваемым. Как оказалось, каждый значок U имеет свой смысл. К примеру, растение олицетворяет стремление компании сберечь окружающую среду, волны — символ чистоты и свежести и т. д.