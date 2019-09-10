Что не так с современными звездами, которые стали похожи друг на друга как близнецы

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Современная индустрия красоты переживает очередной подъем: даже обычные люди получили возможность создать идеальную внешность. Что уж говорить о селебрити — эти красавицы на своих страницах в Instagram всегда выглядят потрясающе. Однако пользователи сети заметили, что нынешние звезды копируют друг у друга стиль и вообще выглядят как родные сестры. Мы задались вопросом: почему при таком обилии косметических средств и процедур наши любимые знаменитости растеряли свои отличительные черты?

AdMe.ru разобрался в современных бьюти-тенденциях и выяснил, почему обществу больше не нужна индивидуальность.

Что такое гомогенизированная красота

В профессиональной речи психологов недавно появился новый термин, который описывает современные стандарты внешности: «гомогенизированная красота». Он происходит от названия технологического процесса, в ходе которого смесь из двух и более нерастворимых веществ доводят до состояния однородности. В современном понимании красоты нет места индивидуальности. Все изюминки вроде носа с горбинкой, круглого лица или оттопыренных ушей считаются недостатком. В результате с экранов ТВ и страниц в соцсетях на нас смотрят толпы знаменитостей, которых сложно отличить друг от друга. Вот стандартные черты внешности, которые культивируют поклонницы усредненной красоты: Изящный вздернутый нос с узкой спинкой.

Густые брови.

Четко очерченные высокие скулы.

Пухлые губы (матовая помада тоже неперменный атрибут).

Узкий подбородок.

В желании соответствовать общепринятым стандартам ничего плохого нет, но что делать зрителям? Ведь чтобы отличить одну знаменитость / инфлюэнсершу от другой, нужно сильно прокачать наблюдательность. С другой стороны, такой тип красоты нравится большому количеству людей. Об этом вполне однозначно свидетельствуют миллионы подписчиков у звезд шоу-бизнеса в соцсетях.

Стандартная красота понятна любому человеку

Стандартизированная красота на то и стандартизированная, чтобы понять и полюбить ее смог бы любой человек. Независимо от того, где мы живем, на каком языке говорим и во что верим, большие глаза, пухлые губы и точеный подбородок привлекают внимание. Этот универсальный код красоты близок каждому. Чтобы понять нестандартную красоту, нужно приложить определенные усилия. За шрамом, носом с горбинкой или «некрасивой» родинкой может скрываться целая история. Однако современное общество потребления требует принятия быстрых решений и не оставляет времени на то, чтобы задуматься.

Профессиональный косметолог может легко изменить лицо по нескольким шаблонам

Математика — это красиво. Конечно, не все гуманитарии согласятся с таким утверждением. Однако на подсознательном уровне людям нравится четкий порядок. Вот несколько формул, которые способны описать красивое лицо: Если пропорции лица и тела человека соответствуют принципу золотого сечения, то окружающим они покажутся привлекательными. Здесь можно узнать, насколько ваше лицо вписывается в сетку золотого сечения.

«Правильный» мандибулярный угол (угол нижней челюсти). В современной косметологии красивым для женщин считается угол в 120–130°. К счастью, «неправильный» угол можно исправить с помощью инъекций филлеров и визита к хорошему ортодонту, который восстановит правильный прикус.

Линия Риккетса — это прямая, соединяющая кончик носа и подбородок. Благодаря этой воображаемой линии косметолог может создать соблазнительную улыбку. Секрет в том, что губы не должны выступать за пределы линии, но и сильно западать тоже.

Гомогенизированная внешность — это товар

Гомогенизированная красота — мощный маркетинговый инструмент. Чтобы выглядеть канонично, нужно регулярно вкладывать в себя крупные суммы. Певицы, актрисы и просто знаменитые блогеры демонстрируют на своих страницах в соцсетях безупречный макияж и заодно продают поклонникам свои секреты по уходу за лицом и телом. Для того чтобы быть похожей на современный идеал, можно сделать пластическую операцию, однако это больно и дорого. А можно купить 3 вида основы, хайлайтер, шиммер, средство для роста бровей, маску для волос, для зоны вокруг глаз и еще кучу разных тюбиков. По самым скромным подсчетам, косметологическая индустрия приносит своим владельцам $ 64 млрд ежегодно.

Женщины и мужчины следуют стадному инстинкту, заложенному в генах

В стадном инстинкте нет ничего обидного: тысячи лет он помогал человечеству выживать в нелегких условиях. Люди повторяли друг за другом наиболее удачные паттерны поведения, жили дольше и лучше. Ну а тех, кто не соответствовал общепринятым стандартам, били палками, сжигали на костре или просто не принимали в «приличное общество». Стремление подражать успешным женщинам и мужчинам — еще одно проявление этого инстинкта. Стандартные красотки окружены поклонниками, дорогими автомобилями, они путешествуют по всему миру. Согласно логике большинства, стоит скопировать «правильную» внешность, и тогда успешное замужество / хорошая работа / армия подписчиков / миллион лайков обеспечены.

Стоило Бейонсе появиться в боди, как другие поп-певицы скопировали такой наряд. А все потому, что он привлек внимание миллионов зрителей по всему миру.

В нашем обществе изменились приоритеты

Можно до хрипоты спорить о нравах современной молодежи, приводить аргументы за и против ее бездуховности. Однако социологи утверждают, что за каких-то 100 лет ценности общества кардинально изменились. 50 % британских тинейджеров хотят стать знаменитыми. Именно в такой формулировке. Дети не хотят быть известными космонавтами, признанными физиками или крутыми врачами. Быть просто селебрити без определенных занятий — типичная мечта современного подростка.

В Массачусетском технологическом институте проанализировали интересы молодых людей в разные периоды. И если в начале ХХ века информацию об актерах искали 16 % респондентов, то к ХХI веку доля выросла до 27 %.

Сходить к косметологу стало так же просто, как почистить зубы

Чтобы изменить форму носа или скул, еще 10 лет назад нужно было ложиться под нож хирурга. Поэтому даже знаменитые женщины и мужчины не торопились исправлять мелкие несовершенства. Зато сегодня появились новые технологии вроде инъекций филлеров или нитей, которые могут скорректировать овал лица и даже изменить форму подбородка без разрезов и долгой реабилитации.

Неужели раньше было лучше?

Вообще-то нет, лучше не было. Женщины и мужчины всегда хотели выглядеть модно. В один временной период красивыми считались целлюлитные бедра, в другой — по-вампирски бледные лица, ну а в третий девушки дружно заковывали себя в корсеты. Сегодня глобализация и доступный интернет ускорили процессы и стерли культурные различия. Однако ничего плохого здесь нет: разумное применение косметологии и пластической хирургии положительно влияет на эмоциональный фон человека и добавляет уверенности в себе. Возможно, через пару лет, а то и раньше стандарты изменятся и мы снова начнем узнавать звезд, актрис и певиц, которые сегодня так сильно похожи друг на друга.