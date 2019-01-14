Что на самом деле происходит на съемках 13 популярных реалити-шоу
Вы до сих пор верите, что участники реалити-шоу по-настоящему влюбляются или так ненавидят друг друга, что не прочь подраться? Вынуждены вас разочаровать: большая часть из того, что случается в программах, идет по заранее написанному сценарию. А у каждого шоу есть свои секреты, о которых зрители даже не догадываются.
AdMe.ru собрал досье на самые популярные реалити-шоу со всего мира. А еще разобрался, какими приемами пользуются авторы, чтобы мы поверили в правдивость происходящего на экране.
1. Выжить любой ценой (Ultimate Survival)
Ведущий шоу Беар Гриллс высаживается в самых глухих местах на планете и показывает зрителям, как выжить в дикой природе. Беар действительно так крут, как нам показывают: он служил в британском спецназе и покорял Эверест. Правда, большинству из нас он запомнился как парень, который ест всякую гадость. Только внимательные зрители заметили в шоу Беара Гриллса массу нестыковок:
- В одном из эпизодов ведущий пытался накинуть лассо на дикого мустанга. Но оказалось, что лошадь была ручная: ее привезли в специальном фургоне для съемки серии.
- Гриллс не ночует под открытым небом. Съемочная группа и ведущий живут в отелях, пользуются душем и спят в мягкой постели.
- В подготовке некоторых серий участвуют каскадеры. А плот для одного из сюжетов строил консультант по выживанию.
- В одном из эпизодов шоу на Беара Гриллса чуть не напал медведь гризли: животное ходило вокруг палатки и угрожающе рычало. Однако выяснилось, что никакого медведя не было, а его роль исполнял член съемочной группы в костюме хищника. Нападение зверя было предусмотрено сценарием. Продюсеры даже пытались нанять дрессировщика с прирученным медведем. А когда это не удалось, просто переодели одного из коллег в костюм.
2. Оденься к свадьбе (Say Yes to the Dress)
В реалити-шоу девушки приходят в свадебный салон в поисках идеального платья. Невесту сопровождает группа поддержки, а консультанты магазина пытаются угодить всей компании. Что тут может пойти не так? Оказывается, у этой программы тоже есть свои секреты.
- Некоторые герои шоу используют его как повод заявить о себе. У певицы Эль Кинг на момент съемок был муж, но это не помешало ей участвовать в передаче и выбирать подвенечное платье. Снова.
- Консультанты в магазине продвигают наряды конкретной марки, которые стоят очень дорого.
- Салон, где девушки выбирают «то самое» платье, очень маленький. И невестам приходится стоять в очереди, чтобы взглянуть на себя в зеркало.
- Слишком долго примерять тоже нельзя, лимит — 4 платья.
3. Аляска: семья из леса (Alaskan Bush People)
Герои шоу — семья отшельников, которая живет вдалеке от цивилизации. Дети семьи Браун родились и выросли на лоне дикой природы. Однако эти ребята не страдают от отсутствия интернета и горячей ванны. Наоборот, они стойко переносят холод, а еще ходят на охоту и иногда конфликтуют с соседями. Только у зрителей возникли подозрения в искренности главных героев. И вот почему:
- Брауны не забирались слишком далеко от людей — в полумиле от них находятся пиццерия и торговый центр.
- За 7 лет до старта телепрограммы глава семьи написал книгу, сюжет которой удивительным образом совпадает с некоторыми событиями реалити шоу.
- Соседи семьи говорят, что в перерывах между съемками клан Браунов живет в комфортабельном отеле.
- Интернет у них все-таки есть. У дочери Билла Рэйни 90 тыс. подписчиков в Instagram.
4. Взвешенные люди (The Biggest Loser)
«The Biggest Loser» — суперпопулярное телешоу, его аналоги показывают в 90 странах по всему миру. Участники реалити — люди с избыточным весом, которые пытаются похудеть и выиграть большой денежный приз. Иногда шоу напоминает сказку — постройневшие герои выглядят так, будто заново родились. Правда, даже у них есть претензии к организаторам конкурса:
- Гигантские весы, которые зрители видят каждую неделю, и не весы вовсе. На самом деле участников взвешивают на обычных весах, а эти большие аппараты с экранами — эффектная имитация.
- Радость от взвешивания, кстати, тоже немного неестественная. Для того чтобы снять удачный кадр, участники становятся на весы не меньше 5 раз.
- У каждого худеющего есть «няня». Сотрудники не оставляют конкурсантов ни на минуту.
- Лень героев программы тоже не совсем правда. Одна из участниц призналась, что группу худеющих снимали только в конце 6 часовых занятий, когда они были вымотаны до предела. А все для того, чтобы усилить драматический эффект.
5. Орел и решка
Шоу о путешествиях «Орел и решка» отправляет двух ведущих на выходные в разные города мира. По правилам, один из них живет весь уик-энд на сумму $ 100, а второй пользуется неограниченными средствами с «золотой» карты. Однако опытные путешественники обвиняют программу в подтасовке фактов:
- Тратят больше, чем показывают. Реальный бюджет часто превышает заявленные $ 100. Товары и услуги стоят, например, не $ 10, а $ 50. В процессе монтажа цены меняются.
- Сгущают краски. В путешествиях ведущие выбирают самую неприглядную еду. Например, в поездке по Джакарте в качестве примера был выбран моллюск, который называется «морской черенок» (выглядит он не очень-то аппетитно). Однако опытные путешественники утверждают, что найти такие экзотические блюда в продаже очень сложно. А местные жители такое не едят. Напротив, они предпочитают простую пищу: рис с курицей, шашлычки и мясной суп.
- Приукрашивают. Мексиканский Канкун назвали городом богачей. На самом деле там можно отдохнуть вполне бюджетно. Правда, для этого придется проехать на автобусе 10–15 минут.
6. Пацанки
Реалити-шоу «Пацанки» — франшиза британской телепрограммы «Укрощение строптивых». По сюжету 10 девушек в течение нескольких месяцев изо всех сил пытаются стать лучше: они борются с вредными привычками и избавляются от хулиганских манер. Действие происходит в закрытой «Школе леди», где опытные педагоги помогают девушкам изменить судьбу. Правда, и здесь не обходится без несостыковок.
- Участница шоу в одном интервью призналась, что организаторы заставляли девушек принимать алкоголь и поощряли ссоры и драки.
- Вместо московской школы, которую показывают в программе, участниц отправили в Киев. Зрители и блогеры легко вычислили другой город: памятники и номера машин отличаются от московских.
- Некоторые девушки до «Пацанок» мелькали на экране телевизора: принимали участие в реалити-шоу и конкурсах на федеральных каналах.
- У 2-го сезона «Пацанок» и украинского «От пацанки до барышни» одинаковый сценарий. Зрители заметили, что типажи героев вплоть до имен и причесок похожи как две капли воды.
7. Папа попал (Хата на тата)
Каждая серия программы «Хата на тата» украинского телеканала СТБ — это история семьи, где мама взваливает на себя все трудности быта. По сюжету она отправляется в отпуск на неделю, а папа остается один на один с детьми и хозяйством. Отец готовит еду и делает уроки с детьми, а еще начинает узнавать, как тяжела женская доля. Все герои шоу — реальные люди, однако некоторые события прописаны заранее.
- Опытные сценаристы помогают мамам составить список обязанностей для пап. Женщина вкратце рассказывает организаторам историю своей жизни, а уж они решают, как «наказать» ленивого супруга.
- Участники-папы жалуются, что сутки расписаны по минутам, да так, что даже есть и спать — проблема. Поэтому создается впечатление, что мужчины бестолковые. На самом деле они жутко устают.
- В квартире участников стоит 11 камер, которые непрерывно записывают жизнь семьи.
8. Ревизорро
Шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница» — это франшиза украинской телепрограммы «Ревізор». Ведущие программы проверяют рестораны, отели и кафе. Главная фишка шоу — полная неосведомленность персонала и владельцев заведения о предстоящей проверке. Зрители и юристы подозревают создателей «Ревизорро» в подтасовке фактов и нарушении закона.
- В МВД России объяснили, что журналисты не имеют права врываться на кухню и контролировать процесс приготовления пищи. Следовательно, деятельность программы противоречит букве закона.
- Ведущие ходят на проверку под охраной. По словам очевидцев, у Елены Летучей было 6 охранников, а съемочная группа насчитывает 16 человек.
- Канал «Пятница» подавал иск против пользователей Facebook: зрители оставляли гневные комментарии на странице ведущей, а еще обвиняли программу во взятках.
9. Секретный миллионер
Сюжет программы «Секретный миллионер» напоминает сказку наоборот. Самые настоящие миллионеры отправляются в провинциальный город с 1 000 рублей. Там им предстоит искать работу и ночлег. Ну а те, кто бескорыстно поможет миллионеру, в конце программы получат подарок: новую квартиру или крупную сумму в конверте.
- Известный дизайнер Денис Симачев оказался в Таганроге в качестве «секретного миллионера». Он рыбачил с местными, подрабатывал сторожем и посетил детский приют. В конце визита дизайнер пообещал оказать помощь инвалиду и маленькой девочке из приюта. Однако из-за финансовых трудностей тайный миллионер людям помочь не смог. А после жалоб от таганрожцев телеканал «Пятница» исполнил все обещания за героя.
- Один из «секретных миллионеров» не смог расстаться с деньгами и решил подарить людям спортивную экипировку со своим именем. Правда, герои программы от такого подарка отказались.
10. Квартирный вопрос
«Квартирный вопрос» дарит бесплатный ремонт с 2001 года. Дизайнеры и декораторы превращают обычные комнаты в современное и комфортное жилье. Реакция владельцев квартиры всегда самая настоящая. Правда, за время существования шоу у зрителей и клиентов появилось немало претензий:
- «Квартирный вопрос» не берется за однокомнатные квартиры. Просто потому, что параллельно с ремонтом ведется съемка, а оборудование и материалы мешают.
- На переделку требуется не меньше месяца, поэтому участникам приходится жить у родственников или снимать жилье. Если семья не готова покинуть квартиру, съемки отменяются.
- Гости программы часто не довольны ремонтом. Досадные ляпы выявляются уже после программы. Например, бетонный пол на кухне, который невозможно оттереть от жира. Или окна, которые не открываются.
- Полет дизайнерской мысли может довести до исступления. Участник одного выпуска устроил скандал, когда увидел мебель, сделанную из фанеры.
11. На ножах
В российской версии шоу «На ножах» шеф-повар Константин Ивлев отправляется в турне по городам России. А все для того, чтобы найти самые захудалые кафе и превратить их в прибыльный бизнес. Команда программы делает ремонт, меняет меню и муштрует персонал. «На ножах» — это все-таки шоу, и у съемок есть свои секреты:
- Посетители, которые ругают старое меню, а потом хвалят новое, — массовка. За съемку они получают 500 рублей. Правда, за еду платить не приходится.
- Смелые кулинарные решения не нравятся публике. По признанию одного владельца кафе, панна котта со свеклой, которую придумал Ивлев, не имела успеха у клиентов.
- Сценаристы специально дают противоречивые указания, чтобы спровоцировать конфликт, интересный зрителю.
- Владельцы кафе отказываются от концепции, предложенной Ивлевым. Схемы программы, составленные без учета положения заведения и посетителей, не работают. Иногда кафе и рестораны закрываются, несмотря на «реанимацию» от столичного шефа.
- По признаниям очевидцев, в реальной жизни Константин Ивлев никакой не монстр, а очень приятный человек. Он не отказывает поклонникам в совместных фото и часто шутит. Маску злого шефа, который может и тарелку разбить, и крепкое слово ввернуть, Ивлев надевает только для шоу.
12. Битва за недвижимость (Property Wars)
Каждый выпуск программы — самая настоящая битва. Риелторы сражаются за покупку домов, которые видели только снаружи. Что находится внутри жилища — сокровища или старая рухлядь, — узнать можно только после покупки. Правда, настоящие специалисты по продаже недвижимости не в восторге от шоу. И вот почему:
- Очевидцы рассказывают, что съемки программы проходят уже после реальных аукционов. Часто дом уже приведен в порядок, и у зрителя создается впечатление, что телериелтор откопал жемчужину.
- А еще настоящие риелторы ни за что не станут покупать кота в мешке. В реальной жизни о продаже дома известно заранее и с конкурентами даже видеться не нужно.
- Один из героев «Битвы за недвижимость» Скотт Менедж был недавно осужден за мошенничество. Он подделывал документы на дома и тратил кредитные деньги на красивую жизнь.
- Самое большое заблуждение — это прибавочная стоимость домов. Мраморная столешница или сантехника не поднимают стоимость дома на тысячи долларов — а после просмотра шоу зрители думают именно так.
13. Обмен женами
Реалити-шоу «Обмен женами» выходит в 20 странах по всему миру. Главные герои — это женщины, которые на неделю меняют родную семью на незнакомую им. Часто семьи отличаются не только достатком, но и социальным статусом, взглядами на воспитание детей и на жизнь.
- Кастинг-менеджеры подбирают семьи с необычной историей. Предпочтение отдается людям с редкой профессией (например клоун).
- «Устав семьи» пишут сценаристы со слов героини. Специалист отбирает самое интересное и добавляет детали.
- Супругов, которые поженились год-два назад, в шоу не возьмут: у них еще не было конфликтов и программа будет неинтересной.
- Участникам не разрешают пользоваться телефоном и выходить в интернет.
- Съемка не ведется нон-стоп, некоторые элементы или сцены приходится «играть».
Бонус: герой-гастролер
Иногда герои реалити-шоу кочуют из программы в программу. Молодой певец Михаил Коткин появлялся в нескольких передачах под вымышленными именами:
- На «Поле чудес» парня нарядили в цыганский костюм и вручили подарки, которые герой подарил ведущему.
- На шоу «Давай поженимся» Михаила переименовали в Майкла, добавили к его возрасту несколько лет и одели в костюм Аладдина. Историю, которую рассказал «жених», тоже придумали редакторы.
- Певец был героем «Званого ужина», «Караоке-киллера», «Танцев и звезд» и других шоу.
Фото на превью Ревизорро / Пятница!, На ножах / Пятница