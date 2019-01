Что на самом деле происходит на съемках 13 популярных реалити-шоу

Вы до сих пор верите, что участники реалити-шоу по-настоящему влюбляются или так ненавидят друг друга, что не прочь подраться? Вынуждены вас разочаровать: большая часть из того, что случается в программах, идет по заранее написанному сценарию. А у каждого шоу есть свои секреты, о которых зрители даже не догадываются.

AdMe.ru собрал досье на самые популярные реалити-шоу со всего мира. А еще разобрался, какими приемами пользуются авторы, чтобы мы поверили в правдивость происходящего на экране.

1. Выжить любой ценой (Ultimate Survival)

Ведущий шоу Беар Гриллс высаживается в самых глухих местах на планете и показывает зрителям, как выжить в дикой природе. Беар действительно так крут, как нам показывают: он служил в британском спецназе и покорял Эверест. Правда, большинству из нас он запомнился как парень, который ест всякую гадость. Только внимательные зрители заметили в шоу Беара Гриллса массу нестыковок: В одном из эпизодов ведущий пытался накинуть лассо на дикого мустанга. Но оказалось, что лошадь была ручная: ее привезли в специальном фургоне для съемки серии.

Гриллс не ночует под открытым небом. Съемочная группа и ведущий живут в отелях, пользуются душем и спят в мягкой постели.

В подготовке некоторых серий участвуют каскадеры. А плот для одного из сюжетов строил консультант по выживанию.

В одном из эпизодов шоу на Беара Гриллса чуть не напал медведь гризли: животное ходило вокруг палатки и угрожающе рычало. Однако выяснилось, что никакого медведя не было, а его роль исполнял член съемочной группы в костюме хищника. Нападение зверя было предусмотрено сценарием. Продюсеры даже пытались нанять дрессировщика с прирученным медведем. А когда это не удалось, просто переодели одного из коллег в костюм.

2. Оденься к свадьбе (Say Yes to the Dress)

В реалити-шоу девушки приходят в свадебный салон в поисках идеального платья. Невесту сопровождает группа поддержки, а консультанты магазина пытаются угодить всей компании. Что тут может пойти не так? Оказывается, у этой программы тоже есть свои секреты. Некоторые герои шоу используют его как повод заявить о себе. У певицы Эль Кинг на момент съемок был муж, но это не помешало ей участвовать в передаче и выбирать подвенечное платье. Снова.

Консультанты в магазине продвигают наряды конкретной марки, которые стоят очень дорого.

Салон, где девушки выбирают «то самое» платье, очень маленький. И невестам приходится стоять в очереди, чтобы взглянуть на себя в зеркало.

Слишком долго примерять тоже нельзя, лимит — 4 платья.

3. Аляска: семья из леса (Alaskan Bush People)

Герои шоу — семья отшельников, которая живет вдалеке от цивилизации. Дети семьи Браун родились и выросли на лоне дикой природы. Однако эти ребята не страдают от отсутствия интернета и горячей ванны. Наоборот, они стойко переносят холод, а еще ходят на охоту и иногда конфликтуют с соседями. Только у зрителей возникли подозрения в искренности главных героев. И вот почему: Брауны не забирались слишком далеко от людей — в полумиле от них находятся пиццерия и торговый центр.

За 7 лет до старта телепрограммы глава семьи написал книгу, сюжет которой удивительным образом совпадает с некоторыми событиями реалити шоу.

Соседи семьи говорят, что в перерывах между съемками клан Браунов живет в комфортабельном отеле.

Интернет у них все-таки есть. У дочери Билла Рэйни 90 тыс. подписчиков в Instagram.

4. Взвешенные люди (The Biggest Loser)

«The Biggest Loser» — суперпопулярное телешоу, его аналоги показывают в 90 странах по всему миру. Участники реалити — люди с избыточным весом, которые пытаются похудеть и выиграть большой денежный приз. Иногда шоу напоминает сказку — постройневшие герои выглядят так, будто заново родились. Правда, даже у них есть претензии к организаторам конкурса: Гигантские весы, которые зрители видят каждую неделю, и не весы вовсе. На самом деле участников взвешивают на обычных весах, а эти большие аппараты с экранами — эффектная имитация.

Радость от взвешивания, кстати, тоже немного неестественная. Для того чтобы снять удачный кадр, участники становятся на весы не меньше 5 раз.

У каждого худеющего есть «няня». Сотрудники не оставляют конкурсантов ни на минуту.

Лень героев программы тоже не совсем правда. Одна из участниц призналась, что группу худеющих снимали только в конце 6 часовых занятий, когда они были вымотаны до предела. А все для того, чтобы усилить драматический эффект.

5. Орел и решка

Шоу о путешествиях «Орел и решка» отправляет двух ведущих на выходные в разные города мира. По правилам, один из них живет весь уик-энд на сумму $ 100, а второй пользуется неограниченными средствами с «золотой» карты. Однако опытные путешественники обвиняют программу в подтасовке фактов: Тратят больше, чем показывают. Реальный бюджет часто превышает заявленные $ 100. Товары и услуги стоят, например, не $ 10, а $ 50. В процессе монтажа цены меняются.

Сгущают краски. В путешествиях ведущие выбирают самую неприглядную еду. Например, в поездке по Джакарте в качестве примера был выбран моллюск, который называется «морской черенок» (выглядит он не очень-то аппетитно). Однако опытные путешественники утверждают, что найти такие экзотические блюда в продаже очень сложно. А местные жители такое не едят. Напротив, они предпочитают простую пищу: рис с курицей, шашлычки и мясной суп.

Приукрашивают. Мексиканский Канкун назвали городом богачей. На самом деле там можно отдохнуть вполне бюджетно. Правда, для этого придется проехать на автобусе 10–15 минут.

6. Пацанки

Реалити-шоу «Пацанки» — франшиза британской телепрограммы «Укрощение строптивых». По сюжету 10 девушек в течение нескольких месяцев изо всех сил пытаются стать лучше: они борются с вредными привычками и избавляются от хулиганских манер. Действие происходит в закрытой «Школе леди», где опытные педагоги помогают девушкам изменить судьбу. Правда, и здесь не обходится без несостыковок. Участница шоу в одном интервью призналась, что организаторы заставляли девушек принимать алкоголь и поощряли ссоры и драки.

Вместо московской школы, которую показывают в программе, участниц отправили в Киев. Зрители и блогеры легко вычислили другой город: памятники и номера машин отличаются от московских.

Некоторые девушки до «Пацанок» мелькали на экране телевизора: принимали участие в реалити-шоу и конкурсах на федеральных каналах.

У 2-го сезона «Пацанок» и украинского «От пацанки до барышни» одинаковый сценарий. Зрители заметили, что типажи героев вплоть до имен и причесок похожи как две капли воды.

7. Папа попал (Хата на тата)

Каждая серия программы «Хата на тата» украинского телеканала СТБ — это история семьи, где мама взваливает на себя все трудности быта. По сюжету она отправляется в отпуск на неделю, а папа остается один на один с детьми и хозяйством. Отец готовит еду и делает уроки с детьми, а еще начинает узнавать, как тяжела женская доля. Все герои шоу — реальные люди, однако некоторые события прописаны заранее. Опытные сценаристы помогают мамам составить список обязанностей для пап. Женщина вкратце рассказывает организаторам историю своей жизни, а уж они решают, как «наказать» ленивого супруга.

Участники-папы жалуются, что сутки расписаны по минутам, да так, что даже есть и спать — проблема. Поэтому создается впечатление, что мужчины бестолковые. На самом деле они жутко устают.

В квартире участников стоит 11 камер, которые непрерывно записывают жизнь семьи.

8. Ревизорро

Шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница» — это франшиза украинской телепрограммы «Ревізор». Ведущие программы проверяют рестораны, отели и кафе. Главная фишка шоу — полная неосведомленность персонала и владельцев заведения о предстоящей проверке. Зрители и юристы подозревают создателей «Ревизорро» в подтасовке фактов и нарушении закона. В МВД России объяснили, что журналисты не имеют права врываться на кухню и контролировать процесс приготовления пищи. Следовательно, деятельность программы противоречит букве закона.

Ведущие ходят на проверку под охраной. По словам очевидцев, у Елены Летучей было 6 охранников, а съемочная группа насчитывает 16 человек.

Канал «Пятница» подавал иск против пользователей Facebook: зрители оставляли гневные комментарии на странице ведущей, а еще обвиняли программу во взятках.

9. Секретный миллионер

Сюжет программы «Секретный миллионер» напоминает сказку наоборот. Самые настоящие миллионеры отправляются в провинциальный город с 1 000 рублей. Там им предстоит искать работу и ночлег. Ну а те, кто бескорыстно поможет миллионеру, в конце программы получат подарок: новую квартиру или крупную сумму в конверте. Известный дизайнер Денис Симачев оказался в Таганроге в качестве «секретного миллионера». Он рыбачил с местными, подрабатывал сторожем и посетил детский приют. В конце визита дизайнер пообещал оказать помощь инвалиду и маленькой девочке из приюта. Однако из-за финансовых трудностей тайный миллионер людям помочь не смог. А после жалоб от таганрожцев телеканал «Пятница» исполнил все обещания за героя.

Один из «секретных миллионеров» не смог расстаться с деньгами и решил подарить людям спортивную экипировку со своим именем. Правда, герои программы от такого подарка отказались.

10. Квартирный вопрос

«Квартирный вопрос» дарит бесплатный ремонт с 2001 года. Дизайнеры и декораторы превращают обычные комнаты в современное и комфортное жилье. Реакция владельцев квартиры всегда самая настоящая. Правда, за время существования шоу у зрителей и клиентов появилось немало претензий: «Квартирный вопрос» не берется за однокомнатные квартиры. Просто потому, что параллельно с ремонтом ведется съемка, а оборудование и материалы мешают.

На переделку требуется не меньше месяца, поэтому участникам приходится жить у родственников или снимать жилье. Если семья не готова покинуть квартиру, съемки отменяются.

Гости программы часто не довольны ремонтом. Досадные ляпы выявляются уже после программы. Например, бетонный пол на кухне, который невозможно оттереть от жира. Или окна, которые не открываются.

Полет дизайнерской мысли может довести до исступления. Участник одного выпуска устроил скандал, когда увидел мебель, сделанную из фанеры.

11. На ножах

В российской версии шоу «На ножах» шеф-повар Константин Ивлев отправляется в турне по городам России. А все для того, чтобы найти самые захудалые кафе и превратить их в прибыльный бизнес. Команда программы делает ремонт, меняет меню и муштрует персонал. «На ножах» — это все-таки шоу, и у съемок есть свои секреты: Посетители, которые ругают старое меню, а потом хвалят новое, — массовка. За съемку они получают 500 рублей. Правда, за еду платить не приходится.

Смелые кулинарные решения не нравятся публике. По признанию одного владельца кафе, панна котта со свеклой, которую придумал Ивлев, не имела успеха у клиентов.

Сценаристы специально дают противоречивые указания, чтобы спровоцировать конфликт, интересный зрителю.

Владельцы кафе отказываются от концепции, предложенной Ивлевым. Схемы программы, составленные без учета положения заведения и посетителей, не работают. Иногда кафе и рестораны закрываются, несмотря на «реанимацию» от столичного шефа.

По признаниям очевидцев, в реальной жизни Константин Ивлев никакой не монстр, а очень приятный человек. Он не отказывает поклонникам в совместных фото и часто шутит. Маску злого шефа, который может и тарелку разбить, и крепкое слово ввернуть, Ивлев надевает только для шоу.

12. Битва за недвижимость (Property Wars)

Каждый выпуск программы — самая настоящая битва. Риелторы сражаются за покупку домов, которые видели только снаружи. Что находится внутри жилища — сокровища или старая рухлядь, — узнать можно только после покупки. Правда, настоящие специалисты по продаже недвижимости не в восторге от шоу. И вот почему: Очевидцы рассказывают, что съемки программы проходят уже после реальных аукционов. Часто дом уже приведен в порядок, и у зрителя создается впечатление, что телериелтор откопал жемчужину.

А еще настоящие риелторы ни за что не станут покупать кота в мешке. В реальной жизни о продаже дома известно заранее и с конкурентами даже видеться не нужно.

Один из героев «Битвы за недвижимость» Скотт Менедж был недавно осужден за мошенничество. Он подделывал документы на дома и тратил кредитные деньги на красивую жизнь.

Самое большое заблуждение — это прибавочная стоимость домов. Мраморная столешница или сантехника не поднимают стоимость дома на тысячи долларов — а после просмотра шоу зрители думают именно так.

13. Обмен женами

Реалити-шоу «Обмен женами» выходит в 20 странах по всему миру. Главные герои — это женщины, которые на неделю меняют родную семью на незнакомую им. Часто семьи отличаются не только достатком, но и социальным статусом, взглядами на воспитание детей и на жизнь. Кастинг-менеджеры подбирают семьи с необычной историей. Предпочтение отдается людям с редкой профессией (например клоун).

«Устав семьи» пишут сценаристы со слов героини. Специалист отбирает самое интересное и добавляет детали.

Супругов, которые поженились год-два назад, в шоу не возьмут: у них еще не было конфликтов и программа будет неинтересной.

Участникам не разрешают пользоваться телефоном и выходить в интернет.

Съемка не ведется нон-стоп, некоторые элементы или сцены приходится «играть».

Бонус: герой-гастролер